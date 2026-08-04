機場地勤崩潰勸勿用行李綁帶　被絞掉變貨艙垃圾　網民1招不脫落

搭飛機｜旅遊｜行李帶｜行李吊牌｜出門旅遊，不少旅客都喜歡在行李箱綁上五顏六色的行李帶，或掛上精緻的行李牌，既搶眼又能防止行李箱意外爆開。然而，許多人到了目的地卻發現這些配件不翼而飛！近日，有機場地勤發文勸大家別再使用行李帶和吊牌，引起熱議。內行人親授一招防脫落秘訣，想知道如何綁才最安全？即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

行李帶｜地勤崩潰：行李帶傳送帶一絞就掉！

近日，有台灣地勤人員在Threads上發文，勸旅客不要再使用行李束帶和行李吊牌，原因是在運送過程中，傳送帶只需輕輕一絞，這些配件就會掉落。導致地勤人員每日在整理飛機貨艙或行李輸送帶時，都會撿到散落一地的行李帶和吊牌。

地勤人員每日在整理飛機貨艙或行李輸送帶時，都會撿到散落一地的行李帶。（AI生成圖）

帖文一出，隨即引來大批網民及同業熱烈討論。有地勤無奈留言：「還要被說我們偷他的束帶，這個垃圾行李處理場好幾箱。」更有網民打趣道：「多到颱風都拿這些去做固定門的繩子了！」

行李｜行李束帶正確綁法 網民：穿過1地方從未甩過

對於行李帶是否真的如此易甩，網民意見兩極。有同為地勤的網民指出，其實只要使用得當，行李帶反而有幫助：「把它束牢，穿過把手，正確穿好，反而方便我們搬，因為可以抓的地方變多。」

也有不少旅客表示認同，認為是使用方式出了問題：「都是沒穿過把手又沒拉緊才會掉，我就從沒掉過」、「綁很緊就不會掉了，自己都要費勁解開的那種程度，從來沒有被絞掉過」。

深圳酒店攻略！近地鐵＋高CP值＋小編推介

行李配件｜防止行李吊牌與束帶遺失 地勤教3大選用關鍵

面對網民詢問到底有沒有推薦的行李牌與綁法，原發文地勤也分享內行人的建議：

行李配件選用貼士1｜正確穿過手把：綁行李帶時，務必穿過行李箱手把並拉至最緊。

行李配件選用貼士2｜長度切勿過長： 若要掛行李吊牌，同樣建議掛在手把上，而且吊牌的總長度不要長過手把兩側的邊界，避免在傳送過程中被機械卡拽。

原PO建議，行李吊牌掛在手把上，吊牌的總長度不要長過手把兩側的邊界。（terence.chen.t＠Threads截圖)

行李配件選用貼士3｜款式：款式、顏色和形狀以個人喜好為主，但最重要的一點是不要買太貴的。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略