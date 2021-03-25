撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-25 16:16

酒後糊塗真的任何事都有可能發生！日本一名男子在某次飲醉酒後，在拍賣網站上竟然錯手購入一輛價值100萬日圓的二手消防車！正所謂「用得唔好嘥」，他決定將消防車改裝成移動餐車，每次出動都會吸引很多人慕名排名光顧，神逆轉變成超級人氣店！

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（《激レアさんを連れてきた》節目截圖）

日本電視節目《激レアさんを連れてきた》早前請來的「極罕有」嘉賓平野恭誉，他因為一次手誤，竟然不小心在拍賣網站購入價值100萬日圓的二手消防車！平野本來只是打算買一架普通私家車，但是因為這次意外，這輛消防車就順利成章地，成為他和家人的日常代步工具，去超市買菜、上班都是靠它！

（《激レアさんを連れてきた》節目截圖）

平野表示，駕駛消防車外出會遇上不少麻煩事，例如泊車只可以到露天停車場、車上有太多不知名用途的「謎之按鈕」、每次停泊在超市門外都會引起騷動等等。然而，因為平野一次突發其想，這輛消防車竟然成為他人生「神逆轉」的契機？👇👇按下圖即睇平野與這輛消防車之間發生的故事？👇👇

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同場加映：日本任性靚媽逼老公辭職開拉麵店 窮到盡頭憑1招逆轉年賺7億

每個人心裡大概都有一個遙不可及的夢想，為了實現它，你願意花多少努力，又可以犧牲多少東西呢？日本節目《激レアさんを連れてきた。》近日介紹了一位「超任性師奶」，為了圓開拉麵店的夢想，不惜放棄安穩的生活，說服老公辭職，舉家由新潟搬到東京由零學起，由專業主婦變身成為座擁7間連鎖拉麵店的社長！

穴穩的日常生活反而為高橋帶來壓力。（《激レアさんを連れてきた。》截圖）

👇👇按下圖看高橋如何由主婦變成年賺7億日圓的拉麵店老闆！👇👇

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這時發生了一件事，令高橋自此人生逆轉年賺7億！全文：日本任性靚媽為開拉麵店曾欠千萬鉅款 窮到盡頭憑1招逆轉年賺7億