撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-02-25 16:12

日本東京電視台節目《家、ついて行ってイイですか？》（《可以跟著你回家嗎？》）專門隨機採訪錯過尾班車的陌生人，並以支付的士車費換取跟隨他們回家訪問的機會。早前，採訪了一位24歲的患有視力障礙的年輕女生，即使面對逆境，她仍然堅持積極生活的模樣感動不少觀眾。

如果有一天，眼前的世界突然產生翻天覆地的變化，你還能堅持自己的夢想，積極面對未來的人生嗎？這個日本女生叫做AYU（あゆ），她在兩年前某天早上起床後，突然發現自己眼前的世界變得一片模糊。經醫生診斷後，發現是突發性的視力衰退，而且目前沒有任何根治方法。

《家、ついて行ってイイですか？》節目截圖

這一天，當節目攝製隊找到AYU的時候，她正在街角的公園慶祝朋友的生日。此時，工作人員仍然未知道她的實際情況，直至乘搭的士到AYU的家附近發生了一件小插曲……👇👇👇按下圖看完整節目內容👇👇👇

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要成功減肥，最難做到的往往就是下定決心！日本綜藝節目早前介紹一個勵志減肥故事，體重超過100公斤的大胃王男生，因為一次誤以為是命運安排的邂逅，後來認清現實大受打擊而決心加倍奉的他，沒想到這次意外成為改變他人生的重大契機！今次故事的主角名叫古谷曉斗，小時候仍是個可愛活潑的男生，到底為甚麼會踏上成為胖子之路？

《ザ！世界仰天ニュース》截圖

曉斗就讀小學的時候，爸爸媽媽正經營一間小型的螺絲工廠。某一天早上，媽媽在工作期間受傷而要入院三個月直至完成治療。當時年紀尚幼的他，媽媽不在身邊難免會感到寂寞，這時負責照顧曉斗的祖父母不忍看到孫子傷心，於是決定用大量美食來填補曉斗內心的空虛，令他在短短三個月間，足足胖了20公斤！

《ザ！世界仰天ニュース》截圖

媽媽出院之後，見到兒子胖得連樣子也變了，一怒之下就強逼晚斗開始減肥，結果……

👇👇即按圖片看節目重演！👇👇

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