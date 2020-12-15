每個人心裡大概都有一個遙不可及的夢想，為了實現它，你願意花多少努力，又可以犧牲多少東西呢？日本節目《激レアさんを連れてきた。》近日介紹了一位「超任性師奶」，為了圓開拉麵店的夢想，不惜放棄安穩的生活，說服老公辭職，舉家由新潟搬到東京由零學起，由專業主婦變身成為座擁7間連鎖拉麵店的社長！

憑著一已的勝負欲，普通師奶都可以變成功人士！（《激レアさんを連れてきた。》截圖）

故事的主角高橋自小就非常喜歡挑戰新事物，是個效率至上的行動派，在她的人生中一直貫徹著「想做就要去做」的信念。在九州新潟出身的高橋，由大學畢業後離家到東京工作，然後結婚、懷孕、辭職再回到新潟成為專業主婦，前後只花了半年時間就完成了別人可能要花五、六年才能做到的一系列人生大事。

（《激レアさんを連れてきた。》截圖）

高橋的丈夫本來有一份安穩的工作，加上家中有三個可愛活潑的孩子，一家五口住在舒適的小公寓，任誰都會覺得是理想生活的藍圖。但是，高橋並不是個可以安於現狀的人，她甚至認為：「太過平穩的生活，反而令我覺得好大壓力！」

穴穩的日常生活反而為高橋帶來壓力。（《激レアさんを連れてきた。》截圖）

有一天，高橋無意中看到一個介紹人氣拉麵店職人的電視節目，看到他們閃閃發亮的身影，一直渴望打破平淡的高橋成功被燃起鬥志！然而，她的第一步就是要說服丈夫辭職，離開安穩的舒適圈？

👇👇按下圖看高橋如何由主婦變成年賺7億日圓的拉麵店老闆！👇👇

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高橋的拉麵店「焼きあご塩らー麺 たかはし」現時在東京有7間分店，在日本食評網站「Tabelog（食べログ）」更獲得3.75分，評價頗高（3.5分代表滿意度很高，不容易失敗的店），如果有機會大家也可以去品嚐一下！

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同場加映：日肥妹竟被誤認成好友媽媽？

日本綜藝節目《ザ!世界仰天ニュース》早前播出一位女生的驚人減肥經歷。今年24歲的河上亞美在日本神奈川縣出生，自小已是個好奇心旺盛的小朋友，小學6年級時，體重竟然已經達到49公斤。

（圖片來源：《ザ!世界仰天ニュース》）

亞美的體重曾經最高達到116公斤，而令她下定決心勁減至56公斤的原因，竟然就是被人誤認成好朋友的媽媽？👇👇即按圖片看節目重演亞美的減肥經過！👇👇

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亞美最後能否成功穿上三點式遊關島？即按全文看完整故事：減肥｜日肥妹被搭訕男誤認成好友媽媽 3招激減34kg搣甩大媽身形