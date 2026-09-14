深圳美食｜鵝油草芽過橋米線上桌現燙　雲南特色燒烤必試脆皮烏雞

撰文：深圳吃貨小分隊
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深圳最有儀式感的過橋米線。

上桌現燙，不開外賣，還有云南直火燒烤、思茅油熗。

鵝油草芽過橋米線，手推車上桌，面對面燙

今天去深圳灣吃一家雲南餐酒館，以雲南風物貫穿至全時段餐食，來這裏，一口氣吃遍雲南。

很多人來這店，就是衝着這碗超有儀式感的過橋米線。從熬雞湯、配小料、煮米線到推着小車上桌過橋，可能是深圳最麻煩的米線了。

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一碗湯，半隻雞

50隻雞＋宣威火腿＋炸鯽魚，熬一鍋湯

過橋的核心是夠燙，一鍋熱湯澆入300°的石鍋之中，將米線與配菜燙熟。而這鍋湯就是靈魂，50隻雞下鍋，再搭配豬棒骨與炸鯽魚，熬夠6小時，熬出雪白的湯底，宣威火腿帶來一絲煙燻質地，鮮味悠長濃郁，先喝一口湯，感受多元複合的鮮香。

15種配菜，9葷6素，草芽和鵝油是靈魂

與以往吃過的過橋不一樣的是，這家店用的是鵝油「油封」，這層油的作用是防止熱量快速散失，使湯底能長時間保持90℃以上的高温，一般的店用的是雞油，鵝油會增添一股獨特的香氣，富有層次。

他家的過橋標配15種配菜，除了常見的搭配，草芽是配菜之中的亮點，這是一種是雲南建水那邊的特色食材，吃起來脆嫩清甜。除此之外，還有炸得酥脆的「手工香酥」，泡在湯裏也不會變得軟爛，吃起來鬆脆可口，脂香四溢。

純大米米線，雲南老家來的

過橋米線用的米線，講究的是筋骨和吸湯能力，純大米做的米線，這樣粘性適中，米香也醇厚。這樣的米線，燙出來透亮爽滑，下鍋不糊、久煮不爛，能牢牢掛住湯汁。

一鍋湯只夠100份米線，還有3款過橋▼▼▼

板前雲南燒烤，面對面炭烤

1. 勐佑脆皮烏雞

來自雲南臨滄勐佑鎮的一道特色菜，用的是土烏雞，直火碳烤，精髓就在那層「脆皮」。用雲南特色的香料醃製入味，烤到雞皮特別酥脆，雞肉吃起來口感鮮嫩，有股清新的草木香氣。

2. 昭通荒飯堂牛小串

「荒飯店」就是昭通方言裏對路邊攤、小飯館的稱呼。選用高原散養小黃牛，切成小塊串在細竹籤上，採用猛火快烤的方式。吃起來肉嫩汁多，牛肉非常入味，帶着獨特的醬香和糊辣香。

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3. 建水滷烤雞腳

這道菜是建水夜宵攤的「鎮攤之寶」。做法是先滷後烤，滷到八分爛入味，再上火烤到外皮焦香起皺。一口咬下去外皮微脆，裏面還是軟糯彈牙的膠質，吃起來非常入味。

4. 香茅烤三文魚頭

位於邊境的版納，有着更有異域風情的傣族風味，這道烤魚頭就呈現了這般風味。烤完魚皮焦香，魚臉肉鮮嫩，吃起來還帶着香茅獨有的草本清香，口感清爽。

5. 烤雲南小瓜

烤小瓜也是雲南夜宵攤必不可少的一筆，產自雲南的小瓜烤着吃，外皮焦香，裏面還保持脆嫩，自帶一股清甜味，頂部搭配沙拉醬，增添風味。

睿印新店，全時段的雲南餐酒館，在這裡，悠閒吃上一整天

滇南山野夜市的煙火氣

1. 野佐料涮吊龍

靈感來自雲南的野料火鍋，野佐料是指大芫荽、香茅、青檸檬、涮涮辣這些雲南特有的山野香料。採用堂烹的做法，最大程度保留吊龍的鮮嫩，油熱下吊龍，蓋上蓋子燜熟，牛肉吃起來爽滑入味，熟度正好。

2. 油熗芒果小魷魚

油熗是雲南夜宵攤的「米飯殺手」，非常送飯。先把雲南特色香料舂碎，再用滾燙的熱油「呲」地一聲潑下去爆香，最後快速翻炒主料，即為油熗。魷魚快炒斷生，口感非常彈脆，搭配芒果，感受相互碰撞的口感。

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下酒、吃米線的靈魂搭子

1. 滇味辣滷系列

滷味系列也是很多回頭客的心頭愛，自制滷水，將豬耳、藕片和各部位鴨貨，滷製入味。老滇味複合香料滷製，花生芝麻增香，吃起來爽辣可口，很適合做下酒菜。

2. 木姜子傣味鴨貨

採用版納傳統滷法，增加了木姜子提香增味，香味一下子就被激發出來了。這道拼盤可以吃到各部位鴨貨，每款吃起來都很「上癮」。

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打卡雲南特色下午茶

水牛奶玫瑰泡魯達、炸乳扇液體巴斯克

雲南特有的泡魯達、炸乳扇，被重新解構，再運用到甜品之中，既能感受到雲南風土，顏值也非常高，搭配雲南咖啡，來這個小院子打卡雲南下午茶吧。

入夜，來這裡小酌微醺

手打精釀、特調雞尾酒

入夜，古城的小酒館，給雲南蒙上了一層浪漫的濾鏡，這種鬆弛感，同樣也搬來深圳了。店內供應手打精釀與特調雞尾酒，晚上來這裏既可以吃飯，亦可小酌。

走遍雲南，把這些在地風物帶回了深圳

草芽，一家主打雲南風物的餐酒館，新店開在了深圳灣睿印，綠植環繞，彷彿置身於雲南的山野之間。擁有一個能被太陽照到的戶外院子，適合在這裏hea一天。

+1

草芽．過橋米線＆雲南風物（深圳灣睿印RAILIN店）
地址：南山區深圳灣睿印L115-L116號
點評網人均：¥68/人
營業時間：11:00-21:30
交通：地鐵2/8號線-紅樹灣站B口，11號線-紅樹灣南站E口
深業上城店地址：福田區深業上城南區負一樓MA-08號鋪

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