深圳免費博物館12大｜朱古力雕塑＋睇動物標本　1個藝術館超好玩

深圳好去處｜深圳免費博物館｜深圳博物館｜深圳有許多博物館、美術館除了可觀賞珍貴館藏，還有互動展品、適合打卡的沉浸式展廳。《香港01》「好食玩飛」小編為大家整合了12間深圳免費博物館，包括有市內有適合小朋友「放電」的紅立方科技館，欣賞恐龍化骨的「深圳自然博物館」，以及適合文青打卡的深圳市當代藝術與城市規劃館等等。想知更多免費好去處？即睇下文！



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深圳免費博物館【1】深圳自然博物館——野生動物標本／恐龍化石

深圳自然博物館面積達10.53萬平方米，由國際知名建築團隊丹麥3XN聯手打造。建築分為地上5層、地下2層，最吸睛的是其整體造型參考了河流三角洲形態。館內一共設有8大常設展廳，由宇宙起源、史前巨獸到深圳本土生態，展品陣容極之豐富，涵蓋恐龍化石、宇宙星系及大量野生動物標本。

深圳自然博物館

地址：深圳市坪山區文祥路6號

交通：深圳地鐵16號線「沙壆」站D出口，步行約5分鐘

門票預約：透過微信小程序搜尋「深圳自然博物館」進行實名預約



深圳免費博物館【2】巧克力博物館——朱古力雕塑作品／甜品DIY

位於深圳羅湖區的朱古力博物館，是結合科創、人文與航天主題的沉浸式朱古力藝術空間，而且免費入場！館內充滿濃郁的朱古力香氣，並展示以數十噸朱古力原料配合精細雕刻工藝打造的40多件大型雕塑作品。

參觀者可以欣賞到非常豐富的主題展區，其中包括東風導彈、殲20戰機與航空母艦等航天軍工模型；世界之窗與市民中心等深圳著名地標建築等等。此外，場內設有朱古力油畫走廊，運用朱古力顏料完美還原多幅名畫。

在觀展與打卡之餘，館內亦設有烘焙館，供大家親手體驗朱古力甜品DIY製作；文創館則提供多款顏值極高的獨家朱古力周邊商品，非常適合收藏或作為手信選購。

朱古力博物館

地址：深圳羅湖區東門街道解放路1014號（德奧商城負一層）

交通：深圳地鐵1號線/3號線「老街站」步行約5分鐘

門票預約：免預約



深圳免費博物館【3】深圳紅立方科技館——沉浸式VR體驗／小孩放電好去處

深圳紅立方外型設計成一個紅色方體，紅色的鋁合金外表，相當具未來感，亦是龍崗區地標。場內多數展品為互動展品，不論大人小朋友都可以享受全沉浸式VR體驗、高空單車、地震小屋等設備，適合家長帶小朋友盡情「放電」！

樂園包含歡樂航海、創意都市、小球工廠、奇趣自然、光影城堡五個主題區域，集科技、自然、奇趣、益智於一身。

深圳紅立方科技館

地址：深圳市龍崗區龍翔大道8028號

交通：深圳地鐵3號線「龍城廣場」站D出口，步行約10分鐘

門票預約：須提前在微信公眾號「深圳‧紅立方」預約



深圳免費博物館【4】麥麥博物館——90年代生日派對屋／麥當勞玩具考古牆

深圳首間麥當勞博物館「麥麥博物館」亮點除免費入場之外，館外以亮黃與亮紅色調打造，懸掛著巨型吹氣麥樂雞裝置與童趣M字標誌，樓梯前更設有復刻版麥當勞叔叔長櫈供參觀者打卡。

館內最引人注目的是限量玩具考古牆，展示歷年開心樂園餐經典玩具，包括吉祥物滑嘟嘟、小飛飛，以及風靡一時的HelloKitty毛公仔、史努比Figure與可口可樂玻璃杯。場內還完美復刻90年代生日派對屋，佈滿繽紛壁畫、標誌性眼碌碌漢堡凳，帶來濃濃懷舊感。

麥麥博物館

地址：深圳市福田區下梅林梅麗路9號

交通：深圳地鐵9號線「下梅林」站，步行約50米

門票預約：須提前預約



深圳免費博物館【5】深圳當代藝術與城市規劃館——未來科技打卡藝術館

提到深圳近年的焦點打卡點，當屬位於福田的「深圳當代藝術與城市規劃館」。由當代藝術館（MOCA）和城市規劃展覽（PE）兩座博物館構成，結構體系複雜，外形不規則，由大量傾斜、扭曲旋轉曲面構成，加上光與影的層疊交錯，讓人隨手抓拍都像藝術大片。

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深圳當代藝術與城市規劃館

地址：深圳市福田區蓮花街道福中路184號

交通：深圳地鐵3/4號線「少年宮」站A2出口

門票預約：透過微信公眾號「深圳市當代藝術與城市規劃館」預約



深圳免費博物館【6】華強北博物館——中國電子第一街主題

華強北博物館主題圍繞「中國電子第一街」園嶺的創業者故事，融入科技、時尚及藝術等綜合元素，展現深圳在改革開放的變遷及發展心路歷程。除了一系列文物藏品，展館設計還設有大量霓虹燈閃爍效果，加上鏡面牆壁及地面，整體感覺充滿科技風！如在這裏拍照的話建議，盡量用廣角鏡，輕鬆拍出更有視覺衝擊的照片。

華強北博物館

地址：深圳市福田區華強北路1058號廣博現代之窗大廈5層

交通：深圳地鐵2/7/8號線「華強北」站E2出口

門票預約：微信公眾號「華強北博物館」預約



深圳免費博物館【7】深圳博物館——必睇世界野生動物標本

深圳博物館由4個不同地址的展館組成，收藏著深圳有史以來的各種文物，常設展覽有「陶瓷展」、「銅器展」、「印章展」等等，可透過歷史文物一探古人生活。除了各種珍奇展品，深圳博物館的白色膠囊電梯亦非常出名，來到必打卡！

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深圳博物館

地址：

同心路館（古代藝術）｜福田區同心路6號｜交通：地鐵紅嶺南站3號口出下車

金田路館（歷史民俗）｜福田區深圳市民中心A區｜交通：地鐵市民中心站C口出下車

深圳改革開放展覽館｜福田區福中路184號｜交通：地鐵少年宮站A2口出下車

東江遊擊隊指揮部舊址｜羅湖區南慶街13號｜交通：地鐵老街站八達商城口出下車

門票預約：不用預約



深圳免費博物館【8】南山博物館——南山歷史

南山博物館是一座以歷史與藝術為主題的綜合博物館，館內常設展覽「古代南山」、「近代南山」及「南山改革開放史」，透過豐富的文物、場景復原與多媒體互動，生動展現深圳從古代漁村到現代化都市的蛻變歷程。

南山博物館

地址：深圳市南山區南山大道2093號南山博物館

交通：深圳地鐵1號線、12號線桃園站B出口

門票預約：不用預約



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深圳免費博物館【9】寶安科技館——VR地震體驗艙+免費4D影院

想帶小朋友體驗寓教於樂的科技之旅？深圳寶安科技館是親子不可錯過的科學樂園！館內設有「基礎科學」、「機器人世界」、「虛擬實境」三大主題展區，以豐富互動體驗將深奧的科學原理變得生動有趣，例如定時上演的機器人舞蹈秀、VR地震體驗艙、物理實驗區和免費4D影院等，好玩有趣又可以從中學習！

寶安科技館

地址：深圳市寶安區龍井二路95號

交通：深圳地鐵12號線新安公園站D出口

門票預約：不用預約（部分展區需付費）



深圳免費博物館【10】惜物博物館——回到70、80年代的深圳

喜歡懷舊的朋友不要錯過啦！惜物博物館展出深圳70、80年代的景況，館內陳列的展品基本上都是父輩們年輕時候的記憶，它不僅僅是對過去的懷念，更是一種對歷史和文化的敬仰與傳承。館內亦有散發著歲月氣息的老式洗衣機、舊日出版的書刊和各種老物件，相關展品現在都成了舊時代的印記。

惜物博物館

地址：深圳市光明區紅滿庭紅木文化創意園區A棟4樓

交通：於深圳地鐵6號綫紅花山站下車，經A2出口離開再步行約10分鐘

門票預約：不用預約



深圳免費博物館【11】深圳珠寶博物館——國內首間珠寶專題公共博物館

深圳羅湖水貝區是全國最大的黃金珠寶集聚區之一，位於深圳水貝國際珠寶交易中心的深圳珠寶博物館，是國內第一間以珠寶為專題的公共博物館。兩層樓的展館空間展出的有各種寶石（含原石）、玉石、翡翠、黃金、首飾、擺件等，在燈光的烘托下看得人眼花繚亂，光彩奪目。

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深圳珠寶博物館

地址：深圳市羅湖區水貝一路金展珠寶廣場3至4樓

交通：地鐵3／7號線田貝站F出口

門票預約：不用預約



深圳免費博物館【12】深圳龍華鋼琴博物館——百年鋼琴試彈體驗

全國最大的歷史鋼琴專題館！館內展出258台過百年的古董鋼琴，當中最古老一部有259年歷史。大家還可以親眼欣賞到蕭邦、貝多芬、李斯特曾經彈奏過的名琴。最重頭戲是現場設有3台百年古董鋼琴可以讓參展者親自試彈，喜愛鋼琴的朋友絕對唔可以錯過！

深圳龍華鋼琴博物館

地址：深圳市龍華區民治民福北路65號

交通：深圳地鐵5號線「民治」站D出口，步行約10分鐘

門票預約：不用預約



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