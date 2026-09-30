福田口岸交通｜最新6方法｜車費$10起！通宵小巴＋免費商場巴士

福田口岸｜香港去福田口岸（落馬洲）交通｜如何去福田口岸？從香港多區到福田口岸有6種交通方法，當中最平只需$10，部份交通甚至有轉乘免費優惠，減省大家北上的旅費。而現時過關後，口岸均設有不少巴士直達各大型商場。想知詳情就要留意下文！



福田口岸的開放時間是幾點？

深圳福田區的福田口岸與香港的落馬洲支綫管制站為一組「兩地兩檢」的關口，每日06:30-22:30期間開放。從香港經福田口岸北上，要先到落馬洲支綫管制站辦理出境手續。完成後，大家要經天橋跨越深圳河，才可抵達福田口岸辦理入境手續。

雖然港方的管制站以「落馬洲支綫」為名，但大家除了乘搭屬於東鐵綫的落馬洲支綫之外，亦可以乘搭其他陸路交通工具抵達管制站。

鄰近福田口岸的景點：

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而大家過關後，可以在深方口岸乘搭巴士前往香蜜湖1979文化創意園 、福田紅樹林生態公園、深業上城等福田區的各大景點，詳情可參閱：福田口岸7大好去處！山姆超市／深業上城／MUJI旗艦／文化創意園

前往福田口岸的交通方法有哪些？

福田口岸交通方法【1】專綫小巴 —— 最平！只需$10

專綫小巴75綫（小巴薈）

專綫小巴是前往落馬洲支綫管制站最便宜的交通工具只要$10，便能夠從市中心抵達管制站。不過，專綫小巴沒有行李架，未必適合攜帶大型行李的朋友乘搭。專綫小巴的詳情如下：

專綫小巴75綫

路綫：元朗（福康街） ↔ 落馬洲支綫管制站

主要途經地區：元朗市中心、凹頭、牛潭尾、新田

車費：$10

服務時間：

06:05-21:15（由元朗開出）

06:35-22:55（由管制站開出）

班次：10-20分鐘一班



專綫小巴44B

路綫：屯門站公共運輸交匯處 ↔ 落馬洲（新田）公共運輸交匯處

主要途經地區：杯渡路、震寰路、石排頭路、鳴琴路、田景路、青麟路、藍地交匯處、元朗公路、新田公路、新田迴旋處及青山公路

車費：$15.7

服務時間：

05:45至22:15（由屯門開出）

06:30至22:59（由落馬洲開出）

班次：15-20分鐘一班



專綫小巴79S

路綫：天水圍（俊宏軒） ↔ 落馬洲管制站（通宵服務）

主要途經地區：俊宏軒通路、天瑞路、天秀路、天葵路、天龍路、天城路、天恩路、嘉恩街、天恩路、天榮路、天城路、天華路、天瑞路、天湖路、天耀路、天福路、朗天路、朗屏路、朗屏邨通路、朗屏路、鳳池路、屏會街、元朗安寧路、媽廟路、青山公路（元朗）、朗日路、青山公路（元朗）、博愛交匯處、元朗公路、新田公路、新田交匯處、落馬洲路、青山公路（新田）、新田交匯處、新深路及落馬洲管制站

車費：$14.6

服務時間：23:10至05:40（由天水圍開出）／00:00至06:30（由管制站開出）

班次：10-15分鐘一班



專綫小巴616S

路綫：旺角 ↔ 落馬洲管制站

主要途經地區：西洋菜南街、旺角道、洗衣街、亞皆老街、窩打老道、獅子山隧道、獅子山隧道公路、沙田路、大埔公路沙田段、吐露港公路、粉嶺公路、新田交匯處及新深路

車費：$25

服務時間：22:25至05:30（由旺角開出）／23:05至06:30（由管制站開出）

班次：5-15分鐘一班



福田口岸交通方法【2】專營巴士 —— 最密10分鐘1班

九巴B1綫（九巴）

除了專綫小巴之外，九巴亦設有路綫由元朗區前往落馬洲支綫管制站。九巴B1綫由天慈開出，設有轉乘優惠，多班車由配備行李架的巴士行駛，最密10分鐘1班。大家從多區以八達通乘搭指定路綫到元朗廣場、天祐苑、新田運輸交匯處、形點等B1綫經的車站，能以優惠價，甚至免費轉乘B1綫北上。轉乘優惠及免費轉乘服務的詳情可參閱九巴官方網站。

九巴B1綫

路綫：天慈 ↔ 落馬洲支綫管制站

主要途經地區：天水圍市中心、元朗、新田

車費：$15.3

服務時間：05:40至21:15（由天慈開出）／06:40至22:55（由落馬洲站開出）



福田口岸交通方法【3】永東跨境巴士

如果大家想直達福田而非福田口岸，你可以選擇由香港多個地區乘坐永東跨境巴士至深圳福田印力中心，車程為1至2小時，單程價格範圍$65至$150。到站後，即可於福田印力中心附近的地鐵僑香站轉乘或其他交通工具前往至深圳各區。

香港上車點

九龍區：

旺角油麻地

鑽石山荷里活廣場

尖沙咀中港城

啟德體育園



新界區：

沙田希爾頓中心

荃灣如心廣場

荃灣愉景新城



離島區：

香港國際機場1號客運大樓M05櫃檯



其他：

深圳灣口岸



福田口岸交通方法【4】港鐵 —— 直達福田口岸

東鐵綫列車（資料圖片）

落馬洲支綫管制站連接港鐵落馬洲站，大家乘東鐵綫到落馬洲站後，便能在出閘後直達管制站，相當便捷。

經落馬洲站出站北上深圳相當便捷。（資料圖片）

福田口岸交通方法【5】高鐵

除了港鐵外，你也可以選擇由香港西九龍站乘坐高鐵至深圳福田高鐵站，車程約14分鐘。到站後，即可於福田高鐵站連接至福田地鐵站的行人道，轉乘至深圳地鐵或其他交通工具前往至深圳各區。

路綫：香港西九龍站 ↔ 福田站（高鐵站）

服務時間：07:01-23:00

車費：成人 $78起／小童 $39起

班次：5-15分鐘



由香港西九龍站乘坐高鐵至深圳福田高鐵站，車程約14分鐘。（網上圖片）

福田口岸交通方法【6】的士 —— 屯門/馬鞍山可選綠的

乘搭市區的士（「紅的」）或新界的士（「綠的」）均能前往落馬洲支綫管制站。由於新界的士的收費較市區的士便宜，大家若由天水圍、屯門、大埔或馬鞍山等新界地區出發，可乘搭新界的士以減低旅費。

福田口岸有前往大型商場的巴士嗎？

大家從福田口岸過關後，如果想前往山姆會員商店、皇庭廣場、COCO Park、京東Mall等熱門購物景點，其實口岸已有接駁巴士可直達。

福田歡樂購開往多個人氣商場。（深圳市公共交通管理局、深圳巴士集團）

褔田口岸接駁巴士【1】「福田歡樂購」A線 ¥2直達山姆會員商店

福田口岸設有接駁巴士「福田歡樂購」，分為A、B兩線。專線在周末及香港公眾假日期間運行，一出口岸就能乘坐2條巴士線。A線收費為¥2，如欲前往山姆會員商店，可於深圳市眼科醫院站下車，步行約5分鐘。提提大家，路線站點已更新，現時已不再途經KKONE及中洲。

車費：¥2

路線：福田口岸公交總站→福田水圍天橋→市婦幼保健院福強院區→新洲花園→華強職校→市政大廈→農林地鐵站→市眼科醫院→安托山場站

服務時間：

周末及公眾假期 08:00-19:30（安托山場站開出）

周末及公眾假期 09:00-20:30（福田口岸開出）

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



「車來了精準即時公車」微信小程式。（Wechat官方號截圖）

褔田口岸接駁巴士【2】「福田歡樂購」B線

另一巴士「福田歡樂購」B線，收費為¥3。如欲前往卓悅中心、領展中心城、皇庭廣場的乘客，可於會展中心地鐵站下車；如前往星河COCO Park，則可在購物公園地鐵站下車。

車費：¥3

路線：福田口岸公交總站→時代財富大廈→中海華庭→購物公園地鐵站→會展中心地鐵站→崗廈地鐵站→福田口岸公交總站

服務時間：周末及公眾假期 10:00-21:00（福田口岸開出）

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



褔田口岸接駁巴士【3】免費專線直達京東MALL

京東開通幸福家北上專線，每周末在福田口岸安排免費巴士，接送港人前往深圳京東MALL、京東體檢中心、七鮮超市等場所。

京東開通幸福家北上專線，每周末在福田口岸安排免費巴士。（資料圖片）

路線︰福田口岸1號門→南山京東MALL→福田水圍七鮮超市→福田口岸1號門

發車時間︰11:00／13:00／14:30／16:00



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