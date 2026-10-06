台灣入境｜女網民帶肉乾遊台　同伴拍片炫耀　遭網民檢舉下場慘了

台灣入境｜台灣旅遊注意，入境前檢查清楚行李有沒有錯帶違禁品，否則隨時被罰新台幣20萬元。近日有網民入境台灣時攜帶了違規的肉乾過關，同行好友還把整個過程拍下並放上網炫耀，結果惹禍上身，慘遭大批網民截圖舉報，事主最後被罰款新台幣20萬元。事實上，不少旅客都會誤以為真空包裝、肉乾、肉鬆一類加工肉品可以帶入台灣，但其實有違檢疫規定。想知還有什麼法律陷阱，記得看下去啦。



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日前一名陳姓女子自中國大陸上海搭機返台入境高雄小港機場，並於託運行李中違規攜帶豬肉乾及鴨舌各一包。事後其同事兼好友蔡姓女子在社群平台Threads上傳短片炫耀「成功闖關」、「與20萬元罰款擦肩而過」，引發網民公憤並向農業部動植物防疫檢疫署檢舉。

當局接獲舉報後展開調查，並聯絡事主，陳姓女子承認違規。當局按《動物傳染病防治條例》罰款新台幣20萬元，事主隨後前往相關單位簽收裁處書。 重點在於就算當時入境沒有被海關截獲，只要後續有證據證明違規，仍然可以被追溯，離開機場也不代表一定安全！

以下整理台灣入境常見違禁品清單，供大家出發前自我檢查，避免誤觸法網！



入境台灣違禁品｜1. 肉製品

肉乾、肉鬆、香腸、臘肉、火腿、貢丸、肉粽、含肉餡月餅、含肉調味包，就算真空包裝都屬於違禁。 這是為了防止非洲豬瘟、口蹄疫等動物疫病傳入，保護當地畜牧業。即使經過加工、真空包裝，仍無法完全消除病原體風險。 首次違規罰新台幣20萬元；第二次及以後違規，罰款高達新台幣100萬元。非疫區肉品違規，罰款新台幣3,000元起，最高新台幣100萬元。違規肉品會直接銷毀，不予歸還。

携帶違規肉品至少罰新台幣20萬元（小玉往前衝@小紅書）

入境台灣違禁品｜2. 新鮮水果、生鮮植物、種子

新鮮水果、生薑、芋頭、帶泥土植物、種子、新鮮竹筍。因為果實、植物可夾帶蟲卵、植物病害，一旦入侵會破壞本土農業。很多旅客以為少量手信無問題，忽略檢疫風險。 最低罰款新台幣3,000元起，最高可罰新台幣100萬元，貨品直接銷毀。

携帶水果入境最低罰款3,000元起（在台灣賣鳳爪的湖北姑娘@小紅書）

很多旅客並非故意違規，大多會誤以為「真空包裝就安全」「少量手信不會有事」。但這宗案例反映，檢疫規則沒有僥倖空間，就算順利通過海關，只要有影片等證據曝光，同樣會被追罰。有計劃前往台灣的旅客，出發前務必要查清楚禁止攜帶物品，有懷疑就不要帶，避免招致巨額罰款。

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