台灣旅遊｜6大貓奴景點！打卡全球最大貓型建築、猴硐貓村全攻略

呼叫貓控！近年來，全台各地出現了不少讓貓控紛紛朝聖的地標，其中包含全世界最大的貓型工廠、以貓咪為主題的「第七屆稻草藝術季」等等。



無論你是資深貓奴還是超級貓派，歡迎參考編輯嚴選的六個全台必訪的貓咪主題景點，從屏東新開幕的貓型觀光工廠，到「蜜柑站長」執勤的地方，這份貓奴必收藏的景點已為你準備好了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓奴景點#1 愛貓一生愛貓工廠

「愛貓一生愛貓工廠」位於屏東農業生物科技園區，為台灣首座、全球最大的貓型建築，而品牌主要致力於專精的貓咪營養健康，其工廠參觀亮點除了有12公尺的透明生產走廊，能親眼見證貓咪主食杯的製程，還有80坪大的貓文創展區，販售以貓咪為主題的文創、聯名商品與選品。

「愛貓一生愛貓工廠」位於屏東農業生物科技園區，為台灣首座、全球最大的貓型建築。（愛貓一生）

雖然目前預計2027年正式開放內部觀光，但現在已可以前去踩點，在巨型貓咪建築打卡拍照囉。

地址｜屏東縣長治鄉神農東路 33號

電話｜02 7724 9788

營業時間｜10:00-18:00



貓奴景點#2 富里喵樂園

第七屆稻草藝術季「富里喵樂園」以可愛的貓咪為主題，運用稻草、竹材、草繩等素材，將農村生活的點滴，創作為一件件可愛的藝術作品！事實上，近幾年花蓮經歷了不少天災與挑戰，因此在如此不安定的年代，富里鄉農會才有了用可愛貓咪為花蓮加油的靈感，而稻草藝術季的展出將一直持續到今年年底，歡迎大家前來拍照，親身感受農村藝術的魅力。

第七屆稻草藝術季「富里喵樂園」以可愛的貓咪為主題，運用稻草、竹材、草繩等素材，將農村生活的點滴，創作為一件件可愛的藝術作品！（IG@miniandcooperfamily）

地址｜花蓮縣富里鄉富里鄉農會羅山展示中心旁幸福廣場

活動日期｜2025-12-24~2026-12-24



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貓奴景點#3 三重義天宮

主祀天上聖母的「三重義天宮」由於收養了多隻浪貓，因此不僅是當地居民的信仰中心，更是動物友善廟宇，還因而被稱作「貓廟」。值得一提的是，在三重義天宮除了可以看到貓貓，若有飼養毛小孩的讀者也超推薦拜訪，因為飼主可以特別向虎爺祈求寵物的健康，廟方更歡迎信眾攜帶寵物毛小孩進入參拜，一同祈求媽祖與虎爺公的庇佑。

主祀天上聖母的「三重義天宮」由於收養了多隻浪貓，因此不僅是當地居民的信仰中心，更是動物友善廟宇，還因而被稱作「貓廟」。（2024 三重義天宮）

地址｜新北市三重區車路頭街150號

電話｜02 2286 8146

營業時間｜07:00-21:30



貓奴景點#4 猴硐貓村

曾獲CNN評選的全球六大賞貓景點之一的「猴硐貓村」，當地的貓咪大多不懼怕人類，並在志工與居民的照顧下，乾淨、健康又親人。

而為了宣導正確餵養貓咪的保育觀念，猴硐貓村裡還建設了「猴硐貓公所」，外牆為Q版貓咪插圖壁畫，內部空間則設有貓道、跳板等等，讓貓咪能自由進出，並定期進行「貓戶口普查」、提供貓咪保健醫療服務，所以希望大家前往時，尊重當地居民生活環境，也不要使用閃光燈，以免驚嚇到貓咪們。

地址｜新北市瑞芳區柴寮路70號



貓奴景點#5 台南貓村

位於鹿耳門天后宮附近的台鹼宿舍區，因一名婦人養了數十隻流浪貓，因此有了貓咪們在老屋間悠閒漫步的療癒畫面，使此地被封為「台南貓村」，吸引眾多貓控慕名造訪。與猴硐貓村一樣，來到台南貓村請務必放低音量、不要亂丟垃圾，尊重當地居民的生活環境，並以不餵食人類食物、不開閃光燈拍照和不強行抱貓等注意事項為原則。

位於鹿耳門天后宮附近的台鹼宿舍區，因一名婦人養了數十隻流浪貓，因此有了貓咪們在老屋間悠閒漫步的療癒畫面，使此地被封為「台南貓村」，吸引眾多貓控慕名造訪。（臺南市政府文化局文創發展科/臺南市政府影視支援中心）

地址｜台南市安南區顯草街二段661巷23弄



貓奴景點#6 橋頭糖廠站

自2020年9月上任的「蜜柑站長」，以「賣萌不賣票」的可愛值勤方式，吸引大量粉絲前往「橋頭糖廠站」朝聖。如果想要親眼目睹超可愛的蜜柑站長，請注意牠並非天天在現場，而是在特定公告的週六、日值勤，務必先事前確認公告月份的值勤日期唷。除此之外，請遵守不拍打櫥窗、不開閃光燈、不打擾蜜柑站長睡，而牠的上班地點則在捷運紅線R22A橋頭糖廠站（近2號出口）。

自2020年9月上任的「蜜柑站長」，以「賣萌不賣票」的可愛值勤方式，吸引大量粉絲前往「橋頭糖廠站」朝聖。（IG@krtcmikan）

地址｜高雄市橋頭區興糖路19號

電話｜07 793 8888



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【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】