日本女子飛台灣旅遊全靠ChatGPT　因「1操作」抵達後發現還未出境

松山機場、松山空港傻傻分不清！近日一名日本女網友第一次出國旅行，原本興奮地規劃「台灣自由行」，卻因太依賴ChatGPT、沒看清楚機場代碼，意外搭上飛往「日本愛媛松山機場（MYJ）」的班機。



直到下機才驚覺自己根本沒離開日本，笑稱「明明這時候我應該在台灣啊！」貼文一出立刻在Threads爆紅，引起近4萬名台日網友熱議，意外掀起一波「松山非松山」討論潮。

近日，一名日本女網友第一次出國旅行，因為「誤飛松山」在Threads爆紅。（threads@gohan._.chan_）

日本的松山空港（松山空港官網）

按圖放大看看其他誤訂「松山」機票的旅客：

+ 23

第一次出國靠ChatGPT結果「飛錯松山」

日本網友在Threads分享，她把出國行程全交給ChatGPT規劃，並照著建議訂票、列筆記、安排行程。原以為目的地是台北松山機場（TSA），沒想到抵達後卻發現是日本愛媛的松山機場（MYJ）！她在Threads哭笑不得地表示：「真的太傻了，我差點哭出來！」、「明明應該在台灣，卻還在日本！」。她的天真反應讓網友忍不住笑中帶淚：

這就是AI世代的真實生活案例！

Threads爆紅！台日網友暖心留言變旅遊指南

貼文一出，台灣與日本網友紛紛湧入留言安慰，有人笑說：

「下次來台灣玩喔」

「桃園機場比較不會搞錯」



也有人幽默分析：「沒出示護照就能登機，這航空公司也太佛」。更有愛媛在地網友直接變導遊，熱情推薦道後溫泉、松山城、霧之森大福、鯛飯與少爺糰子等美食景點，讓整起「誤飛事件」意外變成一場超療癒的地方推廣行銷。

其實不只她！旅客也曾誤訂「松山—成田」機票

其實過去也有旅客分享自己的烏龍經驗，他在旅遊網站下單時誤選了「松山機場（MYJ）—成田」航班，還因票價超便宜（約合1358港元來回）覺得撿到寶。

直到朋友提醒才發現那是日本愛媛松山，而非台北松山（TSA）。有網友打趣：

「就算不知道代碼，也該發現飛東京只要一個半小時太奇怪吧！」

「AI幫你省錢，但不保證幫你飛對地方。」



【延伸閱讀】日本收納達人歐遊兩週 全部行裝只用20吋行李箱搞掂（點圖放大瀏覽）

+ 17

延伸閱讀：

微醺宇宙南漂登場！「微醺大飯店」落腳高雄哈瑪星，9m88獻聲打造靈魂級沉浸體驗

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】