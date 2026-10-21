地獄之門｜直徑70米！蘇聯意外引爆燃燒50年！自由行交通簽證攻略

地獄之門｜沙漠｜世界上竟然有「地獄入口」？位於中亞土庫曼沙漠深處，隱藏著一個直徑近70米、日夜不停噴出熊熊烈焰的巨大火坑「地獄之門」！每逢黃昏天黑，滾滾橘紅火光燃燒，震撼程度以為在拍科幻片，絕對是一生必去一次的震撼絕景！想知交通方式、何時出發體驗最好？即睇內文完整攻略！



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地獄之門歷史｜不是火山！源於逾50年前一場意外

燃燒逾超過50年的傳奇「地獄入口」是如何形成？許多人以為是火山噴發形成的景觀，但其實它是一場意外造成的。1971年，當時前蘇聯的工程團隊在達瓦札地區進行天然氣鑽探，不料地下結構不穩定，地表連同鑽探設備瞬間塌陷，形成了一個直徑約69米、深約30米的巨大坑洞。

中亞土庫曼沙漠「地獄之門」燃燒超過50年。（Trip.com官方）

坑洞形成後，大量易燃甲烷氣體不斷外洩，並伴隨硫化物等有害氣體，為了防止毒氣擴散影響周邊居民，地質學家決定點火將氣體燒盡。原本以為數天至數星期就會燒完，結果地下氣源極為龐大，一燒就延續了超過50年！

地獄之門｜最佳到訪季節？

地獄之門位於卡拉庫姆沙漠中，屬於極端的大陸性沙漠氣候。最佳旅遊季節是春秋兩季（4月至5月、9月至10月），這時期的氣溫最合適，白天約在20°C–30°C之間，夜間涼爽舒適，且沙塵暴相對較少。

但一般不建議選擇夏季或冬季前往，因為夏季沙漠白天氣溫可直逼40°C至50°C，加上火坑散發出的強烈熱浪，體感溫度像火爐；而冬季沙漠夜晚的氣溫則極低。

地獄之門｜最佳觀賞時間？

如想看到最震撼的景觀，建議在中午後出發，並在坑邊度過傍晚與夜晚。白天觀賞：日光充足，適合觀察地層紋理、陡峭坑壁以及坑洞整體規模，並拍攝廣角沙漠全景。熱氣會使空氣看起來扭曲，視覺感受非常神奇。

白天觀賞適合觀察地層紋理、陡峭坑壁以及坑洞整體規模。（小紅書＠嘉心可可）

最佳觀賞時間：黃昏落日至黑夜的時段。當天色漸暗，火浪成為漆黑沙漠中唯一的光源，橘紅火光與上方浩瀚星空交織，拍照充滿未來感！

地獄之門｜2大亮點必體驗：四驅越野車+沙漠夜宿露營

前往地獄之門不僅是看景，有2大沙漠特有的體驗必試！

【1】四驅越野車：從土庫曼首都阿什哈巴德（Ashgabat）出發，需乘搭4WD四輪驅動越野車，車程約4至5小時穿越卡拉庫姆沙漠。

【2】沙漠露營：大多數旅客會選擇在火坑旁的氈房或帳篷露營過夜。晚上抬頭看滿天繁星，體驗非常特別。

地獄之門｜土庫曼可以自由行嗎？

土庫曼較難以完全自由行的方式旅遊，外國旅客通常需先由當地接待單位或旅行社協助申請官方邀請函（Letter of Invitation，LOI），再依規定辦理簽證。目前當地旅遊多以團體、私人小團或客製化行程為主。

申請方式：通常需透過當地接待單位或旅行社辦理邀請函。

準備時間：邀請函、簽證與補件流程建議至少預留一個月。

行前確認：電子簽證適用對象與入境規定可能調整，應以出發前的最新資訊為準。

地獄之門｜交通方法：

從首都阿什哈巴德（Ashgabat）出發，向北穿越卡拉庫姆沙漠前往達瓦札天然氣坑。單程通常約需4至5小時，實際時間會受到停留安排、道路狀況及車輛速度影響。沿途補給點與手機訊號有限，飲水、餐食、燃料與緊急聯絡方式需事前安排。

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