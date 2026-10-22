日本自由行｜石川10大景點推薦　那谷寺/溫泉　最靈愛情神社之一

日本石川縣不只有金澤！從加賀百萬石留下的城下町風景、白山信仰、山中溫泉，到日本海鮮美食與傳統工藝，南北狹長的石川縣一次收進歷史、自然與地方生活。



這篇整理石川縣10大景點推薦，帶你從金澤玩到加賀、小松，重新認識北陸最值得慢慢走的一站。

石川縣在哪？

很多人第一次到石川縣，行程會從金澤開始，但如果只逛兼六園、東茶屋街就離開，其實還沒看完整個石川縣。往南到加賀，節奏立刻變成溫泉、古寺與山中漆器；走進白山一帶，會接觸到日本重要的山岳信仰與白山比咩神社；再一路往北到能登，眼前又換成漁村、棚田、海岸與里山里海文化。

石川縣最迷人的地方，正是每一區都保留截然不同的生活樣貌，加賀藩前田家留下金澤城下町與工藝底蘊，日本海提供螃蟹、甜蝦與寒鰤，白山融雪滋養稻米、蔬菜與地方飲食，九谷燒、金箔、山中漆器也至今仍在職人手上延續。從城市走到山裡，再一路碰到海，會發現石川縣保存下來的從來不只是古蹟，而是一整套至今仍有人使用、相信與生活其中的北陸文化。

日本石川縣景點推薦

1. 那谷寺

那谷寺很難只用「古寺」兩個字帶過，因為是「寺廟」所以沒有傳統常見的鳥居，在穿過「山門」後，數百年杉木一路把光線切成細碎的影子，青苔、石燈籠與山壁慢慢取代城市聲音，再往深處走，灰白色「奇岩遊仙境」突然從樹林間展開，第一眼甚至比佛堂更有震撼感。

這座寺院相傳由泰澄於717年開創，已有超過1300年歷史，至今仍是高野山真言宗別格本山，也與北陸重要的白山信仰緊密相連。

那谷寺最迷人的地方，在於日本古老的自然崇拜至今仍能被「走」出來：岩石、洞窟、森林與神佛原本就在同一個信仰世界，參拜本殿時甚至會進入岩洞完成「胎內巡拜」，象徵淨化與重生。接著走進金堂華王殿，7.8公尺高的十一面千手觀世音菩薩迎面而來，觀音同時也是白山權現的本地佛，神道、佛教與山岳信仰在眼前自然交會。如果兼六園看到的是加賀文化的精緻，那谷寺更像是在看日本人如何敬畏一座山、一塊岩石，再把這份敬畏延續千年。

那谷寺

地址：石川県小松市那谷町ユ122

電話：0761-65-2111



2. 加賀水果樂園

從那谷寺的杉木山林離開後，很適合把行程轉往完全不同氣氛的「加賀水果樂園（加賀フルーツランド）」。這裡最大的樂趣，就是不用隔著櫥窗挑水果，直接走進果園，彎下腰找最紅的草莓、抬頭挑一串成熟葡萄，到了秋天還能親手從枝頭摘下蘋果，剛採收的香氣與脆度，是超市包裝水果很難取代的體驗。

園區依季節輪番開放草莓、櫻桃、藍莓、葡萄與蘋果採摘，幾乎一年都有不同理由再訪；其中草莓採30分鐘吃到飽，秋季蘋果甚至不限時間，還能帶走2顆親手摘下的果實。 特別值得留意的是石川縣誕生的「秋星」，深紅果皮咬下帶著清脆聲響，濃甜之後接上一點酸香，很有地方特色。 採完水果也別急著離開，直營Cafe Green×Green會把園內鮮果做成甜點與飲品，從枝頭一路吃到餐桌，很適合替加賀、小松一帶的寺院巡禮換上一段輕鬆節奏。

加賀水果樂園

地址：石川県加賀市豊町イ59-1

電話：0761-72-1800



3. 日本自動車博物館

就算平常不是車迷，日本自動車博物館也很值得排進石川縣行程。紅磚建築館內常設約500輛汽車，從戰後商用車、三輪貨車、歷代Crown、Skyline，到Toyota 2000GT與歐洲豪華車一路排開，更像用汽車把日本戰後復興、高度經濟成長與家庭用車普及的歷史重新走過一次。

最有故事性的館藏之一，是曾作為英國大使館公務車的Rolls-Royce Silver Spur II，戴安娜王妃訪日時曾實際搭乘，之後現任英國國王查理斯三世（King Charles III，當時為查爾斯王子）、前首相戴卓爾夫人與前首相貝理雅也都使用過這輛車。 更反差的是，館內還藏著來自世界各國的特色馬桶與衛浴設備，散落在不同樓層，甚至真的能使用，原本只是來看老爺車，最後卻可能一路研究起各國廁所設計，這種一本正經收藏汽車、又突然冒出「隱藏版馬桶博物館」的個性，反而讓整座博物館比想像中更有趣。

日本自動車博物館

地址：石川県小松市二ツ梨町一貫山40番地

電話：0761-43-4343



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4. 白山比咩神社

白山比咩神社不是那種靠華麗建築搶走目光的神社，其實它在北陸人生活裡存在了非常久。這裡是全日本3,000多座白山神社的總本宮，也是昔日加賀國一之宮，當地人習慣直接稱它為「白山さん」。參拜時很推薦從表參道開始走，約250公尺的林蔭道一路穿過杉木、櫸木與楓樹，途中會經過琵琶瀧，接著才慢慢抵達境內。

神社主祭神為白山比咩大神，也被視為《日本書紀》中的菊理媛尊，因此特別受到祈求良緣、夫妻圓滿、人際和合與事業順遂的參拜者喜愛。境內還有樹齡約800年的巨大御神木，以及來自白山水系的「白山霊水」，不少當地人會特地前來取水。若剛好遇上每月1日，還能看見許多人進行「おついたちまいり」，向神明報告近況、祈求接下來一個月平安。

白山比咩神社

地址：石川県白山市三宮町ニ105-1

電話：076-272-0680



5. 兼六園

兼六園大概是石川縣最沒有懸念的景點，旅遊書寫、旅行團排、第一次來幾乎也一定會被點名。先別急著只找最有名的徽軫燈籠，沿著霞ヶ池慢慢走，唐崎松低低伸向水面、石橋與曲水藏在樹影之間，走幾步，眼前景色就會重新換一個構圖。這座與岡山後樂園、水戶偕樂園並列「日本三名園」的庭園，由加賀藩前田家歷代藩主持續營造約200年，最迷人的地方正是那份看似隨意、其實處處經過設計的自然感。

春天有櫻花，秋季楓葉映著霞ヶ池，到了冬天，唐崎松架起金澤代表性的「雪吊り」，白雪、松枝與繩索直接把庭園變成水墨畫。若時間充裕，很推薦和隔壁金澤城一起安排，前者看的是加賀藩的生活美學，後者則是權力與城郭，兩個地方放在一起，才更能看懂「加賀百萬石」留下來的氣派。

兼六園

地址：〒920-0936石川県金沢市兼六町1

電話：076-234-3800



6. 長町武家屋敷

長町武家屋敷沒有被整理成過度觀光化的武士主題村，從香林坊轉進巷子，黃褐色土牆、石板路、細窄水渠一路延伸，冬天牆面還會覆上防雪用的「こも」，整個街區仍保留江戶時代城下町的尺度。

若只挑一處進去看，很推薦武家屋敷跡野村家，從正式接待賓客的「上段之間」、襖繪、刀劍收藏，到貼著緣廊流過的曲水庭園，都能直接看出上級武士如何生活。野村家的庭園尤其值得多停一下，苔蘚、石橋、老樹與水流被壓縮在很小的範圍裡，坐在屋內往外看，景色幾乎直接延伸到腳邊，更曾被評選為「日本三大庭園造景」

長町武家屋敷

地址：〒920-0865石川県金沢市長町1-3-32

電話：076-221-3553



7. 東茶屋街

東茶屋街最容易讓人停下腳步的，是兩側整齊延伸的木造町家、細密格子窗與石板路，但真正值得看的，其實是藏在建築裡的「茶屋文化」。江戶時代的茶屋並不是單純喝茶，而是由藝伎以三味線、舞蹈、歌唱與宴席款待賓客的高級社交空間，至今街區裡仍有部分茶屋延續傳統營業。

第一次來很推薦走進1820年建成的「志摩」，二樓仍保留當年客間與表演空間，能直接想像過去宴席的樣子；想看更華麗的一面，則可以到懷華樓，朱紅樓梯、金箔與加賀工藝把茶屋的精緻感拉到另一個層次。白天這裡有金箔店、茶房與工藝店，人潮熱鬧；等傍晚店家陸續關門，燈籠亮起、腳步聲變少，整條街反而更接近昔日花街的氣氛。

東茶屋街

地址：〒920-0831石川県金沢市東山一帶



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8. 近江町市場

近江町市場被稱為「金澤人的廚房」，魚販吆喝、冰塊碰撞聲、剛拆箱的螃蟹和甜蝦一路排到攤前，旁邊還有人站著吃現開牡蠣，整個空間比想像中更像真正的生活市場。這裡已有300多年歷史，現在約有170間店舖，除了海鮮，還能看到加賀蓮根、金時草等在地蔬菜。

第一次來很容易直奔海鮮丼，但更推薦先沿著魚攤慢慢逛，冬天找加能蟹、香箱蟹和寒鰤，平常則可以試甜蝦與現烤海鮮，邊走邊吃反而更能感受到北陸的季節感。若行程允許，最好安排上午抵達，這時魚貨最齊、當地採買的人也多，逛完再接金澤城或兼六園，動線也很順。

近江町市場

地址：〒920-0905石川県金沢市上近江町50

電話：076-231-1462



9. 山中溫泉 湯氣街道

山中溫泉最適合的玩法，不是泡完湯就回旅館，而是換上浴衣慢慢走進「湯氣街道」。這條主街沿著長谷部神社一帶展開，兩側聚集山中漆器、九谷燒、和菓子、咖啡館與小吃店。和金澤東茶屋街那種精緻古城氣氛不同，這裡更像真正的溫泉町日常，居民買東西、旅客拿著可樂餅邊走邊吃，偶爾還會看到浴衣身影穿過街角。

特別推薦留意山中漆器，當地很重視以轆轤削木成形的「木地挽き」工藝，器皿拿在手上輕巧、木紋也特別漂亮。逛完湯氣街道，再接著去菊之湯泡湯、往鶴仙溪與こおろぎ橋散步，從商店街一下切換到溪谷山景，這種節奏才最像山中溫泉。

山中溫泉 湯氣街道

地址：石川県加賀市山中温泉南町一帶



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10. 一山樓

如果前幾餐已經吃了不少壽司、海鮮丼，一山樓很適合拿來換個節奏。這間位在小松市芦城公園旁的老字號日本料理店，主打會席料理與釜飯，最有特色的是其中一處用餐空間由百年以上石藏改建，厚實石牆搭配和式座敷，坐下來便有種進入地方老料亭的安靜感。

料理會跟著季節更換，可能遇上山菜、螢烏賊、鰆魚、甘蝦等北陸食材，最後再以熱騰騰釜飯收尾。店家使用石川縣在地白米，從生米開始炊煮，鍋蓋掀開時米香很明顯，底部還會形成微微鍋巴，吸飽高湯後口感特別飽滿，一整套老派會席節奏，慢慢吃完，會更能感受到小松在地日本料理的日常底蘊。

一山樓

地址：〒923-0919石川県小松市殿町2-17

電話：0761-22-0524



石川縣自由行常見問與答

從小松機場到金澤市區怎麼去最方便？ 不自駕的旅客可以直接搭乘小松機場往金澤市區的機場巴士，目前車程約40至55分鐘，可前往金澤站等主要站點。若第一天行程以兼六園、東茶屋街、近江町市場為主，建議先搭巴士進金澤入住；若落地後準備直接前往那谷寺、加賀溫泉鄉，則可以考慮在小松機場租車，行程會更順。 石川縣自由行一定要租車嗎？金澤、加賀哪裡比較需要自駕？ 如果行程集中在金澤市區，兼六園、東茶屋街、長町武家屋敷與近江町市場都可利用巴士加步行串聯，沒有租車也能玩。若準備往小松、那谷寺、加賀水果樂園、山中溫泉等南部景點移動，自駕彈性會高很多。小松機場周邊也有多家租車公司，旺季建議提前預約，避免現場無車可租。 加賀水果樂園採草莓、葡萄需要提前預約嗎？ 建議預約。加賀水果樂園目前採果與BBQ預約主要以電話受理，水果數量也會受到當年度氣候與成熟狀況影響。以2026年草莓季為例，部分熱門日期曾因預約額滿暫停受理，因此不要等到抵達當天才詢問。若行程已確定，可先致電0761-72-1800確認當天開放水果、時段與剩餘名額。 兼六園需要預約嗎？門票多少？幾點去人比較少？ 一般散客參觀兼六園不需要事前預約，目前成人門票為320日圓。3月1日至10月15日開放7:00～18:00，10月16日至2月底為8:00～17:00，而且另設早朝免費入園時段。想避開旅行團與白天人潮，可以考慮一早進園，霞ヶ池、徽軫燈籠與唐崎松周邊也較容易慢慢拍照。 近江町市場幾點去最好？海鮮丼需要排隊嗎？ 想感受真正的市場氣氛，建議安排上午抵達，先逛鮮魚、蔬果與熟食攤，再決定要不要吃海鮮丼或壽司。近江町市場各店營業時間與公休日不同，熱門餐廳到了午餐時段較容易出現人潮，因此不想把時間花在排隊，可以把早餐到早午餐時段留給市場。出發前也建議先查想吃店家的當日營業資訊。

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