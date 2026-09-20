日本最神秘5大景點　不止北海道湖怪「Kusshi」　木造佛堂也上榜

撰文：LIVE JAPAN
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日本不只有霓虹閃爍的都市與靜謐神社，走出熱門路線後，還能發現許多充滿謎團的奇妙景點。近期一項全國調查邀請在地民眾票選日本最神秘的目的地，結果揭曉了一份令人著迷的名單，從海底遺跡、神聖火山，到彷彿違反重力的寺廟應有盡有。

如果你想感受日本更不可思議的一面，這5個神秘景點絕對值得一探。

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背景：尋找日本最神秘景點

當多數旅人湧向京都、東京等經典景點時，地方社群平台 Seikatsu Guide 近期透過會員調查，找出了日本各地最令人費解的神秘地點。這份榜單聚焦於那些讓人忍不住思考「為什麼會出現在這裡？」、或是瀰漫著難以言喻神祕氛圍的場所。

結果橫跨整個日本列島，從北方覆滿白雪的火山地形，一路延伸到南方充滿熱帶氣息的海域，帶領旅人踏上一段探索未知的旅程。

第4名（並列）：北澤浮游選礦場（新潟縣）

排行榜第4名由位於佐渡島的壯觀工業遺跡並列入選。江戶時代的佐渡以金礦聞名，而到了近代，這座北澤浮游選礦場則作為礦石處理設施而建，當時的處理能力更被譽為東洋第一。

如今，巨大的階梯式混凝土結構早已被自然吞噬，覆滿濃密的青苔。粗獷的拱形建築與綠意交織，讓人不禁聯想到 天空之城 等經典動畫中出現的蒸氣龐克廢墟場景。漫步在這片藤蔓纏繞的靜謐遺跡之中，彷彿誤入某個被遺忘的奇幻世界。

Site of Kitazawa Flotation Plant 北沢浮遊選鉱場跡
地址：3-2 Aikawa Kitazawamachi, Sado, Niigata 952-1539
北澤浮游選礦場參觀小提醒：從新潟搭乘渡輪前往佐渡島；可自由參觀；部分季節會有夜間點燈活動

第4名（並列）：三佛寺投入堂（鳥取縣）

同樣並列第4名的是一項至今仍讓建築專家難以解釋的古代奇蹟。被列為國寶的三佛寺投入堂，建於三德山垂直峭壁的凹陷處，是一座懸掛於岩壁上的木造佛堂。其最大謎團在於建造方式，這處地形對一般人而言幾乎無法接近，歷史學者至今仍在探討，數百年前人們究竟如何將木材運送並組裝至如此險峻的位置。

「投入堂」這個名稱本身也帶著神秘色彩，意指「被投進去的佛堂」。相傳過去有位修行僧施展法力，將佛堂縮小後直接拋入岩壁之中，為這座建築增添更多傳奇想像。

Nageiredo 三徳山三佛寺投入堂
地址：1010 Mitoku, Misasa, Tōhaku District, Tottori 682-0132
三佛寺投入堂參觀小提醒：需攀登陡峭山路；必須穿著登山鞋；可能有入山限制

第3名：屈斜路湖（北海道）

第3名是位於北海道阿寒摩周國立公園內的屈斜路湖，一座被原始自然環抱的壯麗火山口湖。這裡四季景色迷人，無論是秋天的繽紛紅葉，還是冬季結冰湖面與天鵝在溫泉邊棲息的畫面，都令人難忘，而最引人入勝的，還是傳說中的「湖怪」。

被親切稱為「庫西（Kusshi）」的神秘巨大黑影，多年來不時被目擊在寧靜、瀰漫薄霧的湖面滑行。雖然真實身分至今仍未解開，但當你凝望這片如鏡般遼闊的湖面時，很難不去想像，湖底是否沉睡著遠古的祕密。

屈斜路湖
地址：Lake Kusshiyaro, Teshikaga-cho, Kawakami-gun, Hokkaido, 088-3341
聯絡電話：015-482-2200
屈斜路湖參觀小提醒：位於北海道道東地區；建議自駕前往；湖畔周邊有溫泉可體驗

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第2名：恐山（青森縣）

排名第2的是「恐山」，字面意思即為「令人畏懼的山」。位於日本本州最北端下北半島的偏遠地區，這裡被視為日本三大靈場之一。依據當地佛教信仰，這片荒涼的火山地形被認為是通往死後世界的入口。

跨過象徵冥界入口的三途川木橋後，眼前展開的是強烈對比的景象。空氣中瀰漫著濃厚的硫磺氣味，岩地間不斷冒出蒸氣，彷彿描繪出佛教地獄的景象；然而不遠處，卻是靜謐如翡翠般的宇曾利湖，搭配潔白沙灘，又讓人聯想到天堂般的寧靜。這種交織著敬畏與美感的氛圍，使人真切感受到現世與彼岸之間的界線格外模糊。

霊場恐山
地址：3-2, Usoriyama, Tanabu, Mutsu-shi, Aomori, 035-0021
聯絡電話：0175-22-3825
恐山參觀小提醒：約每年5月至10月開放；可從下北站搭乘巴士前往

第1名：與那國島海底遺跡（沖繩縣）

榮登日本最神秘景點第1名的是位於與那國島外海的海底遺跡。與那國島是日本最西端的有人島，地理位置甚至比起日本本島，更接近台灣。

在海面下約25公尺處，潛水員可以看到一座規模龐大的石造結構，其外觀宛如沉沒的古代城市。筆直的邊緣、階梯狀地形、平坦的台地，甚至還有類似祭壇的構造，讓人難以相信這僅是自然形成的產物。至今仍眾說紛紜，究竟這是遠古文明沉入海底的遺跡，還是受到黑潮長年沖刷所形成的精密地質構造，仍未有定論。

即使不會潛水，也可以搭乘玻璃底船，透過清澈湛藍的海水，一窺這個謎團的真貌。

回到島上，與那國町也保有濃厚且獨特的在地文化風情，與日本本島截然不同。

左上起順時針：日本最西端之碑、豐年祭、與那國島馬拉松、Dr. Koto 診療所 拍攝場景（與那國町公所企劃財政課）

豐年祭：每年夏天舉行，是島上最熱鬧的祭典之一，包含傳統旗舞、棒舞，以及每兩年舉辦一次的大型拔河活動。

與那國島馬拉松：賽道沿著海岸峭壁與白色沙灘延伸，途中還有機會看到自由放養的與那國馬。

影視朝聖之旅：這裡曾是人氣日劇拍攝地，劇中診療所的場景至今仍保留於海岸邊，可自由參觀。

與那國島旅遊小提醒：可從那霸搭機或從石垣島搭船前往；冬季有機會看到雙髻鯊出沒

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