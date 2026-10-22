新皇崗口岸超市5大推介｜地鐵7號線直達！4萬呎盒馬/港人必逛山姆

新皇崗口岸｜深圳｜超市｜新皇崗口岸實施24小時通關，不少港人北上買日用品、零食、生鮮。口岸直接接駁地鐵7號線皇崗口岸站，沿線乘搭即可抵達多間熱門超市。不論是平價生活百貨、生鮮海鮮、倉儲式批發還是高端精品超市通通有。《香港01》「好食玩飛」記者已經為大家精選了5間7號線沿線高性價比超市，過關後搭地鐵幾站就能輕鬆掃貨！即看下文！



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深圳7號線超市推介【1】天虹超市（福民店）——過關1站即達！老牌平民百貨

天虹超市是深圳在地老字號，貨品種類極齊全，主打新鮮蔬果、烘焙點心、冷凍熟食及日常生活雜貨，價格親民且經常推出折扣活動。從皇崗口岸站出發僅需1站，是距離最近、最方便的掃貨地點。

推介必買烘焙點心與現製熟食，主打即烤麵包與傳統中式糕點，性價比極高，適合作為日常小食。

天虹超市（福民店）

地址：深圳市福田區福民路天虹商場地庫一層（B1層）

交通：深圳地鐵7號線福民站直達



深圳7號線超市推介【2】沃爾瑪Walmart（福星店）——免會員大型超市

想找免付年費的連鎖大型超市，赤尾站附近的沃爾瑪是極佳選擇。店內貨品選擇多且價格實惠，涵蓋各類休閒零食、日用品及家庭大包裝食品，更有許多特價促銷區，搭乘地鐵僅需1站即可到達。

推介必買休閒零食與家庭大包裝乾糧。大份量的進口堅果、餅乾及特價區零食選擇繁多，價格實惠。

沃爾瑪Walmart（福星店）

地址：深圳市福田區福星路21號

交通：深圳地鐵7號線赤尾站出站步行約500米



深圳7號線超市推介【3】Ole'精品超市（深業上城店）——人氣爆棚的生鮮超市

如果想逛環境舒適、精緻度高的高端超市，可以前往黃木崗站附近的深業上城Ole'。超市主打全球進口零食、高品質生鮮蔬果、精選酒窖以及現烤歐包，非常適合挑選禮品與進口食材。

推介必買現烤歐包與進口乳製品。招牌現烤歐包口感紮實，並能買到各式優質芝士、牛油及全球精選進口零食。

Ole'精品超市（深業上城店）

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城M層

交通：深圳地鐵7號線黃木崗站出站步行即達



深圳7號線超市推介【4】盒馬鮮生（萬象食家店）——4萬呎生鮮海鮮天花板

位於筍崗站直達的萬象食家B2層，佔地高達4萬平方呎！店內主打現撈現煮海鮮區、現場烘焙點心以及各類熟食。無需繳交會員費即可入場，最適合採購海鮮與生鮮食材。

推介必買即撈現煮海鮮。4萬呎生鮮專區提供多款活海鮮，可現場挑選並加工烹調，新鮮度極高。

盒馬鮮生（萬象食家店）

地址：羅湖區筍崗街道梅園路71號萬象食家B2層

交通：深圳地鐵7號線筍崗站A出口直達



深圳7號線超市推介【5】山姆會員商店（深圳福田店）——人氣極高大型倉儲超市

港人最愛的經典福田山姆店亦在7號線沿線！中國首家山姆會員商店，於1996年8月12日正式在深圳福田開業，專售各類進口食品、巨無霸零食、烘焙糕點及家電家品，需憑會員卡入場，是掃貨大份量優質商品的首選之地。

推介必買皇牌麻薯與瑞士卷。人氣極高的大熱烘焙產品，份量十足且味道濃郁，是會員每次必搶的經典美食。

山姆會員商店（深圳福田店）

地址：深圳市福田區香蜜湖街道農林路69號印力中心（深國投廣場）1-2樓

交通：深圳地鐵7號線農林站D1出口步行即達



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