新皇崗口岸按摩7大推介｜人均$140起！近口岸/中泰式/水療/免小費

新皇崗口岸｜新皇崗口岸開通啦！相信不少港人適逢假期都會北上歎美食、按摩放鬆。《香港01》「好食玩飛」小編為大家整理了7間皇崗口岸附近的按摩店，有24小時過夜水療、泰式按摩、全身精油SPA等等多款種類。想知更多？即睇下文！



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新皇崗口岸按摩【1】泰二·SPA·足道·按摩·採耳(皇崗店)

過關去深圳鬆一鬆，受港人歡迎熱門「泰二·SPA·足道·按摩·採耳」，擁有30間直營店的泰式品牌按摩店，店內技師經嚴格培訓，手法專業不踩雷。店內氛圍極之療癒，主打泰式全身按摩、足腿SPA、全身精油SPA等等，店內也有採耳、草本球熱敷、熱石SPA等等的選項，精油香氣天然，令人身心放鬆！店內有附USB插座、一次性內褲等等，超級貼心。

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人均：$140起

地址：深圳市福田區福民路12號知本大廈17層1705室（古泰風旗艦店）



新皇崗口岸按摩【2】慢慢生活館·中泰式按摩·精油SPA（皇崗旗艦店）

平時返工坐到肩頸痛？不妨到慢慢生活館享受下沉浸式香薰與音樂舒壓！它最大賣點是明碼標價、無硬性小費及服務費，收費透明無壓力。推薦招牌精油開背+推拿，結合溫和精油與中式力道，瞬間鬆開緊繃肌肉；想徹底解疲更可選火山熱石或銅壺全身精油SPA，溫熱感能促進血液循環、驅走寒氣。環境寧靜養生，絕對是恢復元氣的地方！

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人均：$180起

地址：深圳市福田區福田街道知本大廈19樓1903室



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新皇崗口岸按摩【3】東方園國際美食水療會

如果想要「一站式」按摩加美食的話，鄰近皇崗村與福民站的「東方園」就非常適合！走經典中式典雅路線，最大吸引力是提供24小時營業，套票通常已包浴票、小費同餐食，水果飲料任飲任食，性價比極高。項目方面有齊中式、泰式按摩及香薰理療，亦有足浴同大堂項目可選。做完按摩可以享用餐點，或在休息區放鬆觀影，作為通宵休息站，都非常方便！

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人均：$250起

地址：深圳市福田區金田路（皇崗村文化中心1區1樓2區2號）



新皇崗口岸按摩【4】良亦·按摩養生·推拿調理（會展中心皇庭店）

想解決肩頸超緊問題？位於皇庭大廈的「良亦」主打精準穴位調理，非常適合各位上班族！店內環境靜謐雅緻，技師主打「心靜手穩」定點手法，按得夠深層又不會盲目死力痛。推薦他們的肩頸推拿按摩，能即時舒緩長時間沉迷手機帶來的酸痛困擾；想全方位解疲，亦有古法中式推拿搭配能量包熱敷，做完全身即刻舒緩。而且地點設於皇庭大廈超級方便，大家可以在皇庭廣場食完飯順便按摩！

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人均：$160起

地址：深圳市福田街道崗廈社區福華路350號皇庭大廈B1-16



新皇崗口岸按摩【5】泰適SPA館·精油·按摩·足道（卓悅中心崗廈城店）

位於崗廈站卓悅中心旁的泰適SPA館，是深圳極具口碑的老牌泰式養生館。全店主打濃郁泰國渡假風，無服務費和硬性消費，還提供私隱度極高的獨立包間，按摩結束後還有招牌芒果糯米飯和熱茶送，超級貼心！項目方面選擇也非常豐富，有主打泰式安謐熱油舒壓、純植物精油全身暖石SPA，熱石溫熱感加上精油推按，能深層鬆開積壓的疲勞。如想再奢華，還可以試玫瑰牛奶精華浴，有種秒飛泰國放假的儀式感！

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人均：$250起

地址：深圳市福田區福田街道福華路崗廈城A座1803號



新皇崗口岸按摩【6】施奈兒·洗頭頭療·按摩SPA（崗廈店）

施奈兒主打沉浸式水洗頭療與頭皮養護，店內環境安靜，療程結束後更有精美花茶和甜品享用。推薦招牌水洗頭療套餐，結合頭皮清潔、蒸汽軟化、水循環沖洗和頭皮注氧，同時還會包含肩頸與四肢放鬆！女士可加配La Mer（海藍之謎）面部護理，男士亦有專屬潔面。

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人均：$230起

地址：深圳市福田街道崗廈社區彩田南路3002號彩虹大廈28樓D房



新皇崗口岸按摩【7】水立方·健康水療會（福田新洲綠景店）

講到港人北上按摩老字號，水立方絕對榜上有名！位於福田新洲綠景酒店，鄰近皇崗口岸，同樣提供24小時營業兼可過夜，平價版的綜合大型水會，CP值相當高。店內擁有超過60間獨立按摩房和火山石桑拿等水療設施，主打中式推拿、泰式拉伸及日式精油SPA。套票包含24小時浴票、大堂項目、小費，還有時令水果（如青提、蜜瓜）、飲料雪糕免費任食，適合一班朋友通宵留宿！

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人均：$300起

地址：深圳市福田區新洲路3099號綠景酒店5-6層



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