新皇崗口岸酒店8大推介｜鄰近地鐵站+步行即達關口　人均$139起！

新皇崗口岸｜深圳｜酒店｜新皇崗口岸今日（12日）正式啟用，而且口岸24小時運作，適合想星期五下班後到深圳度過周末的港人。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理了8間鄰近新皇崗口岸的酒店，當中包括有2025年新開幕，以及可步行至皇崗口岸的酒店等等。想知更多？即看下文！



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新皇崗口岸酒店【1】深圳皇崗口岸福民城跡酒店（Fumin City Join Hotel）

深圳皇崗口岸福民城跡酒店於2025年開幕，位於深圳市福田區，只需步行7分鐘便到地鐵站，而且酒店與皇崗口岸直接對望，步行即可抵達。酒店共擁有106間客房，主打智能入住體驗。客房採用先進的智能客控系統，並配備紅外感應技術，實現無卡通電，科技感十足。

深圳皇崗口岸福民城跡酒店（Fumin City Join Hotel）

房價：人均HK$183（雅緻大床房）

地址：福喜一街陽光城市A棟, 福田區, 深圳

交通：皇崗口岸地鐵站E出口步行約7分鐘、福民地鐵站E出口步行約8分鐘



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新皇崗口岸酒店【2】深圳福田皇崗城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Futian Huanggang）

深圳福田皇崗城際酒店位於福田CBD核心區域，出大廳即達地鐵7號線皇崗村站（C1、C2、D 出口），而且鄰近福田會展中心、皇崗口岸及福田口岸，前往香港或福田高鐵站皆非常便捷。酒店設有356間客房，提供4K高清電視、裸眠等級床品等，部分房型更可俯瞰城市高樓夜景。

深圳福田皇崗城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Futian Huanggang）

房價：人均HK$424（城際大床房）

地址：福民路28號, 福田區, 深圳

交通：皇崗村地鐵站D出口步行約2分鐘、福民地鐵站C出口步行約8分鐘



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新皇崗口岸酒店【3】深圳福季酒店(皇崗口岸店)（FUJI HOTEL）

深圳福季酒店位於皇崗口岸附近，只需步行10至15分鐘便可到，適合需要頻繁出入境或趕早班機的旅客，而且周邊配套有地鐵站、便利店及餐飲場所。另外，酒店距離地鐵7號線赤尾站亦不遠，前往福田 CBD 及華強北商圈相當便捷。

深圳福季酒店(皇崗口岸店)（FUJI HOTEL）

房價：人均HK$159（經典大床房）

地址：福田街道口岸社區福田南路7號皇御苑5棟A區裙樓201, 福田區, 深圳

交通：皇崗口岸地鐵站E出口步行約14分鐘



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新皇崗口岸酒店【4】深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店位於福田區裕亨路，鄰近深圳福田口岸及皇崗口岸，便利往返香港與深圳市中心，周邊交通便捷且餐飲選擇豐富。酒店共設有142間客房，均採用「Hampton Bed」標準的雙專利床墊。

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）

房價：人均HK$339（舒適大床房）

地址：裕亨路38號, 福田區, 深圳

交通：福田口岸地鐵站A出口步行約4分鐘



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新皇崗口岸酒店【5】皇朝商務酒店（深圳福田口岸店）（Dynasty Hotel (Shenzhen Futian Port）

皇朝商務酒店（深圳福田口岸店）鄰近福田口岸及皇崗口岸，地鐵與陸路交通極為便利，可以方便快速前往香港或深圳市中心商業區。酒店共有118間客房，而且臨近水圍商業步行街，時代廣場、人人樂超市，地鐵龍華線，距離深圳會展中心，華強北商圈約幾分鐘車程適合於各類商務會議、家庭聚會及旅行團隊。

皇朝商務酒店（深圳福田口岸店）（Dynasty Hotel (Shenzhen Futian Port）

房價：人均HK$159（卿居大床房）

地址：福強路1045號深榮大廈, 福田區, 深圳

交通：福田口岸地鐵站D1出口步行約7分鐘



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新皇崗口岸酒店【6】辰朵酒店（深圳福田皇崗口岸地鐵站店）（Chenduo Hotel）

辰朵酒店（深圳福田皇崗口岸地鐵站店）於2025年開幕，距離皇崗口岸地鐵站步行只需約13分鐘。酒店採用智能客控系統，共有50間客房，而且周邊交通便捷，臨近皇崗口岸，前往深圳北站、福田高鐵站車程僅需15分鐘。另外，皇庭廣場、One Avenue卓悅中心等大型商場也在附近，想購物、餐飲、娛樂也十分方便。

辰朵酒店（深圳福田皇崗口岸地鐵站店）（Chenduo Hotel）

房價：人均HK$139（雅緻大床房）

地址：福田南路28號皇崗公路大廈, 福田區, 深圳

交通：皇崗口岸地鐵站C出口步行約13分鐘



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新皇崗口岸酒店【7】深圳福田口岸商業廣場廊橋酒店（LOUNGE BRIDGE HOTEL）

福田口岸商業廣場廊橋酒店坐落口岸核心區位，酒店直通福田口岸步行僅3分鐘，出行來回深港十分便捷；如果想由皇崗口岸出發，駕車也只需16分鐘便到達。而酒店樓下及商業廣場內涵蓋豐富餐飲美食、便利店、足浴按摩店及理髮店等生活配套，滿足吃喝玩樂一站式需求。

深圳福田口岸商業廣場廊橋酒店（LOUNGE BRIDGE HOTEL）

房價：人均HK$196（觀景影音大床房）

地址：裕亨路3號名津廣場一棟2層108, 福田區, 深圳

交通：福田口岸地鐵站步行需時約12分鐘



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新皇崗口岸酒店【8】錦江之星酒店（深圳福田皇崗口岸地鐵站店）（Jinjiang Inn Select (Shenzhen Huanggang Port Imperial Plaza)）

錦江之星酒店（深圳福田皇崗口岸地鐵站店）臨近皇崗口岸，步行約5分鐘即可到達地鐵7號線，可換乘地鐵1號、3號、4號線，地鐵沿線可直接到達會展中心、車公廟、福民、世界之窗，主題公園「歡樂谷」、中國民俗文化村、華僑城旅遊度假區、蓮花山、深圳中心書城、深圳音樂廳等深圳主要旅遊景點。

錦江之星酒店（深圳福田皇崗口岸地鐵站店）（Jinjiang Inn Select (Shenzhen Huanggang Port Imperial Plaza)

房價：人均HK$147（高級大床房）

地址：福田南路皇城廣場裙樓4009一樓, 福田區, 深圳, 518008

交通：皇崗口岸地鐵站E出口步行約8分鐘



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