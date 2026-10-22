新皇崗口岸一日遊｜地鐵1站直到赤尾！小潮州冷掃街　5大美食必試

新皇崗口岸｜赤尾｜一日遊攻略｜想吃正宗潮州菜又不想到潮州那麼遠？如果大家經新皇崗口岸過關，只需搭一個站地鐵就可以去到有「小潮州」之稱的赤尾站，這邊有不少潮州特色小食可以品嚐，包括手作潮汕傳統粿品老字號小店、24小時營業的潮汕打冷大排檔等等。吃完美食想逛超市，也可以到沃爾瑪掃貨！想知要如何到赤尾、還有甚麼必吃美食？即看下文！



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深圳酒店攻略！近地鐵＋高CP值＋小編推介

新皇崗口岸｜一站直到「小潮州」赤尾

新皇崗口岸已於10月12日正式開通，而口岸大樓地庫二層無縫接駁深圳地鐵7號線皇崗口岸站。假日想近近地玩一日的話，大家可以乘搭地鐵7號線，坐一個站到有「小潮州」之稱的赤尾。

新皇崗口岸坐一個站地鐵就到赤尾。（湯致遠攝）

赤尾一日遊｜美食篇

既然有「小潮州」之稱，當然不少得吃潮州美食！

赤尾美食推介【1】肥姨美食粉粿

位於赤尾站D出口附近的肥姨美食粉粿主打當天現做現蒸的傳統潮汕粿品，價錢由¥2至4不等，當中必吃招牌紅桃粿，粉紅色的壽桃造型，薄皮裹著調味香濃的糯米飯，口感軟糯鹹香。另外也可以買潮汕糉子品嚐一下，價錢¥7至8不等。

肥姨美食粉粿

地址：西頭坊39幢1樓1號商舖

前往方法：赤尾站D出口步行210米

人均消費：¥20



赤尾美食推介【2】成興豆漿

成興豆漿主打潮汕特色的「夜豆漿」文化，小鍋現煮，豆香極濃，可隨心加入十多種小料。除了必點豆漿外，雙環油條也是另一樣必吃食物，油條外形酷似時尚品牌，現炸金黃酥脆，泡入熱豆漿吸滿湯汁後絕配！

成興豆漿 (福星分店)

地址：福星路赤尾坊20幢或31幢

前往方法：赤尾站D出口步行260米

人均消費：¥19



赤尾美食推介【3】亞六潮汕美食

如果想吃完宵夜才經新皇崗口岸過關回香港也沒問題！位於赤尾站E出口附近的亞六潮汕美食24小時營業，檔口擺滿各式鮮活海鮮、潮式打冷菜餚與滷味。當中必點潮州滷鵝拼盤、蠔仔烙及各式時令砂鍋煲。

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亞六潮汕美食

地址：福星路82號

前往方法：赤尾站E出口步行340米

人均消費：¥102



赤尾美食推介【4】軍記小吃店

軍記小吃店是赤尾村內廣受街坊喜愛的潮式炸物老店，提供多款小食炸串。當中必試特色招牌「腸粉韭菜卷」，外層炸至金黃酥脆，內裡保留軟糯腸粉與韭菜清香，另外芝麻炸雞翅、炸雞鎖骨也是人氣食品之一。

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軍記小吃店

地址：赤尾一街47號

前往方法：赤尾站B出口步行170米

人均消費：¥21



赤尾美食推介【5】潮汕海鮮撈麵

潮汕海鮮撈麵主打現炒現煮的鮮甜小海鮮拌麵與海鮮湯，可以選擇的食材有十多款，當中包括新鮮的海鮮、肉、肉丸等。與傳統用麻醬或沙茶醬拌麵不同，店家採用普寧風格的做法。將新鮮海鮮加上五花肉丁與特製海鮮醬大火猛火爆香，加入豬骨高湯煮沸濃縮成精華滷汁，最後淋在特製的鴨蛋麵上。單點或雙拼價錢由¥25起不等，CP值非常高！

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潮汕海鮮撈麵

地址：牛巷坊60-3號舖

前往方法：赤尾站E出口步行680米

人均消費：¥25



赤尾一日遊｜逛街篇

吃完美食想在附近逛一逛？雖然赤尾站沒有周邊的大型商場，但這邊也有超市，以及適合打工仔求事業運的崗邊伯公廟！

赤尾逛街推介【1】崗邊伯公廟

想祈求工作順利、升職加薪或生意興隆，大家可以去赤尾站附近的崗邊伯公廟，不少小紅書網民都說很靈！廟內設有籤筒與聖杯，供信眾求籤問事，現場亦有解籤書可供自行對照參考。而每逢農曆初一、十五，或是伯公誕辰等傳統節日，廟內香客絡繹不絕，煙火氣極濃。

崗邊伯公廟

地址：深圳市福田區濱河大道3030號（赤尾村內）

前往方法：赤尾站D出口步行約3分鐘

開放時間：早上8時至晚上11時（初一、十五會延遲開放至午夜12時)



赤尾逛街推介【2】沃爾瑪

吃完美食、求完事業順利，最後也可以去赤尾站附近的沃爾瑪（福星店）逛超市。超市售賣貨品涵蓋生鮮食材、零食飲料、家居日用及小家電。另外，亦有不少進口零食以及各類日用品，非常適合家庭採購或日常生活補給。

沃爾瑪（福星店）

地址：福田區福星路21號（福民樓）

前往方法：赤尾站D出口，沿著道路直行至福星路路口右轉，順著福星路直行約8至10 分鐘即可到達



本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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