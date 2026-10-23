新皇崗口岸過關攻略｜直擊改搭升降機慳80%時間　1個位落車快勁多

新皇崗口岸｜上星期新皇崗口岸被擠得水洩不通，不少港人控訴過關時大排長龍、行到腳軟。今個星期預計又有一批港人經新皇崗口岸北上，為避免大家再次卡關浪費時間，《香港01》「好食玩飛」記者親身前往新皇崗口岸直擊現場，為大家實測並總結出3個快速通關的小貼士，教你輕鬆避開人潮，即睇下文！



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新皇崗口岸｜避開大排長龍！3大避人潮快速通關攻略

上周末是重陽節假期，也是新皇崗口岸啟用後的首個周日，大批旅客離境，中午時出境大堂大排長龍，Threads上不少有網民控訴排隊過關等了2個小時，到閘機前才發現未登記新式「合作查驗」通道，導致嚴重卡關，也有網民抱怨上落扶手電梯慢、行到腳軟等等。針對以上控訴，記者親身到新皇崗口岸實測，總結出3個方法，助大家快速通關！

記者親身到新皇崗口岸實測，總結出3個方法助大家快速通關。（蘇琬淇攝）

新皇崗口岸快速通關方法【1】搭升降機

不少網民指，落車後步行過關的距離漫長，而且途中反覆上落，整個過關程序耗時至少達22分鐘，直言「行到腳都軟」。

記者現場實測，如市民乘搭巴士落車後，從L2層搭扶手電梯到旅檢離境層，即L5層，中途需轉乘三次扶手電梯，在人流不多的情況下需時約5分鐘；相較之下，如果改乘升降機，在人流不多的情況下需時不到1分鐘，足足快了4分鐘，慳8成時間，而且不用走太多路，速度超級快。

不過值得注意的是，小編現場發現雖然現場每層有8部升降機，但並非每部都能到達L5，大家乘坐前可以先留意標示。

記者亦發現，搭乘升降機或扶手電梯到達L5時，出境前往深圳方向建議走靠右側通道排隊；如屬返港港人則可選擇左側分流通道，能少走冤枉路。

新皇崗口岸快速通關方法【2】預先登記「合作查驗」

另外，有網民控訴過關要排隊等候超過2個小時，過程非常卡關，主要是因為不少人到了閘機前才發現新式合作查驗通道並無二維碼掃描儀。

香港入境事務處早前公布，新口岸的「合作查驗、一次放行」通道暫不支援舊版「非觸式e-道」二維碼直接掃描，旅客須使用實體證件，或預先透過更新後的「香港e-道」App登記「合作查驗／刷臉通關」。

記者現場實測，提早登記好「合作查驗／刷臉通關」後，現場過關非常順暢，速度極快，僅需45秒即可完成一地兩檢，強烈建議大家出發前預先登記好，就不會出現卡關。下文有詳細教學

新皇崗口岸通關｜20秒通關！合作查驗e道1分鐘登記教學 附連結

新皇崗口岸快速通關方法【3】打車選擇在皇崗口岸F出口外下車

在深圳吃喝玩樂完，繁忙時段打車返港的港人要注意啦！記者發現皇崗口岸聯檢大樓內的的士落客區偏窄，早前也有網民控訴搭的士前往口岸時上落超慢。

有正在站崗的深圳巡查人員建議記者，打車回程時可選擇在皇崗口岸北廣場對出的馬路旁下車，因該處道路較寬敞，容易疏散，而且下車後步行約1分鐘便能到達大門安檢位置。

另外，記者實測從聯檢大樓內原本的士下車點前往安檢入口需時約1分30秒，而在北廣場位置下車的話，直走搭扶手電梯到安檢入口需約1分鐘。

建議大家在繁忙時段可選擇在皇崗口岸北廣場對出位置下車，網約車或的士定位可以選擇「皇崗口岸地鐵站F出口」。

（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略