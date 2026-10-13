新皇崗口岸免費接駁巴士｜$0直達卓悅/COCO Park/皇庭　附班次

新皇崗口岸免費交通｜新皇崗口岸正式開通啦！新口岸採用「合作查驗、一次放行」模式，最快5分鐘即可極速通關。為配合新口岸啟用，福田區商務局推出免費接駁巴士，方便旅客往返口岸及前往福田各大商圈，港人出關後無須轉乘地鐵或支付的士車資，節省成本、時間！想知更多免費接駁巴士資訊？即看下文！



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新皇崗口岸｜新增免費接駁巴士 途經卓悅INTOWN、皇庭廣場等

新皇崗口岸聯檢大樓於10月12日正式啟用！據內地媒體南方Ｎ視頻報道指，福田區商務局推動新增免費接駁巴士，為旅客提供點對點便捷接駁，通關起亦同步開始服務。循環巴士路線以皇崗口岸為起點及終點，直通福田中心區CBD，中途站會經卓悅INTOWN、皇庭廣場及領展中心城等7大熱門商場。

新皇崗口岸聯檢大樓正式啟用，福田區商務局推動新增免費接駁巴士亦同步開始服務。（夏家朗攝）

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新皇崗口岸免費接駁巴｜途經卓悅／COCO Park

接駁巴士採用單向循環線運作，途經福田多個大型商場、展覽館及打卡勝地：

行車路線（環線）：

皇崗口岸→卓悅INTOWN→會展中心→平安金融中心→購物公園 (福田星河COCO Park)→皇庭廣場／領展中心城→卓悅中心→深圳之眼→皇崗口岸

免費接駁巴士

車資費用： 全程免費（$0乘搭）

營運時間： 每天上午10:00至晚上8:00

發車班次： 每30分鐘一班車

上客地點： B1層皇崗口岸公交接駁站，第一排1號停車位



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