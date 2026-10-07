新皇崗口岸通關｜20秒通關！合作查驗e道1分鐘登記教學　附連結

新皇崗口岸｜北上｜新皇崗口岸據報最快於下周一（12日）正式啟用！新口岸將採用嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式。屆時大家如果想使用皇崗口岸過關，可以預先登記好「合作查驗」，便可快速使用自助通道20秒就可過關。《香港01》「好食玩飛」記者已經為大家整理好簡單3步登記方法，想知如何登記？即看下文！



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新皇崗口岸｜合作查驗自助通道20秒過關

新皇崗口岸開通在即，相信大家都很好奇有9層樓的新口岸大樓的過關方法。口岸會在「一地兩檢」的基礎下，採用嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式，並設有134條「合作查驗」自助通道。大家屆時使用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身份便可通過出入境雙方的查驗區域及完成兩地出入境手續。

據報新皇崗口岸於下周一（12日）啟用。（資料圖片／湯致遠攝）

入境處昨日（6日）亦公布，合資格的香港居民可由即日起透過「香港e-道」應用程式，登記使用「合作查驗」自助通道。登記後大家使用「合作查驗」自助通道過關時，只需排1次及出示1次證件，便可完成港深兩地出入境手續，需時只需約20秒。

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新皇崗口岸｜如何登記合作查驗？

想預先登記「合作查驗」非常簡單，記者親身測試，整個過程不用1分鐘便可完成登記。但前題大家要持有香港永久性居民身份證及「回鄉證」，並已登記內地快捷通道。

新皇崗口岸合作查驗通關登記步驟【1】下載香港e-道應用程式

首先，大家需要先下載「香港e-道」App，並要有「智方便」戶口。

App Store下載｜Google Play商店下載

新皇崗口岸合作查驗通關登記步驟【2】揀選登記合作查驗

下載後便可在App內揀選「登記/查詢合作查驗通關」，然後再選擇「登記合作查驗及刷臉通關」。年滿14歲的人士可以一併登記「刷臉通關」，過關無需出示證件，不過7至17歲的合資格居民就必須由父母或合法監護人辦理。

新皇崗口岸合作查驗通關登記步驟【3】同意及授權使用「智方便」提供個人資料

然後頁面就會跳向「智方便」App，細閱條款下便可點選同意及授權使用「智方便」提供個人資料，之後便完成整個「合作查驗」通關登記步驟！

新皇崗口岸｜甚麼人可以登記合作查驗？

只要年滿7歲或以上，並符合以下資格的香港居民，由即日起可登記使用「合作查驗」自助通道：

・持有香港永久性居民身份證及「回鄉證」，並已登記內地快捷通道；

・持有香港永久性居民身份證及《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，並已登記內地快捷通道；

・持有香港居民身份證及「回鄉證」，並已登記內地快捷通道；或

・持有香港居民身份證及《往來港澳通行證》並附有有效赴港簽注。



新皇崗口岸｜可以現場登記？

如果沒有預先登記「合作查驗」也不用擔心，大家可以選擇現場辦理。屆時只要去到新皇崗口岸5樓出境大堂的登記處，或直接在自助通道同時辦理登記及通關。

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