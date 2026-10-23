新皇崗口岸｜最近商場60秒到！直擊有咩玩？手信/按摩/美食/洗牙

新皇崗口岸｜新皇崗口岸正式啟用，不少港人北上已率先體驗新口岸過關！如果不想剛過關就搭地鐵或打車去其他地方玩，其實口岸對面就有一個隱藏商場——廊橋國際廣場！記者親身直擊，發現從口岸出發，步行約1分鐘就能直達！商場內齊集吃喝玩樂、舒壓按摩、養生醫療，而且陸續有新店進駐，適合一過關就想即刻開餐或放鬆的港人。想知更多？即睇下文！



👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略

新皇崗口岸｜步行1分鐘直達！不搭地鐵、的士的首選

新皇崗口岸於10月12日正式啟用啦！口岸採用「合作查驗、一次放行」的新模式，並繼續維持24小時開放。新皇崗口岸交通方便，地鐵7號線直達多個商場，如喜薈城、天河城、萬象食家、星河COCO Park等。

大家過關後，如果不想搭地鐵或坐的士，可以考慮前往皇御苑五期的「廊橋國際廣場」記者親身到訪視察，發現從口岸出發，步行約1分鐘就能直達！

從新皇崗口岸北廣場出口，搭扶手電梯上去並直行，步行約1分鐘即可直達，完全不用轉乘任何交通工具，超級方便！

記者採訪當日適逢平日，因此人流較少。雖然廣場裝潢簡約，外觀也不如其他大型商場般亮眼，但實地走訪後發現內部補給完善，主流餐飲、按摩等設施一應俱全，可謂麻雀雖小，五臟俱全。以下為大家整理廊橋國際廣場的3大店舖類型：

新皇崗口岸商場【1】廊橋國際廣場美食、便利店、茶飲

餐廳主要集中在商場1樓，有港式茶餐廳、潮汕菜、海鮮牛肉火鍋等等；便利店方面則有 LAWSON及舊式士多，非常適合一過關想即刻「開餐」的港人，不過餐廳方面選擇不算太多。

除了食物方面，商場亦有茶飲店。大家如果吃飽之後想喝飲品解膩，可以到2樓「壹杯茶咖」購買飲品，該店整體而言選擇不少，價錢合理。據店內員工表示，新口岸啟用後客人比以前變多，大概四成左右，並且主要是以香港客人為主。

+ 2

另外，商場裏也有糕點店，主要售賣曲奇、蛋糕、麵包等等烘焙食品，店中更有潮汕特產綠豆餅，港人可以在返港時順便買手信。

新皇崗口岸商場【2】廊橋國際廣場按摩、美甲店

廊橋國際廣場有不少商鋪準備開幕。（蘇琬淇攝）

搭乘電梯直上2樓，集中了各類養生與按摩服務，非常適合過關後想立即紓緩疲勞的港人。現場除了有美甲服務外，還有足浴按摩及中式推拿等設施，價格大概在¥100內。

其中新開業的「宏祥」正推出優惠活動——按摩療程低至¥39.9，每逢週三的大桶足療套餐更享全場6.8折。店長透露，新口岸啟用後對生意幫助極大，香港客人大增，生意額比以前多了5倍，優惠方面，活動至年底。

新皇崗口岸商場【3】廊橋國際廣場牙醫、中醫

記者發現商場內設有至少兩間中醫診所及一間口腔診所，方便港人北上順道調理身體或洗牙檢查。

其中「博森口腔」正推出新店優惠，包括¥38超聲波舒適潔牙及¥99補牙，店內更提供免費牙齒評估及免費按摩服務！

（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略