酒店房「神秘椅子」被台女當晾衫架？專家揭2大用途：可避床蝨！

酒店｜行李架｜冷知識｜大家去旅行住酒店時，有沒有看過房內有一個像椅子的架？早前有網友在Threads上發文，指一直以為這個架是用來晾衣服或毛巾，不知道它的實際用途是甚麼，隨即引起不少網民回應指這是用作放行李。到底為甚麼要在房內設置行李架？有售賣酒店用品的公司表示除了衛生問題，還有一原因不直接把行李放在地下，即看下文！



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酒店神秘椅子｜台女：以為用作晾衫

早前有台灣網民在社交網站Threads上發文，指在酒店房內看到一個像椅子的架，詢問「有人知道這個作用是什麼用途嗎？一直覺得它是晾毛巾、浴巾的，有人可以解說嗎？」。隨即引起不少網民回應指，這其實是行李架。

台女誤以為行李架是用作晾衣衫。（Threads截圖）

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酒店行李架｜有甚麼用途？

到底為甚麼酒店房內會設置行李架？日本有售賣酒店產品的公司Hotel Bed曾在官方網頁中寫到，房內的行李架一般叫作バゲージラック（Baggage Rack），是酒店為了解決房間置物空間不足而設計的貼心小物，讓大家可以把行李箱放置在架上，不用放在地下，阻礙通道。對於空間較少的房型，行李架更可利用垂直空間，讓整體視覺更顯簡潔寬敞！

酒店行李架作用【1】避免頻繁彎腰整理

不少人到酒店後，都習慣把行李箱放在地上整理，但長時間彎腰也會對身體造成負擔。如果將行李箱放在專用行李架上，一方面能避免直接放在地毯上染上灰塵，另一方面更符合人體工學，拿取衣物或整理物品時再也不用頻繁彎腰蹲下。

放在行李架上整理可避免長時間彎腰。（AI生成圖片）

酒店行李架作用【2】避免弄髒床鋪

也有部分人會選擇把行李箱放在床上整理，但行李箱走過街道不少地方，沾上了污垢和細菌，若再把行李箱放在床上，便會弄髒床鋪。而把行李箱放在行李架整理，亦可避免把床蝨帶回家！

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）指出，床蝨常藏身於行李箱的縫隙、拉鏈位及行李輪子中，並隨旅客移動而傳播。將行李箱放置於行李架上而非床上或地毯上，可減少行李箱與床蝨常見藏身處（如床褥縫隙、床邊地毯、床頭板後方）的直接接觸機會，從而降低將床蝨帶回家的風險。

酒店行李架｜有甚麼使用注意？

行李架只是用來放置行李的物品，並不是用來讓人坐的。這些物品並非設計或製造用於支撐人的體重，所以大家要注意不要將它們誤認為是椅子而坐上去。

大家要注意不要將它們誤認為是椅子而坐上去。（AI生成圖片）

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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