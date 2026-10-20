搭飛機飲食攻略｜前空服爆：5類食物機上千萬別吃 隨時脹氣肚痛

搭飛機必看｜搭飛機時能食到美味的飛機餐，是不少人出行途中的小樂趣，尤其是長途航班，但其實當中藏著不少隱患。日前有前空服員奎格利（Alex Quigley）爆料，機上有5類食物或飲料最好避免食用，否則可能會引來不必要的風險，詳情即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Alex Quigley是一位擁有7年資歷的前空服員。他曾服務過不同航線，對機艙清潔流程、飛機餐供應鏈以及機上設施的衛生狀況瞭如指掌。

他目前是一位旅遊專家和內容創作者，經常在社交平台上分享航空業的幕後真相、旅遊小貼士以及飛行安全知識。早前Alex Quigley接受美國紐約知名美食媒體Delish訪問時，大公開機上飲食「避坑指南」。

這5類機上食物最好別吃！小心食物中毒+尷尬場面。（AI生成）

機上飲食注意

機上飲食注意｜1. 茶、咖啡：水箱長期不清洗

不少人搭飛機時習慣點一杯熱茶或咖啡，用來提神對抗時差，或是驅走艙內的涼意。Alex Quigley直言，機上用於沖泡熱飲的熱水長期儲存在機艙的水箱中，但這些水箱很少清洗，她坦言從未見過有人徹底清洗水箱。長期未清潔的水箱容易滋生細菌，看似無害的熱飲，其實暗藏健康風險。

機上飲食注意｜2. 肉類餐點：儲存易失當

Alex Quigley提到肉類餐點向來是不少人的首選，但肉類餐點其實是「高危選項」。因為一旦航班出現延誤、機械故障等突發狀況，這些肉類食物就可能無法得到妥善低溫儲存，甚至超過安全儲存時間，大大增加食物中毒的風險。

肉類餐點：延誤或故障時，儲存易失當。（AI生成）

機上飲食注意｜3. 易脹氣食物：容易放屁

除了健康風險，Alex Quigley建議大家避免食用易脹氣的食品，例如乳製品、豆類、油膩食物、綠色蔬菜和汽水等。若在機上食用這類食物，容易引致脹氣排氣；由於氣壓及密閉環境，氣味會在機艙內久久不散，引發尷尬場面。尤其是長途航班，航班上的空氣持續循環，這類尷尬情況更難避免。

易脹氣食物小心放屁，尷尬藏不住。（AI生成）

機上飲食注意｜4. 重口味零食：味道重

Alex Quigley提醒大家應避免食用洋蔥、大蒜口味，或是烤肉口味等重口味零食。這些零食的味道會非常刺鼻，影響其他人休息。機艙屬於公共空間，飲食口味還是以清淡為宜，以免對鄰座造成困擾。

Alex Quigley 提醒大家應避免食用洋蔥、大蒜口味，或是烤肉口味等重口味零食。（AI生成）

機上飲食注意｜5. 酒精飲品：艙內氣壓低易醉傷身

最後，Alex Quigley也不建議旅客在機上喝酒，機艙內氣壓低，飲酒後可能加重頭暈、噁心等不適感，甚至影響飛行途中的身體狀態。尤其是長途航班，飲酒後的不適感會更加明顯。

Alex Quigley 也不建議旅客在機上喝酒。（AI生成）

其實機上飲食的核心原則，就是「清淡、新鮮、低風險」。Alex Quigley指出，若長途航班確實需要進食，可優先選擇米飯、麵食等清淡主食，搭配礦泉水，既安全又能緩解飢餓，避免因飲食不當影響出行體驗。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略