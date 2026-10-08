搭飛機狂飲這杯恐血栓猝死　心臟科醫生警告脫水危機｜附9招自保

搭飛機禁忌｜飛行注意事項｜搭飛機時，好多人習慣叫杯咖啡或者酒，以為可以提神、放鬆， 不過，在機上貪圖一時暢快豪飲，隨時會讓血液濃如粥，分分鐘引發致命危機！《香港01》好食玩飛記者為大家綜合心臟外科專科醫生的警告，揭開機上隱藏的血栓危機，並整理了關鍵的機上自救保命法則，即看下文！



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經濟艙症候群是什麼？

當長時間坐在飛機座位等狹窄的空間裡，腿部不動，腿部深層靜脈就可能形成血栓。危險在於這些血栓脫落（通常在站起來開始行走時）並移動到肺部，阻塞血液流動。但實際上，只要長時間久坐不動（例如搭長途火車、汽車、甚至長時間打麻將或坐在辦公桌前），就會有可能發生「經濟艙症候群」。

長時間久坐不動就有可能形成血栓（ai生成）

人體若長時間處於坐着不動的狀態，腿部深處的靜脈，容易形成血塊，造成小腿深層靜脈栓塞，引致經濟艙症候群。而當血液從下肢回流至心臟，並從心臟進入肺動脈，肺動脈可能會被隨著血液回流的血塊堵塞，引致肺動脈栓塞的嚴重併發症。相關人士一旦出現疑似症狀，應該盡快求診。

以為酒精助眠放鬆 實際加劇脫水 放大血栓風險

泰國Phyathai 2醫院指出，機艙濕度可低至10‑20%，比沙漠環境還要乾，乘客單單靠呼吸同皮膚，已經會持續流失身體水分，血液本就有機會變得較為黏稠。

不少長途旅客會飲酒，希望可助眠，但酒精屬利尿物質，會令腎臟加速排走體內水分，在本來已經乾燥的機艙環境，會進一步加重脫水，令血液濃稠度上升。再加上飛行期間長時間久坐，小腿肌肉缺少收縮擠壓，下肢靜脈血液淤滯；血流變慢加上血液變濃。兩個危險條件同時出現，就會推高深層靜脈血栓的風險。

在飛機上飲酒會加劇脫水（ai生成）

咖啡、濃茶都中招！港人日常飲品暗藏血栓隱憂

除了酒精，港人最常忽略的就是咖啡、濃茶、能量飲品等含咖啡因飲品。不少人搭長途機必點咖啡，用來對抗疲累、避免暈機，殊不知同樣會加劇脫水、提升血栓風險。

Phyathai2醫院明確指出，咖啡因與酒精一樣具備利尿作用，會加速身體水分流失，無法靠「邊飲咖啡邊飲水」完全抵銷傷害。長途飛行期間持續攝取咖啡因，會持續維持血液高黏稠狀態，搭配久坐不動，經濟艙症候群風險大幅提升。

心臟外科醫師楊智鈞在接受中天新聞網專訪中補充，經濟艙症候群主要有兩大成因。「搭機時經常坐著不動，腿部的血流就會不順，容易在腿部產生血栓。另外，許多人飲用可樂、咖啡、啤酒等飲品，反而會使血液更加濃稠，加速血栓形成。」為預防經濟艙症候群，楊智鈞建議3個方法：「上機前先把水壺裝滿，隨時補充水分；每隔兩小時就要起來走動，恢復血液循環；長途飛行可以穿彈性襪，預防血栓形成。」

在飛機上飲咖啡、濃茶會容易有血栓風險（ai生成）

搭飛機｜完整血栓警號！落機後48小時密切觀察

無論長短途飛行，落機後一旦出現以下症狀，切勿當成普通疲累，必須立刻求醫：

【1】單邊小腿明顯腫脹、局部發熱、按壓有痛感，行路出現牽扯酸痛。

【2】腿部長期沉重、麻木、無力，休息後無法緩解。

【3】突發性胸口痛、呼吸急促、心跳加速、頭暈冷汗，屬肺栓塞高危症狀，隨時危及生命。

搭飛機｜9大自救預防方法

【1】嚴格避開高危飲品:飛行全程、登機前1小時，避免飲用酒精、咖啡、濃茶、能量飲品

【2】規律補充清水

每小時飲用200ml清水，主動補水稀釋血液，不要口渴才飲

【3】定時下肢活動

每1至2小時起身行走，無法起身則重複勾腳尖、蹬腳尖，做腳踝泵動運動

【4】杜絕不良坐姿

全程避免翹二郎腿，防止壓迫下肢血管、阻礙血液回流

【5】穿著寬鬆衣物

避免緊身褲、束腰衣物，減少身體束縛，保障血液循環暢通

【6】高危人群專屬防護

長者、肥胖、術後、孕婦、服避孕藥人士，可佩戴醫療級彈性壓力襪

【7】禁止自行服藥預防

健康人士切勿亂食阿士匹靈，僅高危人群可諮詢醫生使用抗凝藥物

【8】控制飲食

避免高鹽、油膩食物，減少身體水腫、血液淤滯問題

【9】落機後輕度拉伸

落地後不要立刻狂奔，緩慢步行拉伸小腿，預防血栓脫落。

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