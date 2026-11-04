日本Workman神鞋｜$144有找港人狂掃！網民封HOKA平替:行成日唔痛

Workman神鞋｜日本購物｜日本有不少牌子都有推出戶外跑鞋，但一般價錢都較貴。近日日本平價服飾品牌Workman（ワークマン）就有一對平價跑鞋被網民吹捧為「HOKA平替」，價錢只需¥2,900（約港幣$144）就可以入手！有日本網民實測穿著此鞋跑了14公里後，膝蓋、腳底和腳側都沒有疼痛感，而且非常舒適。想知跑鞋的詳細資料、在哪裡可以購買？即看下文！



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Workman神鞋｜網民大讚舒服到想喊！

日本平價服裝品牌Workman（ワークマン）的衣服、鞋子出名定價親民，近日品牌主打的一對跑鞋「ネオイズムN-テックブーストシューズ（商品番號 NES181）」就被網民封為「HOKA平替」，吸引不少港人到日本搶購，更有網民在Threads上分享指「個底真係舒服到想喊」、「著落去好似冇著鞋咁，行成日都唔會腳痛」。

網民大讚Workman神鞋舒服到喊。（sasa_eatislife@Threads截圖）

Workman神鞋｜跑鞋規格是甚麼？

據Workman的網頁簡介，這款「ネオイズムN-テックブーストシューズ（商品番號 NES181）」跑鞋共有2款顏色，售價為¥2,900（含稅）（約$144）。鞋面採用反光線編織而成，即使在夜間出行或散步時也能確保安全。鞋底採用高回彈的「N-TECH BOOST」技術，可有效減輕足部壓力。而柔軟貼合的鞋型設計，即使長時間穿著也能保持舒適。

其中有患足底筋膜炎的顧客在購買後亦評價這對跑鞋設計和穿著感受都非常棒，感覺可以穿著跑200公里，認為這雙鞋的性能可以媲美HOKA和Nike的跑鞋，而且價格卻只有它們的十分之一！

Workman神鞋｜網民實測跑14公里：膝蓋也感覺不到任何衝擊

另外，有日本網民早前亦穿著這對跑鞋進行14公里跑步測試，指跑鞋輕盈、易於穿著，而且活動自如，幾乎感覺不到鞋底很厚。而在混凝土路上跑步，膝蓋也感覺不到任何衝擊。他又說，鞋底沒有高彈性系列那麼厚，但跑了一半的距離後也沒有感到疲勞。

他提到，在上坡路段並沒有提供太多推進力，所以跑步時感覺和穿普通跑鞋沒什麼兩樣，但由於它能防止大家在跑步時跑得太快，所以更容易讓初學者保持自己的步調。

該名網民表示，完成14公里的跑步後並沒有感到太累，認為這是一款性價比高的厚底跑鞋，雖然價格僅為¥2,900（含稅），卻能提供與售價超過¥10,000的品牌鞋相媲美的舒適度。

Workman神鞋｜購買時有甚麼要注意？

網民亦提醒，這款跑鞋的鞋碼偏大，尤其是鞋頭部分，因此建議選擇比平常尺寸小0.5厘米的尺寸。另外，由於Workman鞋款獨特的寬楦設計，跑步時腳掌可能會在鞋內滑動（側向移動），所以在購物前最好先在店內試穿並繫緊鞋帶。

Workman神鞋｜在哪裡可以購買？

大家到日本旅遊時，可以到Workman的門市購買這款跑鞋。如果沒有到日本旅遊的計劃，也可以在品牌的官方網站購買。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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