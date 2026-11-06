深圳聖誕好去處5大推介｜巨型LULU豬打卡！1間日系Cafe吃聖誕甜品

深圳｜聖誕好去處｜快到聖誕節啦！想計劃北上過節？《香港01》「好食玩飛」小編為大家精選了5個深圳聖誕好去處，包括大型聖誕LuLu豬打卡、充滿聖誕氣氛的Cafe、餐廳等等，更有1間推出聖誕造型甜品！想知更多？即看下文！



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深圳聖誕好去處【1】深圳壹方城──LULU豬迷必去！立體裝置打卡、免費印章

今年深圳前海壹方城聯乘LULU豬，在場內設有多個打卡景點，包括聖誕LULU豬立體裝置、紅色長椅的經典場景，以及必打卡的巨型毛茸茸LULU豬。

現場也設有快閃店，展示並售賣一系列主題限定商品！當中涵蓋多款造型掛飾、毛絨公仔等等。除此之外，設有免費的自助手帳印章區，可以親自蓋上精美的LULU豬聖誕主題印章在手帳或紀念紙張上收藏。

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活動詳情及交通指南

TeddyLuLu復古珍藏禮屋（深圳）

快閃日期：2026年10月31日至2027年1月3日

活動地點：深圳前海壹方城B1中心廣場

交通：深圳地鐵1或5號線至「寶安中心站」，經F出口直達前海壹方城。



深圳聖誕好去處【2】星巴克──絲帶拉花咖啡

位於深業上城的旗艦店，建築以鮮艷的紅色外牆為主調，牆面飾以紅白相間的立體絲帶，搭配標誌性的綠色品牌標誌，營造出濃郁的節日氛圍，頂層天台位置特別加上小雪花造型裝置作為點綴。

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為配合節日主題，門市推出了專屬的絲帶拉花圖案。門市現場同步上架多款節日限定周邊，包括各式隨行杯、保溫杯及吸管杯等。系列周邊主要採用節日紅金配色，並融入小熊、刺蝟等可愛動物造型設計，適合收藏或作為節日禮物選購。

星巴克深圳深業上城L3層小鎮店

地址：深圳市福田區皇崗路5001號

交通：深圳地鐵10號線至「冬瓜嶺站」E出口，步行約5至10分鐘



深圳聖誕好去處【3】何如•雲深不知處──山林間的聖誕Cafe

如果想過一個遠離喧囂、充滿森林感的冬日聖誕，隱身於深圳山林間的何如•雲深不知處絕對合適。園區佔地寬廣，結合了文藝咖啡館與湖畔草坪，每到年末都佈滿聖誕氣氛。其中大窗框景最受打卡歡迎，店裡點綴著聖誕樹、可愛雪人、紅綠禮物盒與毛絨玩偶，享受充滿聖誕氣氛的精緻下午茶。

地址：深圳市寶安區石岩街道紅坳路3號

交通：自駕或搭乘的士；若不想全程自駕，可先乘搭深圳地鐵至地鐵6號線長圳站，再轉乘的士，車程約10–15分鐘



深圳聖誕好去處【4】「火璽·園」(深圳灣店)──古英倫老洋房

聖誕當然要來一頓儀式感滿滿的晚餐，被譽為「深圳最美聖誕老洋房」的「火璽·園」絕對是首選。店內走復古英倫老洋房風格，深色木質牆板搭配暖黃壁燈，節日期間更在大廳擺放巨型絲絨紅蝴蝶結與超大棵聖誕樹，隨手一拍滿滿質感。

店裡主打新派精緻粵菜與融合私房菜，店員還會貼心協助打光拍照，非常適合情侶約會或閨蜜聚會。聖誕節日期間極其熱門，景觀窗座及招牌功夫菜建議提前預約！

地址：深圳市南山區創業路1777號海信南方大廈1層106-8號鋪

交通：地鐵2號線「登良站」C出口步行約500米



深圳聖誕好去處【5】六角kitchen食堂──日系咖啡店聖誕樹造型限定甜品

藏身於巷弄小院的「六角kitchen食堂」也是必去之選。餐廳小院入口佈置了金色流蘇、紅色大蝴蝶結與松柏枝條的巨型拱門，營造出濃郁的日系聖誕浪漫。除了造景吸睛，這裡的餐點也會推出聖誕限定造型。例如雪屋巴斯克、鮮紅草莓布丁杯、花環造型的法式吐司水果拼盤等等，設計都極具心思。

地址：深圳市寶安中心區靈芝園社區19區87棟107

交通：地鐵12號線「新安公園站」B出口步行約2分鐘



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