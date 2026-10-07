東京聖誕燈飾2026｜7大推薦！六本木97萬顆LED＋復仇者聯盟聖誕樹

東京聖誕2026｜東京聖誕燈飾｜如果你打算在2026年的冬季來東京旅行，就千萬不要錯過東京最具聖誕氛圍的冬日盛事。今年東京最矚目的聖誕亮點當然是《復仇者聯盟：毀滅日》主題聖誕樹。《香港01》好食玩飛記者已為大家整理7大必看冬季聖誕燈飾，以下將為大家一一介紹，準備來日本的朋友不如將這場美麗的冬日盛宴排進東京點燈巡禮清單中！



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東京聖誕燈飾必看2026【1】六本木之丘｜夢幻白銀世界

櫸坂冬季點燈象徵六本木冬季的到來，約400米長的櫸坂通以「SNOW＆BLUE」為主題，點亮大約97萬顆白藍色LED燈，將整條街道裝點成夢幻的白銀世界。沿街不同位置還能欣賞燈海與東京鐵塔同框的經典景色，尤其是「六本木蔦屋書店」更是熱門拍照位，每年聖誕季這裡都會成為東京最具代表性的冬日街景。2026年更迎來了六本木聖誕市集的 20 週年紀念，大屋根廣場將重現世界最大聖誕市集——德國斯圖加特的歡樂氛圍。

活動日期：2026年11月5日至2026年12月25日

點燈時間：17:00-23:00

聖誕市集：2026年11月21日至12月25日（營業時間11:00–21:00）

地址：東京都港區六本木6-10-1（櫸坂大道、大屋根廣場、66廣場）

交通方法：從都營大江戶線「六本木站」8號出口直達；東京Metro日比谷線「六本木站」地下通道直達

入場費用：免費



東京聖誕燈飾必看2026【2】丸之內哈利波特魔法之雪點燈｜魔法世界氣氛

今年以「彩繪丸之內的魔法之雪」為主題，全區將換上魔法世界觀的璀璨裝飾。傍晚後沿著丸之內仲通散步，可以一邊逛街、一邊欣賞整條街道的燈海，是東京聖誕季非常經典的免費夜景之一。約1.2公里長的丸之內仲通沿線樹木將再次以香檳金色燈光點亮。丸之內大樓更打造了高空「霍格華茲雪景聖誕樹」，配合電影經典配樂上演光影秀！大手町、丸之內、有樂町一帶會充滿哈利波特魔法世界氣氛，適合穿著學院袍來拍照打卡，粉絲千萬不要錯過！

活動日期：2026年11月12日至2026年12月25日

地址：東京都千代田區丸之內1～3丁目、有樂町1丁目一帶

交通方法：從JR、東京Metro「東京站」丸之內口步行即可抵達

入場費用：免費



東京聖誕燈飾必看2026【3】日比谷 HIBIYA Magic Time Illumination ｜ 復仇者聯盟主題聖誕樹

今年東京中城日比谷Step廣場將與漫威電影合作，推出「《復仇者聯盟：毀滅日》（台譯：末日之戰）主題『HIBIYA Magic Time SQUARE 2026』，設置高約8米的主聖誕樹，搭配全彩燈飾、電影音樂與光影演出。全彩LED燈光搭配《復仇者聯盟》系列BGM，使光與音樂包圍整個廣場。6樓公園景觀花園還能一邊欣賞東京夜景，一邊感受冬日燈光氛圍。

活動日期：2026年11月12日至2027年2月28日（部分聖誕內容至12月25日）

點燈時間：16:00至23:00

活動地點：東京中城日比谷、日比谷仲通街、6F景觀花園

地址：東京都千代田區有樂町1丁目1-2

交通方法：東京Metro日比谷線、千代田線及都營三田線「日比谷站」直通；JR「有樂町站」步行約5分鐘

入場費用：免費



東京聖誕燈飾必看2026【4】目黑川大家的點燈｜41萬顆粉紅燈飾打造「冬之櫻」

日本的春天以櫻花聞名的目黑川，到了冬天則有另一種「櫻花」可以看！「目黑川大家的燈光秀」使用大量粉紅色LED裝飾河岸樹木，遠看就像冬天再次盛開的櫻花大道。目黑川沿岸約41萬顆LED燈亮起粉紅色光芒，河畔長達2.2公里，打造冬季限定的「冬之櫻」。這次燈飾還有一項特別之處，點燈能源來自周邊餐飲店、居民回收的廢食用油，再轉換為生質柴油發電，是兼具夜景與永續環保理念的冬季活動。

活動日期：2026年12月4日至2027年1月31日

點燈時間：17:00-22:30

地址：東京都品川區東五反田2-9一帶、目黑川沿岸

交通方法：從JR「大崎站」或「五反田站」步行約6分鐘

入場費用：免費



東京聖誕燈飾必看2026【5】澀谷聖誕點燈「青之洞窟 SHIBUYA」｜50萬顆藍色燈飾置身藍色銀河

青之洞窟最大的特色就是整條街道統一使用藍色燈光，全長約900公尺的街道將亮起約50萬顆藍色LED燈。走進櫸木大道後，兩側行道樹與頭頂都被藍色銀河包圍。可以從澀谷公園通一路逛到代代木公園的青藍色樹海，建議與澀谷購物、原宿及表參道排在同一天行程中。

活動日期：2026年12月11日至2026年12月27日

點燈時間：17:00-22:00

地址：澀谷公園通～代代木公園櫸木並木一帶

交通方法：從JR、東京Metro等「澀谷站」步行可達

入場費用：免費



東京聖誕燈飾必看2026【6】讀賣樂園 Jewel Lumination ｜ 世界級寶石燈光秀+15公尺巨大噴泉

想看規模更大的冬季燈飾，推薦直接安排東京周邊的燈光展活動「讀賣樂園 Jewel Lumination」。由世界級燈光設計師石井幹子操刀的寶石色燈飾，長達140公尺的夢幻光之隧道更是情侶必拍的打卡熱點。2026年邁入第17屆，副主題為「Growing Light（成長之光）」，以植物生長與生命力為概念，用燈光演繹植物萌芽、生長的生命力，是本季最大亮點。除了地面燈海，還能搭乘摩天輪、雲霄飛車等遊樂設施，從不同角度欣賞夜景，浪漫與刺激一次滿足。最震撼的莫過於在「水上舞台區」舉辦的超大型水舞秀——高達15公尺的水幕結合巨大噴泉、配合光束與火焰特效，交織出驚艷的視覺盛宴！

活動日期：2026年10月29日至2027年4月4日

點燈時間：16:00–20:30

地址：東京都稻城市矢野口4015-1

交通方法：從京王線「京王讀賣樂園站」轉搭Sky Shuttle；或從小田急線「讀賣樂園前站」轉搭巴士

入場費用：需購票入園（以官方最新公布為準）



東京聖誕燈飾必看2026【7】｜惠比壽花園廣場世界級奢華水晶吊燈＋香檳金燈海

每年冬天，惠比壽花園廣場都會舉辦冬季點燈活動，其中最受矚目的就是設置於中央廣場、由法國高級水晶品牌 Baccarat（巴卡拉）打造的世界最大級水晶吊燈。高約5公尺、寬約3公尺，由250具燈光與高達8,500個水晶零件交織打造而成，在夜色中散發璀璨動人的光彩，是惠比壽冬季的代表性景色。從惠比壽車站一路走到花園廣場，也能順道逛周邊餐廳與商店。活動期間，廣場設有聖誕美食餐車，可以一邊品味熱葡萄酒、品嚐特製咖哩與熱騰騰的異國美食，一邊漫步於這座沉浸在金黃奢華氛圍中的夢幻小鎮。

官方預計日期：2026年11月14日至2027年1月11日

點燈時間：11:00–23:00

地址：東京都澀谷區惠比壽4-20

交通方法：JR山手線 / 東京地下鐵日比谷線「惠比壽站」東口，經由「Ebisu Skywalk」自動步道步行約5分鐘直達

入場費用：免費



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