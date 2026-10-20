福岡聖誕好去處2026｜8大推介！博多市集必逛！1個位看全市夜景

福岡｜聖誕市集｜日本旅遊｜每逢到冬季，九州福岡就會迎來年度冬日盛事Christmas Advent，由博多、天神一路延伸至西中洲、百道濱，市內多個地點同步開設聖誕市集，搭配璀璨燈飾、現場音樂表演，不但有經典聖誕美食，各會場更推出獨家限定馬克杯。不論是情侶拍拖、朋友結伴或是家庭出遊都適合去玩。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了8大特色會場的開放時間、亮點及交通指南，即睇下文！



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福岡聖誕市集2026【1】光之街博多聖誕市集——博多站前經典會場

光之街博多聖誕市集作為福岡聖誕盛會的代表性會場，在博多站前廣場鋪滿亮麗光影。純白木屋攤位（Hütte）一字排開，售賣德國烤香腸、歐洲進口聖誕雜貨與手工藝品。空氣中瀰漫著熱葡萄酒與美食濃香，一出站即可感受濃濃節慶氣氛！

光之街博多聖誕市集。（Christmas Advent官方網站截圖）

光之街博多聖誕市集｜購買指定熱飲連限定馬克杯帶走

這款限量版馬克杯為今年博多會場專屬款式，清爽的綠色設計與車站前燈火通明的璀璨景致相映成趣。大家只要在會場內購買熱紅酒或熱可可，即可獲贈/連杯購買，數量有限，售完即止。

限量版馬克杯。（Christmas Advent官方網站截圖）

光之街博多聖誕市集

地址：福岡市博多區博多站中央街1‑1（JR 博多站前廣場）

日期：2026年11月7日‑12月25日

營業時間：平日16:00‑23:00；週末及公眾假期12:00‑23:00

*11月7日（週六）營業時間為16:00-23:00（最後點餐時間 22:45） *12月24日（週四）及12月25日（週五）營業時間為12:00-23:00（最後點餐時間 22:45）

交通：JR或福岡市地下鐵「博多站」出站即達

適合：抵埗順道逛市集、初體驗聖誕市集



福岡聖誕市集2026【2】TENJIN CHRISTMAS ADVENT（天神聖誕市集）——天神核心人氣會場

TENJIN CHRISTMAS ADVENT位於天神心臟地帶的福岡市役所西側交流廣場，會場設有巨型光之拱門及聖誕樹，是全城人氣最高的聖誕聚集地，遊人眾多。限定馬克杯以柔和粉紅色為主，印有角色裝飾聖誕樹的可愛畫面，打卡買手信兩相宜。大家出發前要留意，11月28日至29日將暫停營業。

福岡市政府前交流廣場。（Christmas Advent官方網站截圖）

天神光之森林｜限量版馬克杯

此款為天神交流廣場專屬限定粉紅馬克杯，杯身描繪聖誕老人與雪人歡度佳節的生動插畫，現場購買熱熱的香料熱紅酒（Glühwein）或無酒精可可即可一同帶走收藏。

限量版馬克杯。（Christmas Advent官方網站截圖）

地址：福岡市中央區天神1-8-1（福岡市役所西側交流廣場）

日期：2026年11月14日‑12月26日

營業時間：平日17:00‑23:00；週末及公眾假期12:00‑23:00

*11月21日（週六）營業時間為12:00-21:30（最後點餐時間 21:15） *12月24日（週四）12:30-23:00（最後點餐時間 22:45）

交通：地鐵機場線「天神站」步行4分鐘；七隈線「天神南站」步行3分鐘；西鐵福岡（天神）站步行4分鐘

適合：打卡巨型聖誕裝置、天神逛街順道到訪



福岡聖誕市集2026｜【3】天神中央公園｜夢幻光之森林 情侶散步首選

走進公園就像闖入光之森林，樹木掛滿繽紛霓虹燈飾，環境清幽，非常適合情侶夜晚漫步拍照打卡。會場馬克杯以白色為基底，刻畫公園樹木和閃爍燈光，充滿童話感。相較其他廣場，這裡營業時間會較早完結，要留意時間。

天神中央公園。（Christmas Advent官方網站截圖）

光之森林｜限量版馬克杯

這款限量版馬克杯僅在燈光璀璨的天神中央公園場館有售。它以白色為底，並飾以樹木圖案，令人聯想到一片森林。

限量版馬克杯。（Christmas Advent官方網站截圖）

地址：福岡市中央區天神1丁目1番（縣營天神中央公園）

日期：2026年11月12日‑12月25日

營業時間：平日17:00‑22:00；週末及公眾假期12:00‑22:00，最後點餐時間 21:45，燈光秀持續至24:00。

交通：地鐵機場線「天神站」步行5分鐘；七隈線「天神南站」步行3分鐘；西鐵福岡（天神）站步行3分鐘

適合：情侶散步、燈飾打卡



福岡聖誕市集2026｜【4】貴賓館前（西中洲）聖誕老人主題 滿滿童趣

主打聖誕老人主題裝置，整個會場氣氛歡樂，充滿童趣。限定馬克杯用上深綠底色配金色鈴鐺，加上聖誕帽圖案，聖誕感十足。地點鄰近中洲川端，逛完市集亦可以順道感受中洲夜生活氣息。

西中洲聖誕老人主題。（Christmas Advent官方網站截圖）

FESTA de SANTA｜限量版馬克杯

這款限量版馬克杯於歷史建築「舊福岡縣公會堂貴賓館」前會場獨家發售。馬克杯以深綠色為底，飾以醒目的金色鈴鐺，充滿聖誕氣氛。

限量版馬克杯。（Christmas Advent官方網站截圖）

地址：福岡市中央區西中洲6‑29

日期：2026年11月11日‑12月25日

營業時間：平日17:00‑22:00；週末及公眾假期12:00‑22:00

交通：地鐵機場線／箱崎線「中洲川端站」步行5分鐘；七隈線「天神南站」步行5分鐘

適合：家庭同遊、喜愛可愛聖誕裝置打卡者



福岡聖誕市集2026｜【5】福岡大名Garden City時尚光影花園

結合現代建築同光影裝置，呈現繽紛冬日景致，鄰近赤坂站，逛完天神商圈可以步行過來。馬克杯以明亮黃色作主調，印上吉祥物和小雪人，風格活力溫馨，適合年輕人打卡。

Garden City時尚光影花園。（Christmas Advent官方網站截圖）

福岡大名Garden City聖誕門公園（Christmas Gate Park）｜限定版馬克杯

這款馬克杯為福岡大名Garden City會場獨家發售，明亮的黃色設計搭配吉祥物狛犬圖案，極具特色。

限定版馬克杯。（Christmas Advent官方網站截圖）

地址：福岡市中央區大名2丁目6‑50

日期：2026年11月13日‑12月25日

營業時間：平日17:00‑22:00；週末及公眾假期12:00‑22:00

交通：地鐵機場線「赤坂站」步行4分鐘；「天神站」步行8分鐘

適合：文青打卡、市區串遊



福岡聖誕市集2026｜【6】大丸福岡天神店Passage廣場（雨天無阻全天候拱廊）

設於拱廊之內，屬全天候室內外混合場地，就算遇上雨天都可以無阻逛市集。廣場中央豎立巨型聖誕樹，攤檔集合各款聖誕美食，營業時間相比其他會場會較早收攤，建議不要太夜到訪。

Passage廣場。（Christmas Advent官方網站截圖）

聖誕市集｜限量版馬克杯

這款馬克杯為Passage廣場會場獨家發售。獨特的設計，僅在當年和該特定地點有售，是聖誕市集的特別紀念禮物。

聖誕市集限量版馬克杯。（Christmas Advent官方網站截圖）

地址：福岡市中央區天神1丁目4‑1

日期：2026年11月13日‑12月25日

營業時間：平日16:00‑21:00；週末及公眾假期12:00‑21:00

交通：地鐵機場線「天神站」步行 5 分鐘；七隈線「天神南站」步行1分鐘

適合：雨天備選、短時間打卡



福岡聖誕市集2026｜【7】百道濱白雪世界（冰雪溜冰場+福岡塔夜景）

位於海濱百道濱，最大賣點除聖誕市集之外，更設戶外真冰溜冰場，夜晚可以眺望地標福岡塔，海濱夜景獨特。根據官方最新日程，百道濱冰雪市集營業至2026年12月25日；若想於聖誕後繼續觀賞夜間燈飾，可前往展期至2027年1月的「中洲光之降臨」（ナカス ヒカリノ アドベント）及天神中央公園燈光展區。限定馬克杯紅色為主，印有小朋友堆雪人畫面，氣氛熱鬧歡快。

百道濱白雪世界。（Christmas Advent官方網站截圖）

百道濱冰雪世界聖誕市集｜限定版馬克杯

這款限量版馬克杯在可遠眺福岡塔海濱美景的百道濱會場有售。它採用活潑有趣的設計，底部為亮紅色。印有兩個小朋友堆雪人的場面，非常有節日氣氛。

限量版馬克杯。（Christmas Advent官方網站截圖）

地址：福岡市早良區百道濱2丁目3‑3

日期：2026年11月20日‑12月25日（市集）；後續燈飾可參觀中洲或天神展區至2027年1月

營業時間：平日17:00‑21:00；週末及公眾假期12:00‑21:00

交通：地鐵機場線「西新」站轉乘西鐵巴士，於「福岡塔」站下車；天神、博多可搭巴士至「TNC 放送會館前」或「福岡塔南口」站

適合：溜冰體驗、海濱夜景、聖誕新年後續行程



福岡聖誕市集2026｜【8】AEON MALL香椎濱（溫馨家庭風市集）

設於AEON MALL香椎濱商場外，走溫馨家庭風，只於週末及公眾假期開放。逛商場購物之餘，可以順道感受聖誕氣氛，攤位適合一家大小慢慢逛。限定馬克杯綠色底色，配上星星、聖誕樹、聖誕老人等滿滿節日元素。

AEON MALL香椎濱。（Christmas Advent官方網站截圖）

AEON MALL香椎濱聖誕市集｜限量版馬克杯

這款馬克杯是AEON MALL香椎濱店的獨家商品。它以充滿活力的綠色為底，點綴著星星，營造出喜慶的聖誕氛圍。

限量版馬克杯。（Christmas Advent官方網站截圖）

地址：福岡市東區香椎濱3‑12‑1

日期：2026年11月14日‑2026年12月20日，只限週六、週日及公眾假期

營業時間：週末及公眾假期12:00‑19:00

交通：西鐵巴士「永旺夢樂城香椎濱」或「香椎濱中央」站下車

適合：家庭親子、商場購物順道遊



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