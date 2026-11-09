深圳酒店小心偷拍！全國14萬女性受害　房間魔鬼高危位曝光

深圳酒店｜放假北上旅行、住酒店度宿，最怕遇上針孔偷拍！近日，有內地媒體揭爆，內地偷拍受害女性人數高達14萬人，偷拍地方包括，連鎖酒店、酒吧等等。酒店本應是放鬆身心的私人空間，卻成為別人的「直播室」，令入住者防不勝防。想出遊住得安心又放心？即睇官方公安親授的4招入住酒店自保法！



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深圳酒店｜受害者14萬人！酒店、公廁等最常見

出外旅遊住酒店、去酒吧消遣，最怕就是不知不覺間被偷拍。據內地媒體《大象新聞》報道，反偷拍義工周寧河在過去一年多時間內，協助公安機關偵破18宗偷拍案。據掌握的線索及數據估算，全中國34個省級行政區均存在偷拍黑點，其中，受害女性高達14萬人。

報道指出，不法之徒通常流竄於酒店、公廁等場所偷裝針孔鏡頭，將偷拍所得的私隱影片放售。

周寧河亦提到，偷拍的不法分子並不分男女，當中甚至有夫妻檔聯手犯案，職業背景各異。此外，酒店偷拍多數集中於大學城周邊的中低端民宿及連鎖酒店；而酒吧廁所因飲酒後警覺性較低、加上室內光線充足，更淪為極高危的偷拍溫床。

酒店偷拍多數集中於大學城周邊的中低端民宿及連鎖酒店。（AI生成圖片）

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深圳酒店｜如何避免入住被偷拍？公安教防偷拍4大注意事項

出門住酒店，最怕私隱外洩，到底入住時要如何自保、確保房間安全？早前，北京市公安局便於社交平台發布短片，由警官親身示範入住酒店時必學的4大必做法，踢走偷拍狂徒！

酒店防偷拍方法【1】進房後拉上防盜鏈

進房後第一件事，務必即時扣上防盜鏈。即使有人持有門卡或後備鑰匙開門，在防盜鏈阻擋下亦無法長驅直入，爭取反應時間。

酒店防偷拍方法【2】把貓眼的蓋子關上

房門上的貓眼隨時成為窺探工具！不法之徒或會利用「反貓眼觀察鏡」由門外向內偷窺，因此入房後記得將貓眼蓋關上。若貓眼沒有蓋子，亦可用紙巾或紙團塞住遮擋。

酒店防偷拍方法【3】手指分辨雙面鏡

想知鏡子背後有沒有人偷看？只要把一隻手指垂直貼在鏡面：若手指與鏡中倒影「完全緊貼、毫無空隙」，即代表極可能是雙面鏡；若手指與倒影之間「留有一段距離或厚度」，則代表是一面正常安全的鏡子。

酒店防偷拍方法【4】 關燈尋找攝錄鏡頭

檢查房內有否暗藏針孔鏡頭，可以先關掉全房電燈、拉上窗簾，令環境完全變暗，然後打開手機相機的錄影模式，慢慢掃描房間每個角落。特別要留神插座小孔、冷氣機出風口、煙霧警報器、Wi-Fi路由器、化妝鏡框及檯燈底座等高危盲點。

若螢幕畫面上出現異常的小紅點或閃光點，便要提高警惕；若完全沒有亮點，房間基本上相對安全。

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