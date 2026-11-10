香港航空優惠｜東京機票雪季出發 包23kg行李連稅2千起｜附優惠碼

機票優惠｜香港航空（Hong Kong Airlines）推出全新日本東京機票特惠方案！即日起經Trip.com預訂香港往返東京成田機場機票，來回連稅最平只需HK$2,133起，而且費用已包含1件23kg寄艙行李及7kg手提行李。本次優惠涵蓋多個旅遊熱門時段，出發日期更橫跨聖誕節、冬日雪季至明年初春，想預訂旅行賞雪或冬日快閃的朋友記得看下去啦！



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機票優惠｜HK$2,133起飛東京！連稅包23kg寄艙行李

是次香港航空東京優惠特別適合偏好傳統航空公司服務的旅客，票價已全數包含寄艙行李限額（1件23kg）與手提行李限額（1件手提行李上限7kg，另加1件小型個人隨身物品如手袋或手提電腦包）

實測經Trip.com及相關旅遊平台搜尋，多個出發日期均能尋獲平飛，其中於12月聖誕前夕出發，來回連稅低至$2,133起。

《香港01》與Trip.com推出讀者獨家機票折扣Promo Code，只要在預訂前去Trip.com指定頁面領取優惠碼並於訂票時輸入HKTRIPF2，即可享2%機票折扣優惠！且不設最低消費門檻及折扣上限。

香港航空東京優惠。（AI生成）

機票優惠｜實測熱門出發日期與連稅票價

小編為大家整理出三個熱門時段的來回連稅參考票價。

聖誕前夕冬日飛：2026年12月9日-12月16日（來回連稅HK$2,133起）

初冬雪季快閃飛：2027年1月22日-1月27日（來回連稅HK$2,149起）

初春賞花度假飛：2027年3月12日-3月16日（來回連稅HK$2,508起）



機票優惠｜預訂細則與旅遊貼士

航班時間：優惠機票部分去程限凌晨機或早機，回程則視乎供應情況而定；如需指定熱門黃金時段，票價可能有所增減。

數量有限：特惠機票數量有限，熱門日子先到先得，售完即止。

價格變動：最終票價及行李條款以訂購平台Trip.com即時顯示為準。



張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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