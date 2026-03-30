東京酒店｜10間半新酒店推介！無邊際泳池／日式浴場／人均$464起

撰文：陳映蓉
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東京酒店｜東京半新酒店推介東京每年都有不少新酒店開幕，怕住新酒店價錢貴、又怕住舊酒店太殘舊？《香港01》「好食玩飛」整合10間於2018至2022年開幕的東京酒店，大部分酒店配備泳池及大眾浴場，人均更只需$起！

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東京半新酒店推介【1】東京 MESM 酒店，傲途格精選（Mesm Tokyo, Autograph Collection）

東京 MESM 酒店，傲途格精選（Mesm Tokyo, Autograph Collection）於2019年開業，坐落在竹芝港區。酒店擁有263間客房及套房，房間配備大浴室及浴缸、串流媒體服務等外，竟然還有電子琴可以使用，絕對是特別的體驗！房間空間寬敞，景觀開揚，部分房間更設有坐擁海景的大露台！酒店亦提供健身室、餐廳、酒吧等設施。

東京 MESM 酒店，傲途格精選（Mesm Tokyo, Autograph Collection）
房價：人均HK$1,953起（章節1 雙床房）
地址：東京都港區海岸1-10-30
交通：竹芝站步行4分鐘
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東京半新酒店推介【2】東京銀座迴廊街皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas Ginza Corridor）

東京銀座迴廊街皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas Ginza Corridor）於2022年開幕，地理位置優越，可輕鬆前往地鐵線，距離銀座站步行約5分鐘，附近坐落一整排食店，吃東西相當方便，附近亦有購物商店。酒店裝潢新穎時尚，客房舒適，並配備投影機、高級音響等設備，頗有家庭劇院感覺！

東京銀座迴廊街皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas Ginza Corridor）
房價：人均HK$736起（普羅塞克 標準大床房）
地址：東京都中央區銀座6-2-11
交通：日比谷站步行7分鐘
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東京半新酒店推介【3】東京銀座8皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas - Ginza 8）

東京銀座8皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas - Ginza 8）於2022年開業，坐落在銀座/築地，附近有哥斯拉雕像、日比谷公園及多家百貨公司，帶小朋友出行觀光十分方便。酒店於2019年開幕，共有121間客房，房間空間寬敞，配備乾濕分離浴室，一家三口入住一不會擁擠。酒店亦設有餐廳、酒吧及洗衣間。

東京銀座8皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas - Ginza 8）
房價：人均HK$624起（標準特大床房）
地址：東京都中央區銀座八丁目9番4號
交通：日比谷站步行7分鐘
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東京半新酒店推介【4】The Blossom 日比谷（The Blossom Hibiya）

The Blossom 日比谷（The Blossom Hibiya）於2019年開幕，鄰近新橋、日比谷公園、哥斯拉雕像及銀座，來往車站亦只需步行2分鐘，地理位置優越。酒店提供255間客房，房間內設有乾濕分離浴室、浴缸及淋浴間、大面積景觀窗等，可容納2位成人及1位小童入住。酒店另設健身室、餐廳及洗衣間等設施。

The Blossom 日比谷（The Blossom Hibiya）
房價：人均HK$814起（高級雙床房）
地址：東京都港區新橋1-1-13
交通：內幸町站步行2分鐘
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東京半新酒店推介【5】東京秋葉原諾加酒店（Nohga Hotel Akihabara Tokyo）

東京秋葉原諾加酒店（Nohga Hotel Akihabara Tokyo）於2020年開幕，位於動漫集中地秋葉原附近，鄰近上野公園，在冬季前往更可以欣賞冬季點燈！酒店擁有118間客房，配備乾濕分離浴室、採光窗、電視串流媒體服務等。酒店亦提供室內和室外游泳池、健身室、餐廳及酒吧等設施。

東京秋葉原諾加酒店（Nohga Hotel Akihabara Tokyo）
房價：人均HK$525起（雙人間）
地址：東京千代田區外神田3丁目10-11
交通：末廣町站步行4分鐘
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東京半新酒店推介【6】東京虎之門艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Toranomon）

東京虎之門艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Toranomon）於2020年開幕，鄰近六本木，可以在聖誕期間到六本木之丘欣賞聖誕燈飾！酒店配備211間房，均採用皮革及木系家具，浴室乾濕分離且備有浴缸，套房則配有開放式客廳、用餐區及完備的廚房。酒店設有泳池、健身室、免費自行車租借等設施及服務。

東京虎之門艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Toranomon）
房價：人均HK$2,551起（豪華城景特大床房）
地址：東京都港區虎之門4-1-1
交通：神谷町站步行3分鐘
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東京半新酒店推介【7】三井花園酒店日本橋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nihonbashi Premier / Tokyo）

三井花園酒店日本橋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nihonbashi Premier / Tokyo）於2018年開幕，鄰近車站、日本橋、丸之內及多家百貨公司，地理位置優越！酒店配備264間客房，最多可容納3位成人及1位小童入住，更提供兒童設施，適合一家四口的旅行！酒店亦設有日式大浴場、餐廳及酒吧。

三井花園酒店日本橋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nihonbashi Premier / Tokyo）
房價：人均HK$642起（標準房）
地址：東京都中央區日本橋室町3-4-4
交通：三越前站步行2分鐘
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東京半新酒店推介【8】東京灣潮見王子大飯店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）

東京灣潮見王子大飯店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）於2020年開幕，坐落於潮見站旁邊，離東京站和舞濱站僅3站路程，帶小朋友去玩都很方便！酒店擁有多達605間客房，配備特大睡床、乾濕分離浴室及浴缸，一家三口入住也相當寬敞。酒店亦配備兒童遊樂場、健身室、公共浴場、桑拿、洗衣間、餐廳及酒吧等設施，非常方便！

東京灣潮見王子大飯店（Tokyo Bay Shiomi Prince Hotel）
房價：人均HK$582起（高級雙床房）
地址：東京都江東區潮見2-8-16
交通：潮見站步行2分鐘
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東京半新酒店推介【9】新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）

新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）於2021年開幕，坐落於旺中帶靜的地區，雖然在歌舞伎町旁邊，酒店房間設計簡約，空間十分寬敞，均設有設有洗衣機、乾衣機和微波爐，部分更提供廚具可供煮食，非常適合家庭客。想購買食材的話，周圍也有快餐店、小型超市、Donki等，非常方便！

新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）
房價：人均HK$566起（舒適大床房）
地址：東京都新宿區歌舞伎町2-3-24
交通：東新宿站步行3分鐘
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東京半新酒店推介【10】東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay）

東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay）於2022年開業，酒店最大賣點是設有海景溫泉設施和無邊際泳池，酒店的大浴場設於頂層14樓，有室內或半露天浴池，客人可以欣賞到東京灣的美景。室內浴池使用來自埼玉縣三鄉市的天然溫泉，具有緩解關節疼痛和肌肉疼痛等功效。酒店客房在東京來說也算寬敞，部分房型還附設海景大浴缸。

東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay）
房價：人均HK$464起（雙床房帶淋浴）
地址：東京都江東區豐洲6-4-40
交通：市場前站步行4分鐘
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