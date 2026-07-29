東京溫泉酒店16間推介｜2分鐘到地鐵站／上野新宿都有／人均$239

撰文：程朗天
出版：更新：

東京溫泉酒店推介2026！大家去東京旅遊時，都會逛到超疲累也回酒店，但想浸溫泉放鬆一下又不想跑走郊區的溫泉旅館還可以甚麼選擇？本文介紹16間東京市中心備有溫泉設施住宿，讓你可以逛街購物之後，回到酒店享受溫泉浴，不僅地點方便，部分還設有私人風呂及早餐任食築地直送刺身！即看下文！

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東京溫泉酒店推介2026（圖片來源小紅書@奢游國際旅行定制）

東京溫泉酒店推介【1】東京淺草田原町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Tawaramachi Ekimae）

東京淺草田原町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Tawaramachi Ekimae）位於田原町站旁邊，步行1分鐘即可抵達地鐵站，距離淺草站亦不過6分鐘步程，交通方便。酒店與太鼓館、合羽橋道具街、淺草寺等景點的距離亦非常近。酒店共提供7種房型，以單人房及雙人房為主。酒店亦擁有大浴場、溫泉及餐廳等設施。

東京淺草田原町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Tawaramachi Ekimae）
房價：人均HK$178起（雙人房）
地址：1-2-3 Nishi Asakusa, Taito-ku, 淺草, 東京
交通：田原町站步行1分鐘
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東京溫泉酒店推介【2】秋葉原高級超級酒店 （Super Hotel Premier Akihabara）

怕冬季時於戶外泡溫泉會感到寒冷的朋友，可以入住秋葉原高級超級酒店。酒店具有戶內大浴場，即使在下雪天泡，也不會在出入時感到嚴寒。浴池上，裝有會播放動畫的屏幕，身處戶內，也不會使人感到焗促、逼狹或乏味。此外，酒店夜間時更會酒、果汁或汽水等飲品予客人享用。

秋葉原高級超級酒店 （Super Hotel Premier Akihabara）
房價：人均$268起
地址：2-25-8, Kandasudacho, Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 101-0041
交通：於JR秋葉原站出站後，步行約5分鐘
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東京溫泉酒店推介【3】明神之湯Dormy Inn PREMIUM神田秋葉原溫泉（Myoujin-no-Yu Dormy Inn Premium Kanda, Akihabara Hot Spring）

明神之湯Dormy Inn PREMIUM神田秋葉原溫泉 （Myoujin-no-Yu Dormy Inn Premium Kanda, Akihabara Hot Spring）位於岩本町站附近，毗鄰秋葉原。餐飲方面，酒店包每人一個自助早餐，晚上酒店亦提供免費拉麵、雪條，有一個24小時飲料吧。另外酒店附近亦有很多咖啡廳、餐廳及居酒屋，營業時間大約到晚上9時。於Agoda獲得9/10的評分，不少人都認為酒店的職員態度好，可以即時解決問題，另外交通方便也是另一個加分位，5分鐘即到JR站，而前往銀座線更只需要30秒。

明神之湯Dormy Inn PREMIUM神田秋葉原溫泉 （Myoujin-no-Yu Dormy Inn Premium Kanda, Akihabara Hot Spring）
房價：人均HKD457起（大床房附書桌；包米明蕎麥麵、公眾浴場每日2份）
地址：1-16 Kanda-sudacho, Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 104-0041
交通：JR神田站步行7分鐘
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東京溫泉酒店推介【4】新宿苑溫泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Shinjuku）

2019年開業的「新宿由緣溫泉酒店」，距離新宿御苑前站和新宿三丁目站僅需步行8分鐘。酒店設計融合了許多傳統的日式元素，最大亮點是頂層的露天溫泉，有室內和露天浴池，所有的溫泉都是從箱根直送而來，客人可以一邊泡著溫泉，一邊欣賞新宿鬧市的美景。酒店提供的普通雙人客房面積為129至215平方呎，還提供3、4人同住的日式客房，每房可免費容納一名5歲或以下的小童，是近年極受歡迎的網紅酒店。酒店有提供洗衣機跟乾衣機。酒店對面就是便利店，附近也有很多餐廳。

新宿苑溫泉日式旅館 （Onsen Ryokan Yuen Shinjuku）
房價：人均$713起
地址：東京都新宿區新宿 5-3-18
交通：乘搭都營地下鐵丸之內線至新宿三丁目站，由C8號出口徒步9分鐘。
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東京溫泉酒店推介【5】虹夕諾雅 東京（HOSHINOYA Tokyo）

虹夕諾雅 東京（HOSHINOYA Tokyo）於2023年首次入選全球50家最佳飯店排名的第39名，無論是地理位置、清潔度還是設施都在不同平台上獲得極高評分！酒店鄰近車站，亦鄰近東京車站、皇居、東京國立近代美術館等著名景點。

酒店客房方面，融合日本傳統與現代設計，有榻榻米和日式拉門亦增添和室氣氛，浴室則採用可霧化的大面積玻璃。酒店亦附設源自東京地底下1500公尺泉水的室內溫泉池及戶外溫泉區，亦有天空清晨劍術及茶道等體驗。

虹夕諾雅 東京（HOSHINOYA Tokyo）
房價：人均HK$3,592起（百合-豪華特大床房）
地址：東京都千代田區大手町一丁目9番1
交通：大手町站步行6分鐘
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東京溫泉酒店推介【6】Dormy Inn酒店 - 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）

Dormy Inn旗下的上野御徒町溫泉，有同系酒店的招牌設施溫泉大浴場，讓住客盡情享受舒適的溫泉浸泡，放鬆身心。大浴場分為男湯和女湯，並設有半露天設計，結合了舒適和隱私。住客就盛讚酒店大浴場通宵開放，泡完還免費雪條、益力多，晚上9時半至11時更有免費湯麵。房間空間感大，可以同時打開2個行李箱，整體乾淨舒適，是一間性價比高酒店。酒店樓下就是Family Mart，附近有很多餐廳、藥妝店，飲食購物都好多選擇。

Dormy Inn酒店 - 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）
房價：人均$570起
地址：東京台東區上野公園 6-7-22
交通：JR上野站步行5分鐘。
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東京溫泉酒店推介【7】東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay ）

東京灣拉維斯塔酒店於2022年全新開業，酒店最大賣點是設有海景溫泉設施和無邊際泳池，酒店的大浴場設於頂層14樓，有室內或半露天浴池，客人可以欣賞到東京灣的美景。室內浴池使用來自埼玉縣三鄉市的天然溫泉，具有緩解關節疼痛和肌肉疼痛等功效。酒店客房在東京來說也算寬敞，部分房型還附設海景大浴缸。

此外，酒店地點便利，距離臨海線「市場前站」步行僅需3分鐘，酒店就在「豐洲市場」旁邊，自助早餐還可任食豐洲市場直送的刺身及海鮮，非常適合想早起到市場尋找新鮮美食的旅客！

東京灣拉維斯塔酒店（La Vista Tokyo Bay ）
房價：人均$537起
地址：東京御台場江東區豐洲6-4-40
交通：乘東京臨海高速鐵道至「東雲站」下車，步行約2分鐘。
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東京溫泉酒店推介【8】天然温泉凌雲之湯御宿野乃淺草（Onyado Nono Asakusa Natural Hot Springs）

凌雲之湯御宿野乃淺草是Dormy Inn旗下的日式旅館，2019年開業。步行到筑波快線「淺草站」和淺草寺只需4分鐘左右，非常適合想在淺草周邊深度遊玩的旅客。酒店設有兩個大浴場，均採用含豐富礦物質的「黑湯」天然溫泉，讓遊玩一整天後的疲勞得以舒緩。早上有乳酸飲品，晚上有免費拉麵，浴場溫泉外又有雪條。 酒店附近有很多餐廳，也有Donki、24小時超市，距離商店街很近，非常方便。

酒店內所有區域都使用榻榻米地板，客人進入大門後需要脫鞋。客房設計簡約，採用日式風格，雙人房面積從151至215平方呎不等。此外，酒店的早餐可以任食魚生刺身，包括三文魚、三文魚籽、吞拿魚腩蓉、甜蝦、油甘魚，建議考慮加購！

天然温泉凌雲之湯御宿野乃淺草（Onyado Nono Asakusa Natural Hot Springs）
房價：人均$338
地址：東京淺草台東區淺草2-7
交通：從筑波快線淺草站步行前往約4分鐘，鄰近淺草寺和花屋敷。
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東京溫泉酒店推介【9】上野車站世紀Spa酒店 - 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station – Artificial Radium Hot Spring）

「上野車站世紀Spa酒店 - 人工鐳溫泉」位於上野JR車站附近，距離JR上野站僅步行5分鐘，交通方便。這間上野酒店出名可以浸溫泉，大浴場24小時開放，輕鬆洗去一身疲勞。酒店位於上野中心，周邊配套充足，大量的藥妝店、便利店、食肆餐廳等，去其他景點也很方便。

上野車站世紀Spa酒店 - 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station – Artificial Radium Hot Spring）
地址：東京都台東區上野 6-8-16
交通：JR上野站步行5分鐘
價錢：人均$239起
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東京溫泉酒店推介【10】三井花園酒店汐留義大利街 （Mitsui Garden Hotel Shiodome Italia-gai/ Tokyo）

位於新橋的三井花園酒店汐留義大利街，距離汐留站只有5分鐘步行路程，附近環境寧靜，與熱鬧的新宿和上野有很大分別，適合不喜歡太多人的住客，酒店隔音設備良好。酒店頂樓有大浴池，寬敞窗戶可以讓陽光照射進浴池，也可以邊泡溫泉邊欣賞市內風景，部分房間更可以看到東京塔。此外，更衣室還設梳妝空間，讓住客可以放鬆身心，盡情享受泡溫泉帶來的解壓時光。附近有便利店及超級市場。

三井花園酒店汐留義大利街 （Mitsui Garden Hotel Shiodome Italia-gai/ Tokyo）
地址：東京都港區東新橋2丁目14-24
交通：乘搭都營地下鐵大江戶線至汐留站，由8號出口徒步5分鐘。
價錢：人均$601起
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東京溫泉酒店推介【11】超級酒店Premier - 銀座（Super Hotel Premier Ginza）

位於東京中央區銀座的頂級超級酒店一直秉持著天然、有機和智能的理念，提供源自奧湯河原的溫泉大眾澡堂，是銀座唯一一家擁有天然溫泉的酒店。酒店走性價比路線，房間不算大但設計實用，住客可以自選枕頭硬度，而住客更可透過房內的電視屏幕，即時查看溫泉區的擁擠情況，非常便利！

超級酒店Premier - 銀座（Super Hotel Premier Ginza）
地址：東京都中央區銀座3丁目11-15
交通：乘搭東京地下鐵淺草線至東銀座站，由A7出口徒步1分鐘。
價錢：人均$450起
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東京溫泉酒店推介【12】多美迎高級銀座溫泉酒店（Dormy Inn Premium Ginza Hot Springs）

日本著名連鎖酒店品牌Dormy Inn分店遍佈全日本，集團於東京銀座再開新酒店，最大特色是設有天然溫泉大浴場，部分客房主打輕奢和風設計，有私人露台及檜木浴室，如同置身傳統日式溫泉旅館！酒店共有12層提供154間客房，供應單人房、雙人房及和式房間，其中位於12樓頂層和式客房以酒店旗下品牌「御宿 野乃」為靈感，由走廊至客房均舖上榻榻米，房內浴室更用上檜木浴池，有身處傳統溫泉旅館的感覺！

此外，酒店設有稱為「黑湯」的天然溫泉大浴場及桑拿等設備，完成一日行程之後，就可以酒店慢慢享受，消除旅程中的疲勞。歎完溫泉之後，酒店更會免費提供宵夜拉麵、雪糕及乳酸飲品等，每晚9時30分至11時都可以食到，不妨一試！

多美迎高級銀座溫泉酒店（Dormy Inn Premium Ginza Hot Springs）
地址：東京都中央區銀座6-16-8
交通：東京Metro日比谷線、淺草線「東銀座站」4號出口步行4分鐘。
價錢：人均$569起
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東京溫泉酒店推介【13】東京小傳馬町多米高級酒店 - 日本橋（Dormy Inn Premium Tokyo Kodenmacho - Nihonbashi）

「東京小傳馬町多米高級酒店 - 日本橋」同樣是日本連鎖酒店品牌Dormy Inn出品，溫泉浴場是招牌特色。酒店地理位置相當不錯，位於東京日本橋附近，乘搭地下鐵從「小伝馬町」站步行1分鐘即可到達！酒店早餐有任食海鮮丼，有任食鰻魚、三文魚籽等等。

酒店內設有男女分開的大浴場、露天浴場、桑拿等設施，其中浴池使用的更是具有高保濕及護膚的「超軟水」！除了桑拿服務需額外付費，其餘設施全部可以於住宿期間免費享用。早上有免費乳酸飲品，晚上可以享用免費拉麵，温泉後可以免費食雪條。

東京小傳馬町多米高級酒店 - 日本橋（Dormy Inn Premium Tokyo Kodenmacho - Nihonbashi）
地址：東京都中央區日本橋小伝馬町2番3號
交通：東京日比谷線「小伝馬町」3號出口，步行1分鐘到達；JR總武線快速線，新日本橋5號出口步行5分鐘
價錢：人均$387起
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東京溫泉酒店推介【14】池袋天然温泉高級超級酒店（SUPER HOTEL Premier Ikebukuro Natural Hot Spring)

不少港人到東京旅遊都會到池袋玩，這間距離池袋車站5分鐘路程的池袋天然溫泉高級超級酒店同樣也有免費溫泉提供。這間酒店的溫泉更是由天然溫泉之一的奧湯河原溫泉源頭直接注入，泉水更有美膚、舒緩關節痛、疲勞恢復等功效，大家逛街街到累就可以回酒店放鬆身心！此外，酒店在下午5時至晚上9時會提供免費酒精及非酒精飲品

池袋天然温泉高級超級酒店（SUPER HOTEL Premier Ikebukuro Natural Hot Spring)
地址：東京都豐島區池袋2-64-6
交通：池袋站（20a出口）步行約5分鐘
價錢：人均$350起

東京溫泉酒店推介【15】東京代田溫泉旅館由緣別邸 (Onsen Ryokan Yuen Bettei Tokyo Daita)

代田由緣別邸溫泉旅館位於下北澤附近的代田地區，是極具質感的日式奢華溫泉旅館。而溫泉更是酒店每日將箱根蘆之湖的泉水直接送到，設有露天風呂、桑拿及私人貸切風呂，適合想要遠離煩囂、放鬆身心的旅客。另外，酒店的內部設計簡約，使用暖黃光與木質材料，營造出溫馨的和風環境。旅客除了可浸溫泉外，也可品嚐日式早餐和懷石料理。

東京代田溫泉旅館由緣別邸 (Onsen Ryokan Yuen Bettei Tokyo Daita)
地址：東京都世田谷區代田二丁目31番26號
交通：乘搭小田急線京王井之頭線在下北沢駅南西口徒步8分鐘、或乘搭小田急線在世田谷代田駅東口改閘前徒步30秒
價錢：人均$1100起

東京溫泉酒店推介【16】東京池袋多美迎天然温泉酒店（Dormy Inn Ikebukuro)

另一間位於池袋的溫泉酒店東京池袋多美迎天然温泉酒店於2011年開幕，附近亦有不少購物地方和餐廳。而館內配備高人氣的天然黑湯溫泉，以及高溫桑拿與冷水池。大家在入住的時候，同樣可以享用免費宵夜拉麵、以及浸溫泉後會有免費雪條及乳酸飲品。

東京池袋多美迎天然温泉酒店（Dormy Inn Ikebukuro)
地址：東京都豊島區東池袋3-11-11
交通：JR池袋站東口步行約9至10分鐘即可抵達
價錢：人均$422起

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