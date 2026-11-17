深圳｜北上｜麥當勞｜北上消費向來主打性價比，但近日有港男在討論區發文，指自己在深圳羅湖口岸幫襯麥當勞，點了一個雙層魚柳飽套餐，埋單竟要逾$60港元，令他大感震驚兼怒呻「貴過香港澳門同日本」！帖文一出即引來大批網民熱議，而翻查最新《巨無霸指數》數據，更發現內地麥當勞定價確實比香港及日本還要高！



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深圳消費｜港男久違北上食麥當勞 雙層魚柳飽餐索價逾$60

近年不少港人習慣假日北上深圳飲食消遣，貪其選擇多又抵食。不過，日前有網民在連登討論區以「羅湖間老麥，幾時加到60幾蚊港幣一個餐？」為題發文，分享自己北上中伏經歷。事主表示自己已有一段時間沒有前往內地，印象中兩、三年前內地麥當勞套餐只需約$20至$30人民幣。

是次他途經羅湖口岸，因擔心食物衛生問題決定「穩陣啲」幫襯麥當勞，點了一份雙層魚柳飽配中薯條及中汽水套餐，豈料結帳時竟然要價50多元人民幣（折合逾$60港元）。面對天價快餐帳單，事主大感不解，在帖文中直言「明明舖租同人工都最平，點解可以貴咁多？」，更質疑是否因為分店位於口岸附近，如同機場分店一樣被收取額外附加費，直呼今次消費「貴過香港澳門同日本」。

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深圳消費｜網民拆解口岸定價「潛規則」：用唔到團購券！

帖文隨即引起網民熱烈討論，不少人對事主的遭遇表示「見怪不怪」。有熟悉北上消費的網民指出，深圳火車站及口岸一帶的商舖向來定價較市區高，屬於「口岸溢價」，加上部分口岸分店無法使用內地常用的「團購券」或會員優惠，直接正價點餐自然貴一截；亦有網民感嘆「而家深圳消費貴過香港啦」，認為內地一線城市物價早已今非昔比。

深圳消費｜全球《巨無霸指數》揭真相 香港定價排全球第9平

事主認為內地麥當勞貴過香港及日本，原來並非錯覺！根據《經濟學人》公布的《巨無霸指數2026》（Big Mac Index 2026），在統計的全球52個地區之中，中國內地的巨無霸定價折合約3.66美元，不但高於日本的3.03美元 及香港的3.21美元，甚至逼近南韓（3.74美元）的水平，客觀證實內地享用連鎖快餐的門檻確實高於港日兩地。

根據權威財經刊物《經濟學人》公布的 The Economist Big Mac Index 購買力平價理論，漢堡價格往往能反映當地貨幣匯率與實際定價權。近年因日圓匯價長期偏軟，日本麥當勞巨無霸以美元計價僅約3.03 美元（折合約480至500日圓），已跌落全球最平梯隊；反觀中國內地雖然一般工資水平低於港日，但連鎖洋快餐的標準正價一直維持在3.66 美元（約25.5至26.5元人民幣）水平。

這意味著一旦剔除優惠券補貼，內地連鎖洋品牌的標準門檻，在數字上早已超越南韓並大幅超越日本，亦側面反映北上消費「盲買一定平」的年代早已悄然終結。

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