日本｜護照｜出發去旅行最怕臨門一腳先出事！近日有港人在Threads分享，自己滿心歡喜飛去日本慶祝生日，但入境時先發現手中的特區護照竟然出現「出廠漏頁」瑕疵，最終不但被日本當局拒絕入境，更要即時原機返港，整個生日之旅泡湯！事件曝光後引起網民熱議，不少網民都大呼聞所未聞！事主亦趁機呼籲大家，立即逐頁檢查是否齊全，以免悲劇重演。《香港01》好食玩飛頻道正就事件向入境處查詢。



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特區護照驚現「出廠漏頁」 抵日過關先被發現

該名事主在Threads上發文分享這次崩潰經歷，事主表示，其特區護照早於2018年簽發，疫情後亦曾先後去過韓國、泰國及台灣等地旅行，一直相安無事，從未察覺有異樣。

事主稱，原定於11月23日至29日飛往日本慶祝生日，豈料抵達當地辦理入境手續時，日本出入國在留管理局審查官翻閱護照內頁，竟發現頁碼由第14頁直接跳到第19頁，中間足足缺漏了第15至18頁（即兩張內頁）。由於旅行證件不完整，日方當場拒絕其入境，並安排事主即時原機遣返香港。

特區護照｜裝訂線完好無缺

事主無奈強調，事前對護照缺頁完全不知情，而護照中縫的騎馬釘裝訂線亦完好無缺，完全沒有任何被撕毀或人為損壞的痕跡。當時日本入境處職員及現場翻譯人員仔細檢視後，亦認為不似人為撕毀；事主返港後隨即向香港入境事務處人員反映，前線職員檢查後初步確認屬於印刷裝訂之出廠漏頁瑕疵，事主其後擬向入境處總部正式投訴並尋求專案交代。

雖然今次事件在程序上屬於「拒絕入境」而非「遣返」，並不會影響事主日後的出入境紀錄或被列入黑名單，但原定7日的機票、酒店及悉心安排的生日假期全數泡湯，令事主大感無辜又崩潰。

女網民籲旅客檢查護照頁數

事主表示將會親自前往入境處總部要求交代，並向網民集思廣益，詢問面對政府部門簽發瑕疵證件時，應重點爭取哪些合理補償，亦呼籲各網民「即刻檢查自己本護照頁數啱唔啱」。

女事主呼籲各網民「即刻檢查自己本護照頁數啱唔啱」。（資料圖片）

網民驚嘆「開埠以嚟未聽過」 集思廣益教路索償

帖文一出隨即引起大量網民關注，不少人替事主的遭遇感到既可惜又無奈，紛紛留言：「真係好慘好無辜啊」、「開埠以嚟都未聽過有咁嘅事」、「睇完即刻拎本護照出嚟Check下先」；亦有暖心網民安慰事主：「唯有咁諗啦，今次個Trip因為咁嘅原因去唔到，可能係宇宙保護緊你呢！」

此外，亦有不少醒目網民為事主獻計爭取賠償，建議事主務必帶齊登機證、拒絕入境文件、行李牌及所有機票酒店預訂付款收據，並要求入境處簽發蓋有官方印章及附帶個案編號的中英文證明信，以便向航空公司、酒店或旅遊保險公司申請退款或索償。

日本旅遊｜為何護照缺頁數不能入境？

根據國際民用航空組織（ICAO Doc 9303）機讀旅行證件標準，各國及地區簽發之護照內頁頁碼必須具備連續性與防偽完整性。在邊境安全審查中，即使裝訂縫線完好，若出現跳頁、缺頁或印製重疊，日本出入國在留管理局（入管局）官員依法必須將該證件定性為「無效或受破壞之旅行證件」，甚至會懷疑涉及跨國偽造、非法塗改或掩蓋過往不良出入境蓋章紀錄。因此，邊境人員拒絕該名旅客入境並發出原機送返命令，完全屬於國際慣例與日本《出入國管理及難民認定法》下的標準法定程序。

根據國際民用航空組織機讀旅行證件標準，各國及地區簽發之護照內頁頁碼必須具備連續性與防偽完整性，若出現跳頁、缺頁或印製重疊，會依法必須將該證件定性為「無效或受破壞之旅行證件」。（資料圖片）

特區護照｜1招出發前自我檢查

根據香港入境事務處旅行證件指引，特區護照一般分為32頁（普通版）及48頁（加厚版）。旅客出發前最有效的一招自檢方式，就是翻開護照正中裝訂縫線處，檢查左右兩側頁碼是否具備「對稱偶數跨頁」。特區護照採用騎馬釘線裝工藝，兩張相連的紙張會同時包含4個頁碼。若發現中間縫線左右號碼不連續，或單手輕搓時有內頁跳號（如本案中第14頁直跳19頁），即代表裝訂批次缺漏。

行程泡湯 已預訂的酒店可以退款嗎？

按事主所指，原定慶祝生日所訂7日的機票、酒店全泡湯，不少網民都為她著緊，是否真的不能退款或改期呢？根據旅遊搜尋引擎Skyscanner官方網站指，若旅客的理由充分且態度誠懇，酒店為維護品牌形象和顧客關係，往往願意酌情處理。

不過，亦要留意不同酒店及平台的具體條款差異。例如澳門威尼斯人酒店官網明確規定「優惠價作之預訂不能退款、取消及更改」；而香港迪士尼樂園酒店則相對寬鬆，容許賓客於入住前3天取消或更改。所以這招雖然強大，但並非百分百保證，最終仍視乎酒店方的決定。

酒店退款攻略｜跟酒店談判退款的3招技巧！

旅遊搜尋引擎Skyscanner官方網站教路，掌握以下3個關鍵步驟，爭取全額退款或保留改期的機會大大提升！

酒店退款攻略｜第1步：直接聯絡酒店

不要只透過訂房網站客服溝通，應直接致電或發電郵給酒店前台或預訂部門。這是成功退款的最關鍵步驟！

酒店退款攻略｜第2步：誠懇說明取消原因

清楚解釋無法入住的理由，特別是不可抗力因素，例如：

● 天災人禍：例如地震、海嘯、嚴重的颱風或火災，導致目的地無法前往或酒店被迫關閉。

● 政府指令：如旅行限制、緊急狀態宣告或強制隔離政策，使旅程無法成行。

● 個人重大變故：部分人道考量政策會涵蓋這類情況，例如旅客或其直系親屬的突發疾病、受傷或死亡。請準備好相關的醫療或死亡證明作憑證。

如有相關證明文件（如醫生證明、航班取消通知等），應一併提供以增加可信度。

酒店退款攻略｜第3步：協商彈性方案

即使酒店無法即時退回現金，也可嘗試爭取改期或轉換為住宿券。許多酒店在淡季房況充裕時，或會同意免費改期；有些平台則會提供等值的住宿券，讓你可以在一年內再次使用。雖然可能需要補回房價差額，或者只能在特定日期使用，但總好過完全失去這筆金額！如果你知道自己之後還會出遊，不妨直接提出幾個新的入住日期，讓酒店有選擇的空間，成功率會大大提升！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略