撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-31 13:19

春意盎然，本港最近又有花圃加入鬱金香，燦爛優雅的鬱金香真的讓人覺得去了轉荷蘭旅行。《香港01》旅遊記者整理5大免費鬱金香好去處，包括市區和郊外的打卡熱點。

「區區有花展」最近又有花圃加入鬱金香元素，讓大家多了個賞花好去處。鬱金香的花期雖短，但只要頻頻換走已凋謝的鬱金香，欣賞鬱金香的花季可以由春天至初夏。最近天氣轉暖，快點把握機會欣賞這色彩繽紛的花卉，點擊圖片睇睇5大免費賞鬱金香熱點 👇👇

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