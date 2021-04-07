撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-04-07 06:00

近日天氣轉暖，有如長在樹上繡球花的樹頭菜（又稱魚木）紛紛盛放，令交通繁忙的太子道西變身賞花步道。《香港01》旅遊記者推介5大賞魚木樹好去處，花點心思更能將每個地方拍出外國風情。

樹頭菜，又稱魚木，是香港常見的觀賞樹木，一年有兩次花期，分別是3月至5月及9月至10月，但以春季的花開得最燦爛。

【最強流動派】即日起至4月11日投選「最強食玩買排行榜」，兼賺「01積分」，隨時贏$500星級餐廳禮券！

魚木的花期大概維持兩個禮拜才凋謝。不過即使錯過了花開黃金時期，之後都有美景，因為黃白色花瓣慢慢在風中落下，又是另一番浪漫景緻。如果想觀賞美麗的魚木樹並打卡，可以去以下5個打卡好去處 👇👇

+ 5 + 5 + 5

另外，根據網民們的分享，最近位於粉嶺坪洋村的白茅草再次盛放，令草原變身白茫茫一片，比芒草海更震撼。雖然一直沿坪輋壁畫村旁的坪原路步行都會找到白茅蹤影，但最美的白茅田就在……點擊圖片睇睇最美白茅所在地、到達方法及注意事項 👇👇

至於賞白茅草原前後去哪裡好？點擊全文睇一日遊推介 👉👉粉嶺一日遊4大食玩推介 坪洋村白茅草原打卡 活化古蹟Cafe歎Tea

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

🤣🤣🤣 同場加映：帶新手行山7件崩潰事 上落山變友情考驗！行兩步又影相即躁底 🤣🤣🤣

帶新手行山絕對是忍耐力與愛心的考驗，面對新手「上山叫辛苦，落山喊咁口」，就算是朋友都會莫名躁底，多次想踢對方落山，點擊圖片睇睇帶新手行山的崩潰7件事，超有共鳴 👇👇

+ 5 + 5 + 5

即使不是帶新手朋友去行山，相信大家都聽過行山謊言，立即點擊全文睇睇自己有無聽過 👉👉帶新手行山7件崩潰事 上落山變友情考驗！行兩步又影相即躁底