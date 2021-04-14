撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-14 15:34

2021年4月中開始會出現連串天文奇景，有流星雨，更有被稱為「粉紅月亮」的神秘奇景？《香港01》旅遊頻道記者為大家解構3大4月會出現的天文現象，一文了解清楚現象特色、最佳觀賞時間及最方便易去的觀星點。教你如何一天看得齊3個奇景！

4月將會出現3個天文奇景！下文教你追星、追月攻略！（資料圖片）

4月追星最佳觀賞時間

由4月14日開始，香港上空會上演3大天文現象，包括「火流星」、「粉紅超級月亮」及「寶瓶座η流星雨」！究竟「火流星」有幾勁？「粉紅超級月亮」是否真的粉紅色？以下解構各個現象特點、由來以及出現時間。👇👇👇3個天文奇景有重疊期！按圖看哪天可以欣賞齊全部現象👇👇👇

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🌕草地至chill賞月地點推介🌕

如果當日萬里無雲，不用準備特別天文器材，抬頭就可以肉眼欣賞粉紅月亮。如果想觀賞時輕鬆躺下，推介去以下介紹的10個草地。👇👇👇哪個地點24小時開放不怕被趕走？按圖看10大賞月地點推介👇👇👇

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🌟交通方便觀星地點推介🌟

觀星時要尋找遠離光污染，到較黑暗的地方。香港光害不少，要觀賞流星雨難度一定要去到偏遠地方？其實以下推介觀星地點的交通都比較方便，部分有公共交通工具可以到達！👇👇👇哪個地方可以泊車？按圖看7大觀星地點推介👇👇👇

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🏕️同場加映1：荒謬露營行為事件😂

新手露營很多事不懂，結果可能做出不少荒謬行為。以往香港都曾有令人不可置信的營友經歷，這裡就看到其中7件事件。👇👇👇為何被蚊叮都要報警？按圖看7件露營膠事👇👇👇

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🍱同場加映2：Donki小食排行榜🍱

日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DonDonDonki）日式小食多籮籮，哪款才是最受歡迎？👇👇👇按圖看港人票選至愛小食👇👇👇

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