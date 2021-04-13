撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-13 16:20

《香港01》飲食頻道記者精選了16個抵食的餐飲優惠，多個食店名牌有低至5折優惠，包括GODIVA、NeNe Chicken、千両、Isaac Toast等，下文更多介紹。 （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別商店而定）

朗豪坊限時抵買優惠

位於旺角的商場朗豪坊由4月15日至5月6日推出抵買半價及買一送一優惠，以下精選10個餐飲食店品牌，包括：GODIVA、NeNe Chicken、Isaac Toast、Venchi等，通通可以5折歎到指定美食。👇👇👇各店每日設2個時段限售5折食品！按圖看10間食店優惠食品款式、優惠時段及店舖地址👇👇👇

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其他抵吃食店優惠

除了朗豪坊的食店以外，還有其他餐廳的堂食及外賣優惠推介，6間美食低至半價，有千両、十里洋場、元祖三上大喜屋等等。其中一間推出90分鐘任食雞翼，星期六、日折後只需$99！👇👇👇按圖看6間食店優惠👇👇👇

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🌶️同場加映1：全球最辣即食麵排行榜🌶️

如果自問無辣不歡，可以試跟這個2021最新的辣即食麵排行榜去吃。由美國「即食麵之神」試後評選出來，小心辣到叫阿媽！👇👇👇有款韓國拉麵一出即登上第7位！按圖看第6至10位👇👇👇

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📸同場加映2：4D環迴立體打卡位📸

行山打卡往往想找些特別的景色，山界潮流有種結集廣闊美景和廢墟古蹟的景觀，俗稱「大電視」！👇👇👇按圖看其中一個絕美「舂坎角」景點路線👇👇👇

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有一個「大電視」地點可以觀賞浪漫黃昏美景！想知全部4個推介，請按➡️【山野大電視4大打卡好去處 歌連臣角海天一色 邊境禁地浪漫日落】⬅️觀看全文