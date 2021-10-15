【Donki迴轉壽司】Donki在荃灣海之戀設全球首間迴轉壽司店。各款招牌壽司如拖羅、三文魚及帶子等均售$12一碟。官方表示，店內會定期舉行不同活動，例如鮮魚解體及炙燒表演等。



Donki全球首間迴轉壽司店「鮮選壽司 海之戀店」。

「鮮選壽司 海之戀店」佔地380平方米，設181個座位，裝修以淺木色及代表Donki的藍色為主，格局與其他迴轉壽司店差不多，分為2人吧枱位及4人枱，空間不會太過擠逼，感覺舒適。每個位置都會有迴轉帶經過，食客亦可以用平板電腦下單，壽司會用「高速船」送到座位，坐定定等食就可以！

室內設計以淺木色及代表Donki的藍色為主，分為2人吧枱位及4人枱等。

「鮮選壽司 海之戀店」提供近100款食物款式，由日本壽司職人主理，除了招牌藍鰭吞拿魚，還有香港人最愛的三文魚壽司、炙燒及刺身北海道帶子壽司等。與其他迴轉壽司店一樣，鮮選壽司會用4款顏色區分價錢，包括灰綠色（$12）、橙紅色（$17）、金色（$27）、黑色（$37）。

店內供應超過90款新鮮壽司。（麥超億 攝）

其中，價錢比較便宜的$12和$17壽司都有不少選擇。$12的壽司包括香港人最愛的厚切三文魚壽司、吞拿魚赤身、左口魚壽司、火灸赤海老壽司等；$17的壽司則有人氣較高的日本產帆立貝、油甘魚、三文魚拖羅及松葉蟹肉等。如果想食招牌藍鰭大拖羅、海膽壽司則盛惠$27，價錢與壽司郎相約！

+ 5

為了確定食物新鮮，壽司在運輸帶上超過最佳享用時間，就不會再供應給客人。另外，更設有外賣自取櫃供買外賣的客人使用，透過自取櫃的低溫功能，可以維持食物新鮮度，客人取外賣時只需掃描QR code，非常方便！

「鮮選壽司 海之戀店」以「日本魚市場與海底世界」為主題，每晚6時都會舉辦不同精彩活動，例如日本魚市場可以欣賞到的鮮魚解體及炙燒表演，除了食還可以睇表演，娛樂性十足！值得留意的是，「鮮選壽司 海之戀店」為C類食肆，堂食服務最多6人同枱，營業至晚上11時。

「鮮選壽司 海之戀店」



營業時間：上午10時至下午11時（截單時間：22:15）



地址：香港新界荃灣區大河道100 號海之戀商場2樓2001號舖



開幕日期：2021年10月29日（星期五）上午11時



相信開幕後會吸引不少人去排隊嘗鮮，大家日後想食迴轉壽司，除了壽司郎以外有多個新選擇！

😋同場加映：MUJI人氣即食食品😋

懶人食品何此即食麵？日本MUJI公布了食品與飲品類的人氣商品排行榜，當中很多即食美食選擇！👇👇👇按圖看最值得入手的有哪些食物👇👇👇

Muji最具人氣的即食食品是哪一款？想知請按➡️【MUJI人氣即食食品Top9 一文睇清無印63款速食 必食雞肉咖喱$30】⬅️觀看全文