撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-04-15 18:26

金鐘美利酒店的百年古樹節果決明最近悄悄綻放，代表春季將要踏入尾聲。迎來初夏之前，有4種花樹是大家不能錯過的！在4月完結前，一於抓緊春天的尾巴來此賞花之旅。

根據網民最近在社交平台分享，原來本港只有兩棵的節果決明已經悄悄開花！而位於金鐘美利酒店的節果決明則為最易到達的節果決明。粉嫩的小花佈滿花枝上，近看的話更有種櫻花的即視感。

美利酒店旁的節果決明最近悄悄開花。（Instagram @themurrayhk）

節果決明是迎接初夏前才能見到的一種花樹，而在4月綻放的花樹為數不多，但每種都震撼且美麗，十分值得安排賞花行程觀賞。《香港01》旅遊記者整理了4月盛放的4大花樹，適合大家來次賞花輕旅行，點擊圖片睇睇現時盛開的花樹名單 👇👇

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