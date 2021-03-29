撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-03-29 13:00

天氣慢慢轉熱，不少山友都準備抖暑。抖暑之前，一於來一趟消暑之旅，與大海玩遊戲。Pe仔為大家整理好5條短程下海路線，全部簡單易行，新手都能輕鬆完成！

親親大海的方法有很多種，一於在變熱的日子來趟消暑旅程。（李琬瑩攝）

● 我叫Pe仔，郊遊打卡嗰時就係日頭，肚餓搵食嗰陣就係夜晚。 ● 有一樣嘢我比人地叻嘅，就係我唔怕黑，但係我都同其他人一樣我係怕昆蟲嘅。 ● 我希望每一個人都識去懶遊！

【路線1】鶴咀：途經13大靚景必走訪雷音洞！

鶴咀著名的兩個海蝕洞之一——蟹洞。（李琬瑩攝）

走過一段步往鶴咀海岸保護區的路，第一大自然靚景就有隱蔽的雷音洞。海浪慢慢拍打入海蝕洞中，轟轟作響，特別震撼。想在漆黑的雷音洞打卡需要點技巧，不如看看各種打卡建議 👇👇

+ 4 + 4 + 4

點擊全文睇13大打卡風景及到達鶴咀海岸保護區路線 👉👉實試鶴咀易行路線賞13大靚景 兼歎筲箕灣東大街美食｜懶遊包#4

【路線2】鯉魚門石礦場：漫步20分鐘到石礦場秘境打卡

夕陽下去鯉魚門石礦場看海零舍浪漫。（黃舒慧攝）

鯉魚門石礦場的日落美景特別迷人，一向吸引不少人去拍攝婚紗照。鯉魚門石礦場有什麼獨特景色？點擊圖片睇日落靚景相 👇👇

+ 12 + 12 + 12

至於要由油塘港鐵站行到鯉魚門石礦場，其實只需半小時，點擊全文睇最快捷路線詳情 👉👉鯉魚門石礦場芒草秘境20分鐘行到 推介3大日落打卡位｜懶遊包#6

【路線3】橋咀洲：1小時路線賞連島沙洲連港版沖繩海灘

玻璃一般的透明海水清澈得讓人想立即跳進去暢泳！（李琬瑩攝）

半月灣大家聽過，橋咀島的連島沙洲都聽過，但大家又知不知道其實這兩個地方當中有條相連的山徑，可以一次過欣賞橋咀洲兩端的絕美沙灘？點擊圖片睇Pe仔教你行完整路線 👇👇

+ 26 + 26 + 26

原來欣賞連島沙洲都有最佳時間，點擊全文查看更多資訊 👉👉橋咀輕鬆行山睇連島沙洲半月灣 山徑有全港首個自拍座｜懶遊包#8

【路線4】石澳：遊走歐陸風小村探石澳情人橋

石澳除了正灘出名之外，亦有個寧靜的後灘，可以看到大頭洲的另一面。（李琬瑩攝）

石澳情人橋重建完畢後，已經吸引不少遊人去探索。但難得入到去，千萬不要錯過這條歐陸風小村的多個打卡位，Pe仔在此為大家介紹6個必到景點及多間彩色小屋，餘下的就留待大家自行探索 👇👇

+ 12 + 12 + 12

至於去石澳吃什麼好？點擊全文睇石澳半日遊行程介紹及美食推介 👉👉石澳情人橋將重開 歐陸風彩色小屋打卡歎泰菜半日遊｜懶遊包#13

【路線5】白腊灣：由荷蘭鬱金香田行到港版馬爾代夫

水清沙幼的白腊灣又有「港版馬爾代夫」的稱號。（李琬瑩攝）

西貢白腊灣有「港版馬爾代夫」之稱，向來是一眾露營人士和潛水人士最愛的海灘。水清沙幼加上位置夠偏僻，絕對有種世外桃源的寧靜。走進白腊灣要先必經白腊村，點擊圖片睇睇5大打卡靚位 👇👇

+ 7 + 7 + 7

經過白腊村是更有機會見到大片媲美荷蘭的鬱金香花海，點擊全文睇完整路線介紹 👉👉西貢白腊免費鬱金香花海打卡 漫步萬宜水庫靚景路線｜懶遊包#16

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

⛰⛰⛰ 同場加映：行山｜2020熱搜10大行山路線 千島湖/鶴咀都上榜 第1位芒草勝地 ⛰⛰⛰

疫情下大家無法外遊，各大山頭就旺過旺角。Yahoo搜尋公佈2020年「10大熱搜行山路線」排行榜，當中有不少路線都是近年大熱行山路線，當中有幾多條你都行過？點擊圖片睇搜尋排名 👇👇

+ 2 + 2 + 2

更多熱門行山路線詳情，立即點擊睇全文 👉👉行山｜2020熱搜10大行山路線 千島湖/鶴咀都上榜 第1位芒草勝地