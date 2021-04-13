撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-04-13 18:00

日本人氣100円家品店Watts最近進駐荃灣一田百貨，售賣多款日本製實用好物。《香港01》飲食記者為大家精選當中69款$12郊遊好物，適合野餐、BBQ及去沙灘玩樂時用。

最近天氣轉晴，最適合與好友或一家人去郊遊。但要去郊遊事前準備絕對不能少，野餐用品如飯盒、刀叉、水樽等缺一不可，若果有一個地方能一次買齊這些用品真的方便不少。

荃灣一田百貨的12蚊店Watts位於3樓玩具部旁。（李琬瑩攝）

12蚊店Watts於今年1月登陸沙田後，第二間分店最近亦進駐荃灣一田百貨，售賣多款$12生活雜貨，實用之餘更是外形可愛。記者去到荃灣店搜羅多款郊遊好物，當中更有大量日本製好物，而且全部$12，CP值超高！點擊圖片睇睇郊遊前值得入手的55款$12好物 👇👇

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現時更有期間限定櫻花郊遊好物，每款都十分精美，特別是有不同顏色點綴的櫻花立體牙籤！點擊圖片睇睇14款限定櫻花好物 👇👇

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覺得Watts 12蚊店分店太少？其實Aeon的12蚊店都有大量郊遊好物，而且都有不少限定櫻花餐具，點擊圖片睇睇介紹 👇👇

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