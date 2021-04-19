撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-19 18:41

近年，不少描寫職場文化的日劇都大受歡迎，究竟日劇裡演的是不是事實？有日本漫畫家就將自己在職場上的所見所聞，用單格漫畫表現日本打工仔踏入職場後必學的8句虛偽場面話！除了轉彎抹角的程度讓人難以理解，對於習慣有話直說、直腸直肚的香港人來說，面對這種屬於日本人的「語言偽術」大概很容易就會燥底吧！

（《逃避很可恥但有用》劇照）

日本漫畫家サイトー早前用單格漫畫的方式，畫出12個不能理解的日本社會文化，在網絡上引起熱議！而他繪畫的另一篇作品，則是以日本人在職場上極虛偽的「社交言辭」為題，揭開日本人口中一些聽起來明明正面又積極的說話，原來背後隱藏著完全相反的負面意思！原來日本人都會講「得閒飲茶」，真正意思又是甚麼？對別人說「下次再見」，代表絕對不會再有下次？👇👇即看8句絕不能相信日本人的職場社交的「語言偽術」👇👇

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同場加映：居日外國人熱數16個文化衝擊！

曾有網民在Twitter上發起討論，向曾在日本居住或有旅日經驗的外國人提問：「來到日本之後，最令你驚訝的地方是甚麼？」帖文一出，隨即吸引很多外國人留言。有人認為日本人不懂變通的性格令他無法理解，也有人表示來日後才發現酒都可以無限暢飲，還有24小時營業的ATM竟然會「放假」？👇👇按下圖看外國人眼中的16個日本文化衝擊👇👇

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為何日本人仍然會用Fax機談公事？即看全文：日本人仲用Fax機？ATM竟然會放假？居日外國人熱數16個文化衝擊！