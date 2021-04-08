撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-08 16:17

食壽司時，不少人都習慣將青芥末（Wasabi）和豉油攪拌在一起，然後蘸上壽司享用。雖然有人會說這不是食壽司的正確方式，但原來有不少日本人其實都會用這個方法來食壽司！近日，有日本網民將Wasabi和豉油攪拌在一起，被同行朋友罵無品、影響食材味道，事件公開後更在網上引爆兩派食法爭議！

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吃壽司時應否將Wasabi和豉油攪拌在一起，引起網民討論。（《羽鳥慎一モーニングショー》節目截圖）

食壽司時應否將Wasabi和豉油攪拌在一起？最近，有日本網民表示自己食壽司時一向習慣「Wasabi撈豉油」的食法，然而此舉卻被別人罵「無品、低級」，甚至認為自己是異類。話題隨即引起不同網民對食壽司習慣的討論，以至是關於壽司正確食法的論戰！

哪一種方法是品嘗壽司的最佳方法？（《羽鳥慎一モーニングショー》節目截圖）

日本節目《羽鳥慎一モーニングショー》就以上話題進行街訪，調查時下日本人食壽司的習慣，原來不少日本人都無視正確的食法，將Wasabi放入豉油裡攪拌？👇👇即看節目調查結果👇👇

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