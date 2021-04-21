撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-21 18:15

香港四大自然奇景之一的梧桐寨石澗，瀑布景色有如鬼斧神工，可惜山路較陡峭，不過最近政府修復了最難走的路段，大大增加安全性！《香港01》旅遊頻道記者推介這條可以欣賞齊4大瀑布美景的中級行山路線，兼較大家登山打卡小貼士。

梧桐寨石澗被譽為「香港九大石澗」之首，由4個各個特色的瀑布組成，是香港規模最大的瀑布。（圖片來源：FB@Cheuk Ting Li）

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破爛山徑修復後終開通

梧桐寨行山山徑幾乎與瀑布並行，斜度高，其中最陡峭的一段近「散髮瀑」，須手腳並用，石頭鬆散難行，易釀意外！為保障行山人士，山徑由2020年12月7日開始封閉維修，歷時4個多月後終於修復完成，把路徑修葺成較好行的石梯，而且加裝圍欄更安全。👇👇👇按圖看行山徑的全新面貎👇👇👇

一條路線欣賞4大瀑布美景

梧桐寨貴為香港最著名的瀑布群，其實只需登上一條大約4小時的連綿山徑，就可以欣賞齊4個不同特色的瀑布景觀！有的人會慕名去看最長最壯觀的主瀑布，高崇長流達30米！不過談最有層次的，或許是散髮瀑。留意這條路線要行走巨石、濕滑路段，最好穿著濕地都適合的行山鞋，也可帶備行山杖附助。👇👇👇教你分清4條瀑布的特色！按圖看交通方法及行山路線走法👇👇👇

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瀑布打卡攻略

夏天行石澗夠涼浸浸，不過這些路徑不同一般山路，難度較高，需要的技巧和經驗亦更多！如果不想易生意外，可以參考以下貼士，教大家選擇日子出發，配備適用行裝，以及打卡時的注意位。👇👇👇如何拍到流水效果？按圖看7個瀑布打卡貼士👇👇👇

🌄同場加映1：西貢郊遊好去處🌄

西貢高山連連，以為「高不可攀」？其實也有不少易行的路徑兼有美景欣賞！有條上落高度不足100米，連小朋友也行到。👇👇👇隱世外國風情小村落在哪兒？按圖看其中2條路線資料👇👇👇

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🍱同場加映2：Donki小食排行榜🍱

日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DonDonDonki）日式小食多籮籮，哪款才是最受歡迎？👇👇👇按圖看港人票選至愛小食👇👇👇

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