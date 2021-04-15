撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-15 15:46

酒店自助餐動輒數百元，想豪食一番，又不想大破慳囊？《香港01》飲食頻道記者推介以下5間放題，全部100元有找，可以任食火鍋、烤魚、點心、雞翼等美食，部分星期六日都吃得到，性價比高！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】FunFun串串鍋——$88任飲任食竹籤火鍋

主打源自重慶的串串鍋，食物以竹籤串好，再放入湯底中烚熟。餐廳設不同時段任飲任食放題，有多款湯底選擇，不止重慶麻辣鍋，連日式湯底都有。大量食材自取包括各種肉類、海鮮等，食物補充得快，以這個價錢歎盡2小時可算十分抵吃。👇👇👇學生、生日、FB打卡都有優惠！按圖看各時段收費👇👇👇

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Fun Fun串串鍋 地址：旺角西洋菜南街1A-1K百寶利商業中心5樓 營業時間：12:00nn – 9:00pm 電話：2234 5639

【2】渝痴漁醉——$88任食雞煲或烤魚火鍋

這間川菜店的大廚來自重慶，主打四川重慶菜，如皇牌烤魚及特色水煮均為招牌菜式。其酸菜魚特色在「李家沱」製法，李家沱其實是重慶地區名，特別在會以獨門方法烹煮而成，配料除酸菜之外，還會加入辣椒及新鮮食用菊花，令整道菜的味道更豐富。👇👇👇任食天天供應，不過人數有限制？按圖看4款雞煲及烤魚口味選擇👇👇👇

渝痴漁醉 地址：銅鑼灣記利佐治街1號金百利廣場8樓R1號舖 營業時間：11:30am – 10:00pm 電話：2351 1323

【3】龍華軒咖啡室——$88雞翼放題

如果對雞翼情有獨鍾，推介這間位於登打士街的樓上Cafe，主打雞翼放題，2小時之內任食5款不同口味的雞翼，據說最高紀錄是一人鯨吞超過70隻！👇👇👇星期六與平日收費一樣！按圖看有哪5款雞翼口味選擇👇👇👇

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龍華軒咖啡室Coffee Lowa 地址：旺角登打士街36號恆威商業中心17樓 營業時間：2:00 – 10:00pm（逢星期日休息） 電話：2651 8033

【4】輝哥私房菜——$78點心放題送乳鴿

佐敦的私房中菜店出名供應抵食點心放題，1.5小時內任食超過50款點心，全部即叫即蒸，包括水晶蝦餃皇、上湯蟲草花鮮竹卷、豬潤燒賣、流心奶黃包、多款即拉腸粉，還有各款小菜如避風塘九肚魚、蒜香穀飼牛柳粒等。👇👇👇想用優惠價要先做一件事！按圖看如何獲得優惠及放題詳情👇👇👇

輝哥私房菜 地址：佐敦長樂街18號18廣場2樓 營業時間：11:30am – 2:30pm；5:30 – 10:30pm 電話：5984 7878

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【5】JK Brother’s——$68日韓火鍋放題

主要供應任食刺身和海鮮涮涮鍋放題，最便宜的時段只需$68便可歎足2小時。湯底和食品選擇多，有日式牡蠣土手鍋、人參雞鍋等，任食包括燒蠔、醬油鮑魚、清酒醉雞、流心芝士撻等，最吸引是有大大個魚缸讓食客自撈大頭蝦、緋扇貝等海鮮！👇👇👇飲食YouTuber Alfred Chan曾讚此店牛肉夠味！按圖看哪個時段最優惠及任吃食物清單👇👇👇

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JK Brother's日韓刺身海鮮涮涮鍋放題 地址：尖沙咀彌敦道180號寶華商業大廈3樓 營業時間：1:00 – 3:00pm；5:00 – 10:00pm 電話：5598 8697

🌶️同場加映1：全球最辣即食麵排行榜🌶️

如果自問無辣不歡，可以試跟這個2021最新的辣即食麵排行榜去吃。由美國「即食麵之神」試後評選出來，小心辣到叫阿媽！👇👇👇有款韓國拉麵一出即登上第7位！按圖看第6至10位👇👇👇

最辣即食麵竟不是韓國出品？想知哪款最辣，請按➡️【2021全球最辣即食麵Top10 18禁拉麵只排第二？冠軍非日韓出品！】⬅️觀看全文

📸同場加映2：4D環迴立體打卡位📸

行山打卡往往想找些特別的景色，山界潮流有種結集廣闊美景和廢墟古蹟的景觀，俗稱「大電視」！👇👇👇按圖看其中一個絕美「舂坎角」景點路線👇👇👇

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有一個「大電視」地點可以觀賞浪漫黃昏美景！想知全部4個推介，請按➡️【山野大電視4大打卡好去處 歌連臣角海天一色 邊境禁地浪漫日落】⬅️觀看全文