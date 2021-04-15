撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-15 19:08

荃灣海濱圍封多個月後，終於在4月首階段開放，設有香港人氣插畫「癲噹」打卡位！《香港01》旅遊頻道記者推介荃灣西4大食買玩好去處，必歎人氣板燒吉列牛！ （下列產品及飲品款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

【第一站】必逛驚安之殿堂@海之戀商場

建議由荃灣西鐵路站出發，站的上蓋就是海之戀，必逛商場內的DON DON DONKI（驚安之殿堂）尋找心水正貨，多款來自日本的零食、便當、口罩、護膚品、寵物用品等任均選擇。還特別地設有美食廣場部分。👇👇👇荃灣店特別地設有美食廣場！按圖看店內6間餐廳推介👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

DON DON DONKI 地址：荃灣區大河道100號海之戀商場2樓 營業時間：上午9時至凌晨1時

【第二站】尋立體癲噹打卡@荃灣海濱長廊

荃灣海濱長廊進行多個月的優化工程後局部開放，第一期就近麗城花園，聯乘本地插畫人物「癲噹」，設立「維港癲噹開心村」立體打卡裝置！十分適合親子去散步影相，還可以在首個「無欄杆海堤」欣賞藍巴勒海峽和對岸青衣美景，觀賞日落亦得。👇👇👇按圖看4大癲噹打卡位靚相👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

【第三站】鮮甜魚介豚骨沾麵@麵屋福

走回荃灣廣場附近，有間人氣沾麵店。只專注賣3款沾麵，當中最受歡迎的是「魚介豚骨沾麵」，每日賣出150碗。記者都食過幾次，覺得湯汁味道鮮甜，加入魚介粉和芝麻後更加香濃，而且不會過鹹。麵條方面，口感煙韌彈牙，而且幾掛湯，加上價錢合理，CP值頗高。👇👇👇想知小店還有哪2款沾麵？按圖看款式及售價👇👇👇

麵屋福 地址：荃灣享成街18號地舖 營業時間：11:30 - 15:30；18:00 - 21:30

【第四站】人龍板燒吉列牛店＠秘Secret Chefs

小店開業數年，在晚市時段依然要排隊等位，可見人氣依舊。招牌是板燒吉列牛，上菜時會提供個迷你板燒爐，讓客人自己將一片片的牛塊放在石板上燒，隨意控制生熟程度。每份約有15片牛肉，放上石板燒每邊燒約15秒後就食得，牛肉軟嫩帶油香，讓你食過返尋味！👇👇👇想知最平幾錢就食到？按圖看食物推介👇👇👇

秘 地址：荃灣享成街22號地舖 營業時間：星期一至五12:00 - 15:00，18:00 - 22:00 星期六至日、公眾假期及前夕12:00 - 15:00，17:30 - 22:00

🥤同場加映1：掃街飲品熱量排行榜🥤

掃街買台式手搖飲品選擇多，想解渴之餘又不想踩中致肥陷阱？不如參考以下排名。👇👇👇芝士奶蓋茶不是最高卡！按圖看哪種飲品平均最高卡（以每100克計算）👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

想選一款較低糖飲品？另有糖份排行榜。請按➡️【消委會8款台式飲品糖份熱量比較 奶蓋非最高卡？這款果茶最高糖】⬅️觀看全文

🛏️同場加映2：訂房必知注意事項🛏️

買staycation package和購買其他東西一樣，最緊要做齊功課，否則可能中招魔鬼細節，破壞美好假期。👇👇👇按圖看經常讓客人誤會的酒店服務問題👇👇👇

究竟帶BB住酒店需要付額外費用嗎？請按➡️【Staycation必知7個訂房魔鬼細節 BB都計人頭/生日禮遇正日先有？】⬅️觀看全文