大帽山家樂徑｜靚景易行天晴可遠望灣仔　熱完身再上山頂影雲海

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-04-28 13:30

大帽山家樂徑是環迴繞圈而走的林間石徑。整段路鋪上石砌小徑，平坦易行，一路上都是樹木林蔭，最適合一家大小漫步郊遊。 長度：0.5公里 時間：0.5小時

家樂徑沿途有松樹、台灣相思、木荷、楓樹、毛稔等。家樂徑旁的荃錦自然教育徑，對初學行山人士來說，是個很好的實習場所。這段家樂徑的觀景台，既可看到大帽山的全貌，又可在天晴的日子遠望港島的中環、灣仔，甚至遠至南丫島。

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🌄同場加映：大帽山6條熱門登頂路線🌄

大帽山是香港最高的山，都係熱門登山的地方，看日出、雲海、芒草熱點，登大帽山都有多種不同路線，不同難度，現在介紹數條熱門登大帽山路線大家。👇👇👇按圖即睇6條最熱門的大帽山行山路線👇👇👇

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：大帽山家樂徑】

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