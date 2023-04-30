發哥行山路線！發哥（周潤發）一向熱愛運動，經常被傳媒拍得以全黑裝束行山，記者整理9條發哥經常會去的行山地點路線，包括大帽山、千島湖、大浪西灣、石澳等，下次去行山不妨多留意，可能你都有機會野生捕獲發哥！

發哥行山路線 | 9條野生捕獲發哥路線！大帽山、千島湖、大浪西灣

發哥（周潤發）一向熱愛運動，經常被傳媒拍得以全黑裝束行山，更不時組隊帶同多位明星朋友如劉嘉玲、廖啟智、米雪、盧海鵬等到處郊遊。

行得山多遇發哥 9條郊遊路線推介

根據發哥帶隊和被「捕獲」的地點，記者推介9條簡單路線，沿途不止有「捕獲熱點」，更有各具特色的美景欣賞！例如大帽山路線，近日就有櫻花和梅花盛開；龍脊路線除了高空俯瞰壯觀海景，還可以走落石澳，著名打卡位情人橋即將修復完成！👇👇👇塔門竟也是發哥常到之處？按圖看9條路線特色、簡單走法、交通資料👇👇👇

發哥行山路線【1】大帽山郊野公園

最多山友成功捕獲發哥的行山地點是大帽山，發哥較常於遊客中心附近的大帽山茶水亭和巴士站出沒，因此茶水亭老闆蓮姐能常與發哥自拍，數年間合照超過十幅。

大帽山扶輪公園是春天賞花好去處，有棵櫻花樹逢二月左右便會盛開，近入口處還有粉色梅花樹。登上近山頂的觀景台也有櫻花樹的綜影，好運的話還有機會遇上雲海！如果錯過了花期，春季秋冬季亦有滿山金黃芒草可以欣賞。

大帽山路線建議

簡單走法：川龍＞大帽山觀景台＞茶水亭＞扶輪公園＞荃錦坳巴士站

需時：約1.5小時

大帽山交通方法

到達川龍：

1. 於荃灣西或荃灣港鐵站乘九巴51號；

2. 於荃灣川龍街乘綠色專線小巴80號

荃錦坳離開：

乘九巴51號到荃灣

發哥行山路線【2】大欖涌千島湖

發哥不時帶隊行山，米雪、黃德斌、方中信等都是星級隊員之一，其中經常行走的路線就有千島湖。2020前12月時，胡諾言和陳山聰到這裡跑山就巧遇發哥，更貼合照到社交網站寫道「上得山多遇發哥」、「紅運當頭」等等。

所謂千島湖，即是大欖涌水塘，塘中有多個島嶼因而得名，必須從高處往下看才能見到壯闊和震撼的千島景貌。通常登上千島湖清景台時，都會由大棠起步，冬季去更可以欣賞楓香紅葉。

大欖涌水塘路線建議

簡單走法：大棠楓香林＞大欖效野公園＞千島湖清景台＞掃管笏村＞黃金海岸

需時：約2小時

大欖涌水塘交通方法

到達大棠：

1. 於朗屏站乘港鐵接駁巴士K66號；

2. 於元朗乘九巴68R（特別線）

黃金海岸離開：

多條巴士線可選擇，如九巴53到荃灣、52X到旺角、61M到屯門、城巴962到銅鑼灣等。

發哥行山路線【3】西貢麥里浩徑

發哥和劉嘉玲經常孖公仔般一起跑山，其中西貢麥里浩徑就是二人常跑的路線之一。劉嘉玲曾分享跟發哥行足22公里，刷新自我新紀錄，更笑言「對腳好似唔係我自己嘅」。

麥里浩徑第二段途徑被譽為「港版馬爾地夫」的大浪西灣，該處被認為全港最美沙灘，水清沙幼，望向海會看見標誌性小島「Snoopy島」。沿麥徑還可以離遠看到全港最尖的山峰——蚺蛇尖。

大浪西灣路線建議

簡單走法：西灣亭＞大浪西灣＞鹹田灣＞大浪坳＞赤徑＞北潭凹

需時：約3小時

大浪西灣交通方法

到達西灣亭：

於西貢親民街乘村巴NR29號

北潭凹離開：

1. 乘九巴94號到西貢

2. 乘九巴96R（特別線）到鑽石山

3. 乘九巴289R（假期線）到沙田

發哥行山路線【4】城門水塘

城門水塘雖然簡單，發哥都曾帶隊與周家怡、米雪等朋友繞塘輕鬆郊遊。不少網民都曾在下城門水塘主壩捕獲過發哥，如果不想行得太累，大可以在塘邊燒烤場邊吃邊留意有沒有發哥身影。

城門水塘最有名之景色就是「水浸白千層」，當水塘水位高，就很容易看到這種美景。如果在旱季來到，也可以在參天的白千層樹林徑打卡，而且更有機會襯「乾塘」時走「捷徑」，踩入乾涸了的塘底到對岸。

城門水塘路線建議

簡單走法：菠蘿壩＞菠蘿壩自然教育徑＞白千層林＞主壩＞菠蘿壩

需時：約4小時

城門水塘交通方法

到達／離開：

1. 於荃灣兆和街乘綠色專線巴81或82號；

2. 於荃灣西或荃灣港鐵站乘綠色專線小巴94S（假期線）

發哥行山路線【5】石澳

港島東南區山頭亦是發哥常出沒的地方，他曾帶江美儀、滕麗明等行鶴咀山至石澳沙灘，也曾和劉嘉玲一起行龍脊打卡，在這附近野生捕獲發哥的機會頗高。

到石澳郊遊必行「龍脊」，曾被美國《時代周刊》選為「亞洲最佳市區遠足徑」，短短的路程中可以飽覽港島東面海景，俯瞰石澳和遠眺東龍洲。

龍脊路線建議

簡單走法：土地灣＞龍脊＞馬塘坳＞大浪灣＞大浪灣／石澳

需時：約3小時

龍脊交通方法

到達土地灣：

於筲箕灣港鐵站乘新巴9號

大浪灣／石澳離開：

乘新巴9號到筲箕灣

發哥行山路線【6】鳳凰山

據聞發哥自2013年為拍戲減肥，所以積極行山鍛煉體能，自始鳳凰山成為了他經常去的行山路線之一。路線比較長，動輒四、五小時，所以最佳等候位置在山頂休憩地點，上圖就是網民成功野生捕獲發哥的照片。

鳳凰山貴為香港第二高山，是觀賞日出、日落、星空的熱門地。東南面山麓驚險陡峭，很多富經驗的行山者會挑戰「狗牙嶺」、「一線生機」、「閻王壁」等路線地點。初級郊遊人士都可以欣賞「天梯」宏偉和順道遊覽「心經簡林」。

鳳凰山路線建議

簡單走法：伯公坳＞鳳凰山＞斬柴坳＞心經簡林＞昂坪

需時：約4小時

鳳凰山交通方法

到達伯公坳：

於東涌站乘大嶼山巴士3M、11、23號

昂坪離開：

1. 乘大嶼山巴士23號或昂坪360纜車到東涌

2. 乘大嶼山巴士2號到梅窩

發哥行山路線【7】鹿頸

在新界東北就近邊境也是發哥常去郊遊的地方，米雪就曾貼出與發哥在此同遊的合照。路線比較簡單，而且環境清幽，是輕鬆郊遊的好去處。

鹿頸出名有兩大片黃金蘆葦草田，分別位於鳳坑村及谷埔村前方。除了蘆葦田之外，紅樹林海灣濕地、客家農村小屋、日治時期古蹟、燈塔碼頭等等也是路線中的特色美景。

鹿頸路線建議

簡單走法：鹿頸＞雞谷樹下＞鳳坑＞谷埔＞鹿頸

需時：約2小時

鹿頸交通方法

到達／離開鹿頸：

於粉嶺鐵路站乘綠色專線小巴56K號往返

發哥行山路線【8】元荃古道

發哥曾帶同杜德偉及方力申健步元荃古道，更走完由元朗至荃灣全段15公里路程！以後也曾多次被網民於郊遊徑上「野生捕獲」，看來也是他經常會行走之路線。

元荃古道全段甚長，其中以近荃灣一段景色最美，必影打卡位有石龍拱涼亭，可以欣賞青馬大橋廣闊海景。另外一個古道上的著名景點，是蓮花山公立學校的荒廢滑梯，不過因為結構受損有危險性，建議只遠觀拍照，不要爬上去。

元荃古道路線建議

簡單走法：荃灣港安醫院＞引水道＞石龍拱涼亭＞蓮花山公立學校＞清快塘＞深井

需時：約3小時

元荃古道交通方法

到達港安醫院：

1. 於荃灣港鐵站乘九巴39M號；

2. 於荃灣西站乘九巴39A號；

3. 於長沙灣港鐵站乘九巴30號

深井離開：

多條巴士、小巴線可選擇，如九巴53到荃灣或元朗、234C到觀塘、52X到屯門、城巴962B到銅鑼灣等。

發哥行山路線【9】塔門

發哥經常帶隊去塔門郊遊，除了會在島上遊覽，更會到士多幫襯，士多老闆娘都不只一次成功捕獲發哥合照。

塔門以往最著名的是大片草地，可惜由於露營人士及遊人眾多，草地幾乎變罕漠。其實有其他打卡美景，例如「觀海亭」、「呂字疊石」、二級歷史建築「天后古廟」、「水月宮」等等，也可以探一探可愛的野牛。

塔門路線建議

簡單走法：塔門碼頭＞天后古廟＞塔門草原＞呂字疊石＞漁民新村＞塔門碼頭

需時：約1.5小時

塔門交通方法

到達／離開塔門：

1. 於馬料水碼頭乘街渡

2. 於西貢黃石碼頭乘街渡