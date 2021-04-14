西貢灣仔自然教育徑｜繞大嶺墩山腰一圈平坦易走　三面環海賞靚景

旅遊
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灣仔自然教育徑為一條循環路線，入口位於攔路拗，繞大嶺墩山腰一圈，最後經南風山回到起點，全程約2.2公里。整段教育徑鋪設得十分平坦易走。灣仔半島於1996年獲劃為西貢西郊野公園的擴建部份，前身為採泥區，有關部門鑑於採泥活動停止後沙土沖刷的情況十分嚴重，於是便進行大規模的植林計劃，現時灣仔半島以花香林蔭而聞名。其地理環境得天獨厚，三面環海，在週末時吸引了不少郊遊人士。

長度：2公里　時間：1.5小時

從教育徑旁的空曠平台遠眺（近15號傳意牌），銀洲和磨洲就像仙女不經意遺下了的錦包，點綴了水波不興的海下灣。進入教育徑後段，左面可環視棺材角外的赤門水道，右面則可闖蕩廣大的植林地。

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🌄同場加映1：西貢郊遊好去處🌄

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：灣仔自然教育徑

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